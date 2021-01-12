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На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение

На границе России и Монголии произошло сильное землетрясение (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2021 10:48
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Россия   в мире   видео   граница   землетрясение   монголия   
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В ночь на 12 января на российско-монгольской границе зафиксировали сильное землетрясение. Подземные толчки и многочисленные афтершоки магнитудой 4-5 баллов почувствовали в Бурятии, Туве, Красноярском крае и особенно в Иркутской области.

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Метки: 360подмосковье   Россия   в мире   видео   граница   землетрясение   монголия   
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Vacony Час назад
это отлично что не постардали и нет разрушений..
но звучит как то удивительно.. тут 4-5-6 труханет, та же турция - разрушения и т.д... а тут уже 8+, когда складываются вообще все здания, и показывают трещинку в штукатурке на 14 этаже...
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358
ФишкинДруг 37 минут назад
Зачастили что то у нас тряски...то Байкал,то Хубсугул,еще и с афтершоками.С Сентября на моей памяти 3е по силам толчков.Странно все это и страшновато мля...
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