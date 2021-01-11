17 кадров, которые доказывают, что у наших любимцев тоже бывают скверные дни

Мы все любим играть с нашими домашними животными, и наблюдать за их забавными проделками. Однако и у них бывают моменты, которые могут подпортить настроение, и мы понимаем, что любимцы тоже имеют право на плохой день...
Реакция, когда я случайно рассыпала её корм
Он залез сюда сам, и нет, он не застрял
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Его никто не заставляет здесь сидеть
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