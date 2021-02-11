Как живет единственный в мире город на Полярном круге

Андрей Сыроватский занимается связями с общественностью в местной компании, которая обеспечивает жителей города энергией. Переехал в Салехард он в 2016 году из Краснодарского края - самого теплого региона России. «У меня тут живут родственники, я бывал на Ямале неоднократно и знал, куда еду, - говорит Андрей. - Здесь были идеальные для меня условия работы и оплаты».



Салехард - это административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа и третий по величине город региона. Самые крупные - Новый Уренгой и Ноябрьск, в каждом из которых живут более ста тысяч человек. Большинство их жителей работает в нефтегазовом секторе (на Ямале добывается около 80% всего российского газа), а вот жители 50-тысячного Салехарда занимаются оленеводством (в городе около 10% местных представляют коренные народы: это ненцы, ханты, коми-зыряне), рыболовством и заняты в сфере услуг. При этом Салехард традиционно входит в топ российских городов с самыми высокими зарплатами благодаря надбавкам за климат и отдаленность (в октябре 2020 он был на третьем месте после Москвы и Южно-Сахалинска). Также есть определенные льготы - например, отпуск здесь до 55 дней вместо стандартных 28, досрочный выход на пенсию, оплата переезда.



«В Салехарде все стремительно развивается, социальная поддержка хорошая, - говорит Андрей. - Я заметил, что местные ребята уезжают учиться, а после возвращения еще и с собой людей привозят».