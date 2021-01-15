Мужчина или женщина: кто первый должен звонить и писать после секса

Бывает, что люди в первый день (да и не в первый тоже) знакомства оказываются в постели. Хорошо, когда после акта у партнеров нет претензий и ожиданий. Но случается и так, что, заранее не обговорив условия, кто-то ждет звонка на следующий день, а другой человек пропадает. Как же быть и чего ожидать? Мы заглянули на форумы, чтобы разобраться в ситуации и почитать мнения пользователей.
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А как по-вашему, от кого должна исходить инициатива?
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Я бы тоже на его месте никому не звонил )))