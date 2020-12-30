Как шапка богатырей стала буденовкой

Но тут всплывает один интересный факт. Существуют документы, подтверждающие, что на интендантских складах уже давно лежала новенькая форма, созданная по эскизам Виктора Васнецова на концерне Николая Второва. И сделана она была по заказу императора для вышеуказанного парада Победы. Форма как раз и представляла собой достаточно длинные шинели, суконные шлемы, походящие на богатырские шеломы, и прочее. Поэтому ряд историков как раз и считает, что эта форма была передана при организации ЧК его сотрудниками. Причем воспоминания в пользу этой версии нередко встречались в мемуарах эмигрантов. И эта теория действительно больше похожа на правду. Очень уж непохоже то одеяние красноармейцев на советскую форму, в ней прослеживаются явные древнерусские мотивы. Да и мысль о том, что в разрушенной стране экстренно разработали и пошили форму для армии, когда денег и так было в обрез, кажется, как минимум, малореальной. Существует предположение, что Троцкий придумал использовать как раз одежду, изготовленную концерном Второва, но немного ее модернизировать, доработать. Но это касалось уже больше символики, а не общего внешнего вида.