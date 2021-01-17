20 хулиганистых морд, с которыми покой вам только снится

Несмотря на нашу любовь к домашним животным, мы тоже иногда начинаем сердиться, когда их проказы доставляют нам слишком много хлопот. Но наше недовольство обычно длится до тех пор, пока мы не увидим виноватые глаза любимца. В этом посте собраны фото хулиганских поступков, которые совершили хвостатые и усатые. Ну, как на них можно долго злиться?