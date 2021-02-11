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Как живет единственный в мире город на Полярном круге

Как живет единственный в мире город на Полярном круге (13 фото)

Автор:
11 февраля 2021 09:13
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: город   жизнь   интересно   полярный круг   салехард   фото   фоторепортажи   
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В Салехарде считают, что арктические морозы лучше, чем жаркое лето, а жизнь в трудных условиях помогает стать крепче.
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Метки: город   жизнь   интересно   полярный круг   салехард   фото   фоторепортажи   
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sedoisever Час назад
А недалеко умирает Воркута. Правда она находится ЗА полярным кругом и трассы никакой нет. И денежных вливаний... А так всё так же. И морозы и полярная ночь и олени...
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Unics 43 секунды назад
Было интересно. спасибо автору. Следующий пост будет о "Трансполярной магистрали" ?
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