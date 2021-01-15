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Мужчина или женщина: кто первый должен звонить и писать после секса

Мужчина или женщина: кто первый должен звонить и писать после секса (13 фото)

Автор:
15 января 2021 12:17
Сообщество : Жизнь
Метки: кто первый пишет и звонит   отношения   после интима   психология   форум   
2225
13
Бывает, что люди в первый день (да и не в первый тоже) знакомства оказываются в постели. Хорошо, когда после акта у партнеров нет претензий и ожиданий. Но случается и так, что, заранее не обговорив условия, кто-то ждет звонка на следующий день, а другой человек пропадает. Как же быть и чего ожидать? Мы заглянули на форумы, чтобы разобраться в ситуации и почитать мнения пользователей.
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Метки: кто первый пишет и звонит   отношения   после интима   психология   форум   
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8k
Kostick 2 часа назад
от души завидую, что у людей лишь такие проблемы)
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1k
zenon 57 секунд назад
Самый первый раз, или как у одной девушки. Я могу всё, борщик сварить торт испечь, дома чистота и порядок, а замуж не берут. Приходят, пробуют, хвалят, а не берут.
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3k
Бакар Полчаса назад
Куда звонить? В полицию или в больницу?
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9k
Антон Семёныч Бакар 15 минут назад
Жене конечно. Что был на совещание, поэтому не отвечал на телефон. Но уже едешь домой.
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15k
Сталкер Полчаса назад
Дурацкие игрища какие-то... Нравится человек – звонишь ничего не высчитывая, при первой же возможности.
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32k
Гёз Уленшпигель Час назад
Мужчина или женщина: кто первый должен звонить и писать после секса
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17k
kamanch 2 часа назад
Первый секс в 35 лет?
Я бы тоже на его месте никому не звонил )))
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26k
Fat Lynx kamanch Час назад
Может он...
Может он...
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44k
Albert GER kamanch Час назад
Слабак. Сдался))))
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Сталкер Albert GER 40 минут назад
Мужчина или женщина: кто первый должен звонить и писать после секса
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