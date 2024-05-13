Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль игрушечный трактор

Но их родителям почему-то теперь не до смеха.
В Кирове малолетние тиктокеры ради вирусного видео сбросили с 15-го этажа пластмассовый трактор на припаркованную под окнами машину марки KIA. Игрушка весила около килограмма и предсказуемо прилично помяла крышу и разбила заднее стекло автомобиля.
Источник:
После неумной шалости 12-летние ребята сбежали с места преступления, но не забыли разместить свой магнум опус в социальных сетях. Благодаря ими же опубликованному ролику полицейские быстро вычислили место проживания хулиганов. Сообщается, что владелец машины оценил причинённый его автомобилю ущерб в 29 500 рублей. Родители швырнувшего трактор мальчика не стали скандалить и согласились выплатить озвученную пострадавшим сумму.
Источник:
- Больше похоже на спланированное самоубийство
- Мужчина пытался угнать автомобиль с хозяином внутри
- Красный Ferrari разбил припаркованные автомобили в Санкт-Петербурге
- Два школьника из Северовдвинска собрали автомобиль, потратив всего 30 тысяч рублей
- В Питере автобус с пассажирами попал в ДТП и рухнул в реку
Автору поста нужно было проработать название поста, типа: "Трактор разлетелся на куски от столкновения с автомашиной KIA". Хотя это звучит как реклама.