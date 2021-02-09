Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире

История гостиничного бизнеса уходит своими корнями глубоко в прошлое. Постоялые дворы были популярным местом отдыха любого путника. В настоящее время отели занимают целую нишу в бизнес-сфере каждой страны. Разнообразие современных отелей для удобства путешественников поражает: хостелы, пансионаты, спа-отели, кемпинги и т.д. Каждый пытается отличиться внешним обликом и дизайном для привлечения клиентов. На территории Швеции вблизи аэропорта есть поистине уникальная гостиница, расположенная внутри лайнера Boeing 747-200.



Открытие хостела Jumbo внутри самого настоящего самолета состоялось в декабре 2008 года.