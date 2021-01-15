Мужчина или женщина: кто первый должен звонить и писать после секса

Бывает, что люди в первый день (да и не в первый тоже) знакомства оказываются в постели. Хорошо, когда после акта у партнеров нет претензий и ожиданий. Но случается и так, что, заранее не обговорив условия, кто-то ждет звонка на следующий день, а другой человек пропадает. Как же быть и чего ожидать? Мы заглянули на форумы, чтобы разобраться в ситуации и почитать мнения пользователей.

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1. В этой игре есть определенные правила, но какие? 0 Источник:

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2. Иногда что-то идет не так, тогда кто звонит первым? 0 Источник:

3. Ждать или уже снимать фату 0 Источник:

4. Для девушек это настоящая проблема 0 Источник:

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6. Парень выдержал паузу в сутки и написал: 0 Источник:

7. У некоторых взгляды на ситуацию меняются 0 Источник:

8. Проголосовало 75 человек 0 Источник:

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10. Если мужчина пропал, то можно просто узнать 0 Источник:

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