20 последних фото: как выглядело то, что мы уже никогда не увидим

На Земле постоянно происходит движение - что-то создается, что-то умирает, или уничтожается, или просто исчезает. И таких вещей много - тут и здания, и животные, растения, явления, профессии, предметы быта и прочее. Предлагаем посмотреть подборку таких вещей, которые нам уже вряд ли суждено увидеть и восстановить...
Начнем с архитектуры - и здесь примеров великое множество. Большой каменный театр в Санкт-Петербурге перед сносом в 1886 г.
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Бамианские статуи Будды Гигантские изображения божества 37 м. и 55 м. в длину, находящиеся в Бамианской долине. В 2001 г. по решению талибов статуи были уничтожены с формулировкой «люди не должны поклоняться идолам»
Самые "непостоянные" - это конечно де памятники. Сегодня их ставят героям, а завтра уничтожают как предателей. Приведем лишь пару примеров. Памятник Скобелеву, г. Москва. 1 мая 1918 года памятник генералу был варварски уничтожен по личному указанию Л
Животные, которые исчезают очень часто и быстро. На фото квагга - спереди зебра, сзади лошадь. В 1883 году умерла последняя особь в мире, содержавшаяся в зоопарке.
Яванский тигр — 80-х годы XX века. Причиной вымирания, которое началось с 1950-х годов, стали охота и разрушение среды обитания
Говорят, что это последнее фото птицы Моа из Новой Зеландии. мы не уверены, реконструкция скорее всего, но оставим, чтобы вы знали как птица выглядела
растений тоже много пропало. Исчезновение Olive Nesiota Elliptica в ноябре 2003 года стало трагической утратой для острова Святой Елены и всего мира.
Последнее дикое растение погибло в 1994 году. Оно было уникальным в таксономическом отношении; это был не только вид, встречающийся только на острове Святой Елены, но и единственный представитель рода Nesiota. По данным международного исследования, опубликованного журналом Nature Ecology & Evolution, с 1750-х годов в природе исчез по крайней мере 571 вид растений.
А вот и профессии - чистильщики обуви, некогда невероятно востребованные, сегодня уже можно сказать исчезнувший вид
Утеряно множество реликвий. Например Янтарная комната. Ее восстановили, но это не та комната и если ее найдут это будет самой большой сенсацией в мире
Утраченные шедевры, если кому интересно
Авторский пост
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