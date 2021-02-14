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Парень с чувством юмора!

Парень с чувством юмора! (14 фото)

Автор:
14 февраля 2021 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   звезды   мода   пародии   приколы   
339
14
Как бы не оделись звезды, этот веселый румын что-то придумает.
Убедитесь сами!
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Метки: Юмор   звезды   мода   пародии   приколы   
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6  комментариев
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199k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Когда собаке нехрен делать, она ........... что-то вылизывает.
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Oldman Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Коту, бл...Коту....
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29k
Головасыр коричнештанник 3 часа назад
очередной бездарный иплан, которому нечем заняться
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52k
Андрей Головасыр коричнештанник 2 часа назад
Он пытается быть как Ануча Саенчарт: тайский "бюджетный косплеер". Косплеить косплеера - это сильно...
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444k
NAZARETH 3 часа назад
Чем бы дитя не тешилось , лишь бы не плакало...
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52k
Андрей NAZARETH 2 часа назад
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы - не руками...
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А я несу пакетик

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