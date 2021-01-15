3 царицы, «прорубившие окно в Европу» еще до Петра I

Что интересно, воспитанием царицы занималась жена ее дяди — боярина Матвеева, шотландка по происхождению. Именно поэтому Наталья любила все западное и мечтала и в своем сыне взрастить любовь к европейской культуре и достижениям.



И у нее это получилось. С ранних лет она показывала будущему царю Петру I западные книжки, которые активно заказывала из-за рубежа. Также поощряла его визиты в Немецкую слободу и вообще практически в одиночку сформировала такой передовой образ мышления будущего царя. При том, что в возрасте четырех лет Петр лишился отца, все воспитание было на ней одной. Позже Наталью будут упрекать в том, что якобы она вступила в сговор с немцами и «испортила» мальчика таким образованием. А то и вовсе, что Петр — подменыш, и ничего русского в нем нет. Очень обидные слова для матери-одиночки, всю душу вложившей в своего сына. Но история все расставила по своим местам, и достижения великого реформатора просто бессмысленно отрицать. И по сути, ими мы обязаны именно Наталье Нарышкиной.



Невольно прослеживается параллель: практически все «европейски» настроенные царицы были любимыми, обожаемыми женами. При таком раскладе правитель позволял вмешиваться в свои дела, разрешал боготворимой супруге вносить какие-то преобразования и вообще не имел ничего против «новшеств». Словом, вел себя как влюбленный и внимательный мужчина. Может, поэтому и цариц-то таких не так уж много? Потому что девиз «чем бы любимая не тешилась, лишь бы была довольна» не применим к браку по расчету, а таких ведь было большинство. А как вам кажется, правдиво ли наше предположение?