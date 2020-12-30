Кем были карьеристки Возрождения

В эпоху Ренессанса существовало немало видных писательниц, поэтесс и художниц. Если первые две категории почти всегда были выходцами из зажиточных семей, то путь кисти и мольберта выбирали чаще всего дочки художников. А дело в том, что пройти обычный путь данной карьеры, доступной юношам, для юных дев было невозможно. Представить себе, что юное создание будет спать вповалку с парнями-подмастерьями в мастерской, прямо среди работ, было немыслимо. А вот если отец владел собственной мастерской, вопрос решался просто. Да и обучать родную дочку ему было бы в радость, если, конечно, он не был против ее выбора.