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17 кадров, которые доказывают, что у наших любимцев тоже бывают скверные дни

17 кадров, которые доказывают, что у наших любимцев тоже бывают скверные дни  (16 фото + 2 видео)

Автор:
11 января 2021 21:50
Сообщество : Животные
Метки: День   Скверный   домашние   животные   любимцы   неприятности   проделки   
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Мы все любим играть с нашими домашними животными, и наблюдать за их забавными проделками. Однако и у них бывают моменты, которые могут подпортить настроение, и мы понимаем, что любимцы тоже имеют право на плохой день...

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Метки: День   Скверный   домашние   животные   любимцы   неприятности   проделки   
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7k
Света 51 минуту назад
Самый неудачный день был недавно у моей собаки. Случилось осложнение после операции по удалению камня из мочевого пузыря. Произошла аллергическая реакция на шовный материал и шов воспалился. Как следствие некроз тканей и прободение. Когда мы привезли собаку в клинику где были аппараты и лаборатория и получили данные, то врач сразу сказал что с такими показателями собаки обычно уже на радуге. Но спасибо врачам, они мою Герочку откачали, провели повторную операцию и сегодня она чувствует себя хорошо. Всё что на фото... это даже не неприятности, а так. мелких дискомфорт.
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Дарвин и аморальная премия 45 минут назад
Ну,бывают и охотничьи дни
Ну,бывают и охотничьи дни
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