20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим

Последнее дикое растение погибло в 1994 году. Оно было уникальным в таксономическом отношении; это был не только вид, встречающийся только на острове Святой Елены, но и единственный представитель рода Nesiota. По данным международного исследования, опубликованного журналом Nature Ecology & Evolution, с 1750-х годов в природе исчез по крайней мере 571 вид растений.