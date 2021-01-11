"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме

Звезду фильма «Назови меня своим именем» Арми Хаммера обвинили в каннибализме, якобы слив его переписки с девушками. В сообщениях актёр рассказывал о своём жгучем делании попробовать плоть, кровь и съесть сердце.
"Что, во имя Лектора, тут происходит?", - возмущаются пользователи сети, узнав о сливе переписок Арми Хаммера. Речь идёт об очень странных сообщениях, которые приходили женщинам с его официального аккаунта. Несколько жертв признались, что в сообщениях он использовал свою популярность для того, чтобы манипулировать ими. Склонял на секс, называл котятами и хотел выпить их кровь
Переписки были слиты в Twitter и Instagram, сообщает DailyMail.
В сообщениях Арми рассказывает о том, что хочет попробовать человеческую плоть, скушать сердце и выпить кровь, при этом все сообщения имеют эротический подтекст
Multiple victims of Armie Hammer came out saying he used his fame to manipulate em to have sex, calling em "kitties" and drink their BLOOD, now WHAT IN HANNIBAL LECTER??? pic.twitter.com/LWxgZdXC4t— tevin 💀🔪 (@tevinauguste) January 10, 2021
Конечно не известно, писал ли это сам актёр или кто-то взломал его аккаунт, или просто с помощью редактора подставил его имя, но выглядит это пугающе!
Источник:
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Никогда не понимал этого обряда.