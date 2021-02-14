Парень с чувством юмора!

4.

Представительница голливудской династии и младшая дочь актёра Стивена Болдуина. В мае 2017 года возглавила список самых красивых женщин в мире по версии журнала Maxim, а в ноябре 2017 получила титул «Самая влиятельная девушка в мире стиля» на церемонии FN Achievement Awards 2017. С июля 2018 года является креативным директором компании Adidas. Нооо!!! Джастин позаботился, чтоб Болдуин сменила свою фамилию на Бибер в социальных сетях, а также запросила регистрацию нового товарного знака «Хейли Бибер».