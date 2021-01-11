"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме

"Что, во имя Лектора, тут происходит?", - возмущаются пользователи сети, узнав о сливе переписок Арми Хаммера. Речь идёт об очень странных сообщениях, которые приходили женщинам с его официального аккаунта. Несколько жертв признались, что в сообщениях он использовал свою популярность для того, чтобы манипулировать ими. Склонял на секс, называл котятами и хотел выпить их кровь