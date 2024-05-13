Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль игрушечный трактор

После неумной шалости 12-летние ребята сбежали с места преступления, но не забыли разместить свой магнум опус в социальных сетях. Благодаря ими же опубликованному ролику полицейские быстро вычислили место проживания хулиганов. Сообщается, что владелец машины оценил причинённый его автомобилю ущерб в 29 500 рублей. Родители швырнувшего трактор мальчика не стали скандалить и согласились выплатить озвученную пострадавшим сумму.