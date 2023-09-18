Житель Тувы больше суток держался за верёвку и выиграл автомобиль

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В Туве несколько десятков участников конкурса держались за верёвку, сидя на корточках, чтобы получить автомобиль. Выиграл мужчина, который смог продержаться больше суток.
Странный конкурс прошёл в Кызыле. Правила для участников достаточно суровы: нужно удерживать верёвку как можно дольше, при этом отлучаться в туалет или поесть нельзя. Можно было только попить воды.
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Самый терпеливый участник просидел 36 часов и переложил руку с верёвки на руль Toyota Camry.
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Междугородний автобус, жара, все едут злые, тут запах ужасный- кто-то пукнул. Народ возмущается, мол, и так дышать нечем, кто этот гад пердливый?! Тут встаёт мужик и говорит: я экстрасенс, могу узнать, кто это, но для этого мне понадобится длинная веревка, чтоб все пассажиры за неё держались. Нашли веревку, протянули через весь салон, экстрасенс спрашивает:
- Все взялись за веревку?
- Да!
- Пердун, ты тоже взялся?
- Да!