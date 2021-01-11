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"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме

"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме (3 фото)

Автор:
11 января 2021 14:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ганибал   знаменитости   интересное   канибализм   фото   шоу бизнес   
1613
3

Звезду фильма «Назови меня своим именем» Арми Хаммера обвинили в каннибализме, якобы слив его переписки с девушками. В сообщениях актёр рассказывал о своём жгучем делании попробовать плоть, кровь и съесть сердце.

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Метки: ганибал   знаменитости   интересное   канибализм   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
"Хочу съесть тебя и подержать твоё сердце": знаменитого актёра обвинили в каннибализме
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Комментарий удален. Причина: флуд
2
5k
Эх, Вася, Вася 50 минут назад
Может это он образно говорил, метафорами. Нас, христианин, можно тоже обвинить в каннибализме. Ведь вино это кровь Христа, а хлеб его плоть. По сути причастие ни что иное как людоедство.
Никогда не понимал этого обряда.
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40k
Митрий 56 минут назад
Кто за это ставит плюсы? Отзовитесь! Можно минусами. Посмотрю хоть сколько вас таких.
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5k
Сергей Митрий 54 минуты назад
Я. Я соскучился по Спид-инфо. Это ж феерический бред. Весело.
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−10
Племянник Путина Час назад
вот же маньяки. шуток не понимают...
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6k
Перст Указующий Час назад
опасный тип. расстреляйте его на всякий случай.
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20k
Батончик с маком Час назад
фубля... хотел выпить кровь девушек. ещё один беззубый вампир нападающий на девок во время месячных
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3k
Дед Победы 2 часа назад
Они там совсем ..банулись?
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16k
_Tango_ 2 часа назад
А еще он задний бампер у машины руками оторвал, в "Агентах АНКЛ". Так что если кого догонит - не с сердца начнет...
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28k
BuG 2 часа назад
Основано на реальном событии. :) Реально.
Ссылка youtu.be
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887
СДД 2 часа назад
"Скушать сердце"...
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