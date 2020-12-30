Как шапка богатырей стала буденовкой

Предлагаю вам узнать историю знаменитой буденовки, которая раньше и вовсе называлась богатыркой и была совсем не советской вещью.
Помните картину Виктора Васнецова «Богатыри»? Три героя, смотрящие в даль, готовы отразить любую опасность, угрожающую стране. Казалось бы, что общего может быть в одежде древнерусских богатырей и советских воинов? Оказывается, шапка.
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Споры о шапке
История редкой вещи никем не оспаривается, и буденовка не исключение. Некоторые эксперты утверждают, что это типично советская вещь, созданная в 1918 году для зарождающейся РККА. Другие историки настаивают, что происхождение знаменитой шапки совсем иное: ее должны были использовать для парада Победы в Берлине, где должна была пройти Русская императорская армия. Кто же прав? Давайте попробуем разобраться.
Путаница в названиях
До нашего времени действительно сохранился приказ 1918 года, в котором дается распоряжение о создании новой военной формы. Для такой серьезной задачи были привлечены художники: Б. М. Кустодиев, В. М. Васнецов, М. Д. Езучевский и другие. На работу им было отведено меньше четырех недель. Художники справились с поставленной задачей, и вскоре разработанный ими вариант формы появился в отряде красногвардейцев, который отправлялся в расположение войск Михаила Фрунзе. Очень напоминавший богатырскую шапку головной убор тут же был окрещен военными богатыркой, а еще фрунзевкой. Кстати, у сил Буденого в то время и формы-то еще не было. Так что и название «буденовка» появилось, как вы видите, намного позже, далеко не сразу.
Решение, принятое из практичных соображений
Но тут всплывает один интересный факт. Существуют документы, подтверждающие, что на интендантских складах уже давно лежала новенькая форма, созданная по эскизам Виктора Васнецова на концерне Николая Второва. И сделана она была по заказу императора для вышеуказанного парада Победы. Форма как раз и представляла собой достаточно длинные шинели, суконные шлемы, походящие на богатырские шеломы, и прочее. Поэтому ряд историков как раз и считает, что эта форма была передана при организации ЧК его сотрудниками. Причем воспоминания в пользу этой версии нередко встречались в мемуарах эмигрантов. И эта теория действительно больше похожа на правду. Очень уж непохоже то одеяние красноармейцев на советскую форму, в ней прослеживаются явные древнерусские мотивы. Да и мысль о том, что в разрушенной стране экстренно разработали и пошили форму для армии, когда денег и так было в обрез, кажется, как минимум, малореальной. Существует предположение, что Троцкий придумал использовать как раз одежду, изготовленную концерном Второва, но немного ее модернизировать, доработать. Но это касалось уже больше символики, а не общего внешнего вида.
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