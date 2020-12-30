Кем были карьеристки Возрождения

Почему пойти в монастырь можно было ради тяги к знаниям, а вот преподавать музыку решались лишь в крайнем случае.
При дворе может быть очень даже неплохо
Должность придворной дамы лишь кажется заманчивой. На самом деле такой статус обязывал женщину терпеть любые выходки и требования своей госпожи. И даме порядком везло, если таковые были немногочисленными и безобидными. Но такой вариант карьеры был неплохим вариантом. Придворная дама получала не только жалованье, но и подарки за свою службу. Но многие предприимчивые особы стремились к этой должности ради щекотящего нервы и пополняющего кошелек занятия — шпионажа на соседние государства. Передавать нужные сведения было опасно, но очень уж заманчиво. Да и вес при дворе был приятным «бонусом» к нелегкой работе. К тому же, шансы найти хорошего жениха у придворной дамы резко возрастали.
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В монастырь не только за духовным
Помимо любви к Богу и желания посвятить себя духовной стезе, для многих женщин поступление в монастырь было еще и важным профессиональным шагом. Именно при монастырях они часто получали превосходное образование, а также могли делать карьеру. Конечно, должность аббатиссы было суждено получить не каждой, но сама жизнь монастыря, его внутренние процессы были интересны. Каждое подобное духовное заведение имело собственную жизнь, разноплановую, требовались светлые умы и усердные руки. Словом, жизнь монахинь всегда была наполнена деятельностью, делами большими и малыми, и они могли при желании развиваться параллельно как личности. История знает немало примеров выдающихся монахинь, читать о жизни которых очень интересно.
Женщины, предпочитавшие творческий труд
В эпоху Ренессанса существовало немало видных писательниц, поэтесс и художниц. Если первые две категории почти всегда были выходцами из зажиточных семей, то путь кисти и мольберта выбирали чаще всего дочки художников. А дело в том, что пройти обычный путь данной карьеры, доступной юношам, для юных дев было невозможно. Представить себе, что юное создание будет спать вповалку с парнями-подмастерьями в мастерской, прямо среди работ, было немыслимо. А вот если отец владел собственной мастерской, вопрос решался просто. Да и обучать родную дочку ему было бы в радость, если, конечно, он не был против ее выбора.
Фармацевтика — отличный вариант
Что интересно, простолюдинка при использовании лекарственный травяных снадобий запросто могла быть обвинена в колдовстве. А вот аристократка, занимающаяся тем же самым, но цитируя мнения монахов прошлого о том или ином компоненте, жила в уважении и почете. Фармацевтика была отличным хобби для принцессы Анны Шведской, которая лечила придворных, и весьма успешно. А вот известная Катерина Сфорца, потеряв все, что имела, именно при помощи своего умения приготавливать лекарства смогла заработать себе на жизнь.
Лучше уж переводы, чем музыка
Во времена Возрождения знатным дамам старались дать всестороннее образование, включающее в себя знание языков, а также владение музыкальными инструментами. Но если подработка переводами считалась занятием вполне достойным, особенно для попавших в трудное материальное положение дам, то с музыкой все было непросто. В те времена царило мнение, что давать уроки музыкального мастерства — занятие непристойное. То есть, конечно, в крайнем случае девушкам и женщинам из благородных семей приходилось идти на это, но общество не приветствовало такие занятия.
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