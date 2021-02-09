FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 903 поста • 205 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи 
Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире

Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире (15 фото)

Автор:
09 февраля 2021 09:21
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Boeing 747   boeing   в мире   жизнь   отель   самолет   фото   
129
15
В стокгольмском аэропорту Arlanda прямо на взлетной полосе расположился шикарный отель-самолет.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: Boeing 747   boeing   в мире   жизнь   отель   самолет   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Китайские майнеры добывают эфириум в Starbucks (видео) Китайские майнеры добывают эфириум в Starbucks (видео) Внутри частного самолета Boeing 747: путешественнику посчастливилось стать единственным пассажиром "летающего дворца" Внутри частного самолета Boeing 747: путешественнику посчастливилось стать единственным... Как выглядит детство в разных уголках планеты Как выглядит детство в разных уголках планеты 16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали 16 случаев, когда растения появились там, где их совсем не ждали 4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается 4 жизненных принципа японцев, следовать которым в других странах не получается Жители тайской деревни обнаружили в поле Boeing 747 Жители тайской деревни обнаружили в поле Boeing 747
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

397945



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
3
82
Что случится, если взорвать ядерное оружие в космосе
Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей
2
115
Самый сок - в комментах: 17 примеров отборного юмора из соцсетей
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Материнский капитал: суть, получение, использование
0
6
Материнский капитал: суть, получение, использование
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
1
45
Чай, маски и готовность оказать помощь: как провластные СМИ освещают митинги
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото)
Панин устроил вечеринку в нижнем женском белье с женой и подругой (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мат на заборе от культурного человека
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#прикол#жизнь#Разное#кино#СССР#прикольные#шоу бизнес#подборка
#фото#интересно#интересное#Россия#в мире#люди#фотографии#Исторические факты#навальный#абсурд
#история#животные#истории#приколы#автомобили#смешно#автомир#сша#война#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться