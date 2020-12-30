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Как шапка богатырей стала буденовкой

Как шапка богатырей стала буденовкой (4 фото)

Автор:
30 декабря 2020 10:16
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   богатыри   буденовка   интересно   факты   фото   шапка   
310
4
Предлагаю вам узнать историю знаменитой буденовки, которая раньше и вовсе называлась богатыркой и была совсем не советской вещью.
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Метки: Исторические факты   богатыри   буденовка   интересно   факты   фото   шапка   
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2k
Агасфер Час назад
Шапка богатыря!!!!!!!
А богатыри Кавказа были в кепках?
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33k
Mich_Man Агасфер 36 минут назад
)))
И в красных революционных мокасинах!
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