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Кем были карьеристки Возрождения

Кем были карьеристки Возрождения (4 фото)

Автор:
30 декабря 2020 10:17
Сообщество : Исторические факты
Метки: Возрождения   Исторические факты   интересно   карьеристка   факты   фото   
219
4
Почему пойти в монастырь можно было ради тяги к знаниям, а вот преподавать музыку решались лишь в крайнем случае.
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Метки: Возрождения   Исторические факты   интересно   карьеристка   факты   фото   
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