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В Татарстане пенсионер на «Жигулях» врезался в салон сотовой связи

В Татарстане пенсионер на «Жигулях» врезался в салон сотовой связи

Автор:
11 сентября 2023 09:27
Сообщество : Аварии
Метки: Бавлы   Видео   Россия   Татарстан   пенсионер   салон сотовой связи   
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В Бавлах дедушка на полной скорости въехал на своём автомобиле в здание салона сотовой связи.

К счастью, никто не пострадал

Как сообщили в местном паблике, 65-летнему водителю стало плохо за рулем, он потерял сознание и протаранил салон «Мегафона». К счастью, там в этот момент не было клиентов, а продавец находилась у прилавка, говорится в сообщении.


«А девушка спокойная, как будто каждый день такое видит!», – отметили пользователи соцсетей.


Источник:

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Метки: Бавлы   Видео   Россия   Татарстан   пенсионер   салон сотовой связи   
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3  комментария
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76k
Viktor 39 минут назад
Дед такой вылезает:
- У вас Samsung Galaxy S23 есть?
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7k
Vladimir 5 минут назад
Я говорил - рано вазовскую пятерку списывать со счетов, она себя еще покажет.
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27k
Matrosskin 14 минут назад
Дед:
- Ну просто я втихаря оформил вам подписку "вьезжающий автомобиль", и вы не отказались от неё. С вас 1.5 млн.
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