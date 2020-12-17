15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться

Если у вас в квартире или доме есть живность, то скорее всего вы забыли, что такое личное пространство. Они не устают наблюдать, как вы сидите на унитазе или принимаете душ, пытаются улечься вам на голову ночью или занять всю клавиатуру ноутбука. Мы все через это прошли! Но давайте будем честны, на самом деле, нам приятно такое повышенное внимание от наших маленьких друзей. В этом посте вы наверняка увидите до боли знакомые ситуации...