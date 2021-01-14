В МО РФ рассказали, как отстрелялись гранатомётчики ЮВО на учениях в Южной Осетии: видео

Расчёты РПГ частей и подразделений Южного военного округа (ЮВО) приняли участие в манёвренных учениях с боевыми стрельбами на территории Южной Осетии, доложили в Министерстве обороны РФ.
На территории полигона Дзарцеми, при участии военнослужащих ВС РФ 58-й общевойсковой армии, Южного военного округа, дислоцированные в Южной Осетии, были проведены тактические учения с боевыми стрельбами - уточняется в сообщении российского военного ведомства. Для решения поставленных в рамках учений задач, военное руководство задействовало свыше сотни солдат и офицеров.
Для поражения мишеней, имитирующих легкобронированную технику условного противника, бойцы ЮВО применили штатные ручные гранатомёты РПГ-7В. Гранатомётчики вели огонь по учебным целям с дистанции 350 метров боевыми гранатами. Отмечается, что в ходе учений все вводные были выполнены, поставленные задачи - решены.
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