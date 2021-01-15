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3 царицы, «прорубившие окно в Европу» еще до Петра I

3 царицы, «прорубившие окно в Европу» еще до Петра I (5 фото)

Автор:
15 января 2021 08:42
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   окно в Европу   факты   фото   царица   
145
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Почему-то все забывают, что брать из европейских стран новые идеи и активно взаимодействовать с ними умели и до Петра. Причем, даже не мужчины-правители, а скорее их жены. Кем же они были?
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Метки: Исторические факты   окно в Европу   факты   фото   царица   
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Денис 43 минуты назад
Я не очень понял, так какие замечательные идеи, помимо постригания бороды и новой укладки волос, привнесли эти барышни с эльфийского Запада в наш тёмный Мордор? :)
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