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Житель Тувы больше суток держался за верёвку и выиграл автомобиль

Житель Тувы больше суток держался за верёвку и выиграл автомобиль

Автор:
18 сентября 2023 12:13
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Видео   Россия   Тува   в мире   конкурс   
1853
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В Туве несколько десятков участников конкурса держались за верёвку, сидя на корточках, чтобы получить автомобиль. Выиграл мужчина, который смог продержаться больше суток.

Странный конкурс прошёл в Кызыле. Правила для участников достаточно суровы: нужно удерживать верёвку как можно дольше, при этом отлучаться в туалет или поесть нельзя. Можно было только попить воды.

Самый терпеливый участник просидел 36 часов и переложил руку с верёвки на руль Toyota Camry.

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Метки: Автомобиль   Видео   Россия   Тува   в мире   конкурс   
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18  комментариев
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49
Anton 37 минут назад
Напомнило

Междугородний автобус, жара, все едут злые, тут запах ужасный- кто-то пукнул. Народ возмущается, мол, и так дышать нечем, кто этот гад пердливый?! Тут встаёт мужик и говорит: я экстрасенс, могу узнать, кто это, но для этого мне понадобится длинная веревка, чтоб все пассажиры за неё держались. Нашли веревку, протянули через весь салон, экстрасенс спрашивает:
- Все взялись за веревку?
- Да!
- Пердун, ты тоже взялся?
- Да!
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155
Alex Roland Минуту назад
Памперсом обзавелся и когда никто не видит бульон из пакетика во внутреннем кармане через трубочку .. и нет проблем ... ))
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3k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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10k
Seledochnik 38 минут назад
Камри 1988 года забыли упомянуть))))
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22k
Mike Miller 40 минут назад
И как только инсульт никого не рубанул при вставании.
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8k
Tamdima 40 минут назад
Он в памперсе что ли был? 36 часов не ссать это жестоко!
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5k
Атомный Крот 42 минуты назад
Там победителя потом, наверное, вчетвером разгибали. За 36 часов все конечности затекут и опухнут.
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20k
Алексей 52 минуты назад
Где то я уже видел нечто подобное

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35k
Dobry vojak Svejk Час назад
Что это за тазик, ради которого в туалет ходить нельзя? )))
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71
ruslan d Час назад
Какое-то издевательство над людьми ...
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71
ruslan d Дмитрий Час назад
да ну, как-то унизительно ...
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21k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Сейчас верёвочные пирамиды начнутся , главное чтобы без летальных исходов, всё таки - Зима близко!
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