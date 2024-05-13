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Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль игрушечный трактор

Школьники решили снять весёлое видео и сбросили на автомобиль игрушечный трактор

Автор:
13 мая 2024 18:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Автомобиль   Видео   Киров   ущерб   шалость   школьники   
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Но их родителям почему-то теперь не до смеха.

В Кирове малолетние тиктокеры ради вирусного видео сбросили с 15-го этажа пластмассовый трактор на припаркованную под окнами машину марки KIA. Игрушка весила около килограмма и предсказуемо прилично помяла крышу и разбила заднее стекло автомобиля.

После неумной шалости 12-летние ребята сбежали с места преступления, но не забыли разместить свой магнум опус в социальных сетях. Благодаря ими же опубликованному ролику полицейские быстро вычислили место проживания хулиганов. Сообщается, что владелец машины оценил причинённый его автомобилю ущерб в 29 500 рублей. Родители швырнувшего трактор мальчика не стали скандалить и согласились выплатить озвученную пострадавшим сумму.

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Метки: Автомобиль   Видео   Киров   ущерб   шалость   школьники   
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4  комментария
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Родители швырнувшего трактор мальчика не стали скандалить и согласились выплатить озвученную пострадавшим сумму.......а мальчик уже к новому учебному году сможет нормально сидеть на попе....))
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3k
Звёздный странник 57 минут назад
А во сколько оценили причинённый ущерб трактору?
Автору поста нужно было проработать название поста, типа: "Трактор разлетелся на куски от столкновения с автомашиной KIA". Хотя это звучит как реклама.
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11k
Garpia121 Час назад
"Благодаря ими же опубликованному ролику" сказочные идиоты.
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11k
MakDag Час назад
После столкновения с трактором, еще легко отделался.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2088 постов (2093 в горячем)
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