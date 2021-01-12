На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение

В ночь на 12 января на российско-монгольской границе зафиксировали сильное землетрясение. Подземные толчки и многочисленные афтершоки магнитудой 4-5 баллов почувствовали в Бурятии, Туве, Красноярском крае и особенно в Иркутской области.
Глубокой ночью жителей разбудили падающие предметы и раскачивающиеся люстры.
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но звучит как то удивительно.. тут 4-5-6 труханет, та же турция - разрушения и т.д... а тут уже 8+, когда складываются вообще все здания, и показывают трещинку в штукатурке на 14 этаже...