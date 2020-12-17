FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9342 поста • 1152 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться

15 домашних липучек, из цепких лапок которых никуда не деться (15 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 22:15
Сообщество : Животные
Метки: Не деться   Цепкие   домашние   друзья   животные   лапки   липучки   
1457
15
1

Если у вас в квартире или доме есть живность, то скорее всего вы забыли, что такое личное пространство. Они не устают наблюдать, как вы сидите на унитазе или принимаете душ, пытаются улечься вам на голову ночью или занять всю клавиатуру ноутбука. Мы все через это прошли! Но давайте будем честны, на самом деле, нам приятно такое повышенное внимание от наших маленьких друзей. В этом посте вы наверняка увидите до боли знакомые ситуации...

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Не деться   Цепкие   домашние   друзья   животные   лапки   липучки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Антон 2 часа назад
Дела? Какие у тебя могут быть дела, когда я неглаженый, кожаный ты мешок?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Сцуко,опять весь день не продохнёшь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Элек Мек Час назад
Комментарий к фото
Порядочные хозяева сначала накормят,потом по ваннам лазят....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства Танкисты, в ваших рядах пополнение - встречайте кумира своего детства 15 любимцев, доказывающих, что ничто человеческое им не чуждо 15 любимцев, доказывающих, что ничто человеческое им не чуждо 15 домашних животных, для которых карантин тоже не сахар 15 домашних животных, для которых карантин тоже не сахар Друзья с первой минуты знакомства: тюлень и такса Друзья с первой минуты знакомства: тюлень и такса Коала и вомбат стали лучшими друзьями Коала и вомбат стали лучшими друзьями Эта очаровательная собака любит гладить лапой своих собратьев Эта очаровательная собака любит гладить лапой своих собратьев
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

142435



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
0
0
Два кабана сбежали с фермы и разгуливают в Раменском округе
Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103
5
190
Реакция англоговорящих пользователей на настоящий АК-103
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
0
35
Мужчина сделал себе татуировку, в точности повторяющую родимое пятно его сына
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
1
9
Кондитер испекла гигантского Деда Мороза в поддержку медработников
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Гаджеты, которые помогли нам пережить 2020 год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Голубой огонек 2059
5
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#юмор#история#интересное#интересно#девушки#разное#спорт#кино#война#картинки
#прикол#факты#авария#подборка#дети#авто авария#прикольные#авария дня#еда#настроение
#фото#животные#дтп#россия#в мире#забавно#знаменитости#автомобили#закон#отношения

На что жалуетесь?

Вернуться