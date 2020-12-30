FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2334 поста • 1019 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир телепрограммы

Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир телепрограммы (13 фото + 3 видео)

Автор:
30 декабря 2020 13:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Загреб   Петриня   видео   землетрясение   страшно   фото   хорватия   
1280
13
3
В Хорватии за сутки произошло два сильных землятресения (одно из них с толчками амплитудой 6,4 балла). Эпицентром событий стал небольшой городок Петриня, расположенный в 45 километрах от столицы. Судя по всему, 2020 так просто сдаваться не собирается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Загреб   Петриня   видео   землетрясение   страшно   фото   хорватия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
11
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
1k
zenon 2 часа назад
Всё случилось из-за большой советской галоши. Кто-то со злостью топнул галошей, и земля затряслась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
194
cana61s zenon Час назад
Уважаемый, вы пропустили приём лекарств наверно. В данном конкретном случае чёрный юмор никак не уместен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ss 56 минут назад
2020 всё никак не успокоится...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Михаил Тарасов Час назад
Да 2020 на последок хорватам поднасрал душевно....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир Час назад
Что-то жесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
96
Александр Час назад
Ещё 31 продержаться! Надо!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
nobody® Александр 9 минут назад
32, 33 и так далее не забудьте. 2020 не планирует просто так кончится завтра
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12
jan Час назад
Офигеть, был там летом
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Алексей Воронин 2 часа назад
"Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир телепрограммы", но не попало в этот пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
630k
Result Автор поста Алексей Воронин 2 часа назад
Специально для вас продублирую видео из поста.
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59
Алексей Воронин Result Час назад
вопросов нет ) Думал, он выступает по результатам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) NanoCell технология в телевизорах LG: новое качество цветопередачи (3 фото) Три первые российские вакцины от COVID-19: главные различия и особенности Три первые российские вакцины от COVID-19: главные различия и особенности 19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых 19-летний слепой пианист покорил мир своей игрой и заинтересовал ученых Николай Дроздов: о любви, смерти и преемнике Николай Дроздов: о любви, смерти и преемнике Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми Какие эмоции: парализованный британец впервые прошелся по пляжу с детьми В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации В Китае за несколько секунд уничтожили мост, который вышел из срока эксплуатации
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

630860



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
0
3
Скажи спасибо 2020 году
Командование дало объяснение, как случился выстрел из&nbsp;пушки по&nbsp;магазину «Детский мир»
0
87
Командование дало объяснение, как случился выстрел из пушки по магазину...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Новогоднее веселье против пандемии Covid-19
0
2
Новогоднее веселье против пандемии Covid-19
Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем
0
81
Названы напитки, чреватые самым сильным похмельем
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Вот, что случается, когда в одном купе оказываются сразу два Деда Мороза
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#новый год#аварии#подборка#СССР#девушки#смешные#красота#зима
#интересно#прикол#люди#дтп#природа#авто аварии#забавно#на различный вкус#авария дня#картинки
#Юмор#факты#интересное#прикольные#кино#юмора#приколы#праздник#задержание#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться