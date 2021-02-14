Парень с чувством юмора!

Как бы не оделись звезды, этот веселый румын что-то придумает.
Убедитесь сами!
Убедитесь сами!
1.
Ники Минаж
У Богдана уже более 93 тысяч подписчиков в Instagram, которые ежедневно ждут от него новых смешных фото. На создание профиля его вдохновила знаменитая Селеста Барбер, признанная королевой пародий.
2.
Ким Кардашьян
(Карандашкина, Здравозадова, а также мы ее знаем как: непонятная личность, откуда-то известная)
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4.
Хейли Бибер ( вот тут интересно)
Представительница голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина. В мае 2017 года возглавила список самых красивых женщин в мире по версии журнала Maxim, а в ноябре 2017 получила титул «Самая влиятельная девушка в мире стиля» на церемонии FN Achievement Awards 2017. С июля 2018 года является креативным директором компании Adidas. Нооо!!! Джастин позаботился, чтоб Болдуин сменила свою фамилию на Бибер в социальных сетях, а также запросила регистрацию нового товарного знака «Хейли Бибер».
7.
Холзи
непонятная мадам, не всем интересная, но описание следует: В 2017 году Холзи встречалась с рэппером G-Eazy. Пара записала совместный трек «Him & I», в котором обсуждалась их любовь и образ жизни. Пара рассталась в июле 2018 года. с Astralwerks. 27 октября 2014 года вышел первый (мини-альбом) EP Room 93, состоящий из пяти песен: «Hurricane», «Ghost», «Trouble», «Empty Gold», «Is There Somewher.
8.
Джастин Бибер
Канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. Помимо того пришлось пережить еще много моментов в жизни, например: певца стошнило прямо на глазах у многотысячной толпы.)))
10.
Эзра Миллер
А это ...Миллер описывает себя как квира, не идентифицируя свою личность с конкретным гендером и сексуальной ориентацией
11.
Билли Айлиш
Талант и голос! Билли Айлиш имеет синдром Туретта ( вот, не все так просто)
Хотя , серия с м. "Южный Парк"... ))
Хотя , серия с м. "Южный Парк"... ))
12.
Ариана Гранде
Американская певица, актриса, автор песен, музыкальный продюсер, обладательница премии «Грэмми»
13.
Джиджи Хадид
Джелеена Нура «Джииджи» Хадиид ( 23 апреля 1995 года, Лос-Анджелес) — американская супермодель палестинского происхождения. Является одной из самых высокооплачиваемых моделей мира!!!
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