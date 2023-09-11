В Татарстане пенсионер на «Жигулях» врезался в салон сотовой связи

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В Бавлах дедушка на полной скорости въехал на своём автомобиле в здание салона сотовой связи.
К счастью, никто не пострадал
Как сообщили в местном паблике, 65-летнему водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и протаранил салон «Мегафона». К счастью, там в этот момент не было клиентов, а продавец находилась у прилавка, говорится в сообщении.
«А девушка спокойная, как будто каждый день такое видит!», – отметили пользователи соцсетей.
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