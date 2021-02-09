Вторая жизнь Boeing 747: самый необычный отель в мире

В стокгольмском аэропорту Arlanda прямо на взлетной полосе расположился шикарный отель-самолет.
История гостиничного бизнеса уходит своими корнями глубоко в прошлое. Постоялые дворы были популярным местом отдыха любого путника. В настоящее время отели занимают целую нишу в бизнес-сфере каждой страны. Разнообразие современных отелей для удобства путешественников поражает: хостелы, пансионаты, спа-отели, кемпинги и т.д. Каждый пытается отличиться внешним обликом и дизайном для привлечения клиентов. На территории Швеции вблизи аэропорта есть поистине уникальная гостиница, расположенная внутри лайнера Boeing 747-200.
Открытие хостела Jumbo внутри самого настоящего самолета состоялось в декабре 2008 года.
Открытие хостела Jumbo внутри самого настоящего самолета состоялось в декабре 2008 года.
Всего внутри списанного борта расположено 27 комнат, в каждой из которых размещаются от одного до трех человек.
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Во всех номерах подключены современные телевизоры и создана возможность в любое время посмотреть по ним отправление нужного вам рейса. Кроме того, гостям предлагают воспользоваться бесплатным беспроводным интернетом.
Самым дорогим считается номер, оборудованный в бывшей кабине пилотов. Отсюда открывается прекрасный паромный вид на взлетную полосу.
Самолет был сконструирован в 1976 году, спустя столько лет его переоборудовали, и теперь он принимает гостей со всего мира.
Кафе Jumbo Hostel предлагает своим постояльцам и заглянувшим на огонек гостям вкусные завтраки, разнообразные основные блюда и даже ароматную выпечку. Все вкусности подаются в специальных контейнерах, как во время настоящего полета.
Дизайнеры оставили много вещей из прошлого лайнера, тем самым создав необычную обстановку.
Сервис в гостинице не уступает всем прочим популярным отелям. Весь персонал одет в форму, соответствующую месту пребывания.
Детали в виде кислородных масок и инструкций безопасности особенно нравятся тем гостям, которые боятся летать: здесь они пытаются свыкнуться с обстановкой.
Вот так, сменив уличную обувь на домашние одноразовые тапочки, туристы попадают в атмосферу комфортабельного полета, при этом не отрываясь от земли. А вы хотели бы остановиться в таком необычном месте?
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