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20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим

20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим (21 фото)

Автор:
14 января 2021 15:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   животные   здания   исчезнувше   памятники   предметы   фото   шедевры   
2294
21

На Земле постоянно происходит движение - что-то создается, что-то умирает, или уничтожается, или просто исчезает. И таких вещей много - тут и здания, и животные, растения, явления, профессии, предметы быта и прочее. Предлагаем посмотреть подборку таких вещей, которые нам уже вряд ли суждено увидеть и восстановить...

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Метки: Исторические факты   животные   здания   исчезнувше   памятники   предметы   фото   шедевры   
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17  комментариев
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681
Eddilyk Час назад
А кому мог помешать бассейн, что был для всего народа (в отличии от молельного дома, что лишь для определённой части)? Это и есть дикость и варварство.
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Денис Трубочкин 6 минут назад
вообще-то это естественный ход истории - все виды или вымирают или видоизменяются. Другими словами, нет свечи, которая горит вечно.
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2k
Вячеслав Сериков 14 минут назад
Про каспийского тигра даже не слышал. Жаль котиков
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10k
alexis 38 минут назад
А Айны куда делись? На Марс улетели?
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10k
alexis 37 минут назад
20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим
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1k
Владимир 49 минут назад
На памятники и архитектуру похер, все это можно восстановить, а животных и народности не восстановишь...
А в ближайшем будущем в эту подборку попадут и белые медведи (
На памятники и архитектуру похер, все это можно восстановить, а животных и народности не восстановишь... А в ближайшем будущем в эту подборку попадут и белые медведи (
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568
Alexander 55 минут назад
Эпоха ВАРВАРОВ возвращается, и не только в скульптурах, и как обычно со стороны Европы как и тогда!
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1k
Андрей Вырвихвист 57 минут назад
В детстве мы с родителями часто ездили по советским республикам. Путешествовали. 80-е годы прошлого века. Что примечательно, чем ближе к Кавказу, тем чаще встречались машины, где за лобовым стеклом (в углу) были портреты Сталина. Особенно часто непосредственно в Грузии. Интересно, ведь это после всех разоблачений культа и тому подобного. Т.е., Сталин в Союзе на официальном уровне не был в почёте. Скорее очень даже наоборот. Забавно, в нынешней Грузии к генералиссимусу такое же подобострастие? Путешествуя в Прибалтику, а конкретно в Латвию, часто за лобовыми стёклами у местного населения наблюдали советскую символику. Либо флажок с серпом и молотом, либо герб... Интересно, эти люди сейчас там так же делают? Ведь ни тех, ни этих никто не заставлял это делать. Парадокс...
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14k
Теуш Алексей Час назад
Про яванских тигров когда-то читал, что они были самые маленькие из тигров и любили воду. Купались и ловили рыбу прямо в воде.
Про яванских тигров когда-то читал, что они были самые маленькие из тигров и любили воду. Купались и ловили рыбу прямо в воде.
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