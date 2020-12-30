Землетрясение в Хорватии попало в прямой эфир телепрограммы

В Хорватии за сутки произошло два сильных землятресения (одно из них с толчками амплитудой 6,4 балла). Эпицентром событий стал небольшой городок Петриня, расположенный в 45 километрах от столицы. Судя по всему, 2020 так просто сдаваться не собирается.

0 Источник: Судя по всему, нынешний год решил уйти с помпой. 28 декабря Хорватия оказалась во власти сильного землетрясения. Эпицентром его стал городок Петриня. К вечеру этого дня на смену тряске пришел сильный ураган, который помимо Хорватии, затронул также Сербию. Так выглядели тесные улочки Будвы.

Однако все эти разрушения отошли на второй план, когда 29 декабря в Хорватии были зафиксированы новые подземные толчки.

0 Источник: На этот раз землетрясение было более серьезным - сейсмологи фиксировали толчки магнитудой 6,4 балла. Эпицентр его снова пришелся на город Петриня. Появившиеся фото и видео с места трагедии никого не оставили равнодушными.

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0 Источник: На видео ниже репортер ведет передачу под душераздирающие крики женщины, которая обнаружила под завалами тело своего ребенка.

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0 Источник: Мэр Петриня Даринко Думбович заявил, что половина города разрушена. Когда глава города выступал на брифинге, сообщая о последствиях землетрясения, произошли новые толчки. Очевидцы опубликовали видео с место событий.

0 Источник: На данный момент под завалами найдено семеро погибших. Среди них есть и 12-летняя девочка. Спасатели продолжают искать выживших в разрушенных зданиях и заваленных обломками автомобилях.

Спасение из-под завалов отца с ребенком #Petrinja Iz ruševina izvučeni otac i dijete pic.twitter.com/xaJkeS8XYR — •Pleter• (@croatian_pleter) December 29, 2020

Izražavam sućut obiteljima stradalih u Petrinji i Glini u razornom potresu. Nadamo se da će broj žrtava biti što manji. Sve službe su na terenu i neumorno rade te pružaju pomoć svima kojima je potrebna. Zahvaljujem svima na požrtvovnosti i trudu! pic.twitter.com/r8poDh0JuI — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) December 29, 2020

0 Источник: Помимо города Петриня последствия подземных толчков магнитудой 6,3 ощущались также в городе Сисак. Кроме того, много разрушений фиксируют в городе Глина.

Для устранения последствий землетрясения и помощи экстренным службам в Хорватии задействованы военнослужащие и спасатели. Жители открыли стихийные пункты сбора помощи пострадавшим. Для лишившихся крова организованы пункты временного размещения.