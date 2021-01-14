FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1884 поста • 730 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Военное 
В МО РФ рассказали, как отстрелялись гранатомётчики ЮВО на учениях в Южной Осетии: видео

В МО РФ рассказали, как отстрелялись гранатомётчики ЮВО на учениях в Южной Осетии: видео (1 фото)

Автор:
14 января 2021 05:32
Сообщество : Военное
Метки: Осетия   РПГ - 7   Россия   ЮВО   задачи   учения   южная   
740
1

Расчёты РПГ частей и подразделений Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в манёвренных учениях с боевыми стрельбами на территории Южной Осетии, доложили в Министерстве обороны РФ.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Осетия   РПГ - 7   Россия   ЮВО   задачи   учения   южная   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
826
zu4ara 2 часа назад
ладно, я спать дальше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
178
Andrey 46 минут назад
И ещё из подобных новостей: В соседней части, водитель Иванов, завёл автомобиль В Подмосковье, по плацу, в сторону столовой, отрабатывая строевой шаг, прошла рота солдат. В Мурманской бухте, на одном из сторожевых катеров, юнга помыл гальюн
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Агасфер Час назад
Событие века
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое Сколько будем отдыхать в 2021 Сколько будем отдыхать в 2021 Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года Самые сумасшедшие события, о которых писали СМИ в январские праздники 2021 года Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро Первый поезд, под управлением женщины-машиниста, запущен в московском метро Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Петербурженка при пожаре выбросила из окна кота и дочь Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса Космонавт показывает землянам, как выглядят российские города из космоса
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103952



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Когда и красавица, и умница
3
313
Когда и красавица, и умница
Как прекрасен этот край!
3
30
Как прекрасен этот край!
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
0
28
«Аквамен-2» в поисках азиатской актрисы на главную женскую роль
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
0
17
Почему в СССР была так популярна уголовная романтика
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Уникальный поезд, переносящий всех пассажиров в прошлое
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#сша#природа#СССР#автомир#авария дня#дети#приколы#абсурд
#фото#прикол#интересное#Россия#аварии#память#автомобили#коты#Трамп#забавно
#интересно#животные#в мире#дтп#Разное#история#быт#позитив#подборка#истории

На что жалуетесь?

Вернуться