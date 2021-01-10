10 транзисторных приемников из СССР 1970-х Радио для геологов и политруков

10.

Ленинград-010-стерео

Это не магнитола и не музыкальный центр, а именно радиоприемник, причем стереофонический!

Его с 1979 года выпускал Ленинградский завод «Радиоприбор».

Он был предназначен для приема программ станций в диапазонах ДВ, CB-I, CB-II, пяти коротковолновых и УКВ.

Высокая чувствительность приемника в диапазонах ДВ и СВ обеспечивалась применением двух отдельных магнитных антенн, в диапазоне УКВ – симметричного вибратора из двух телескопических антенн, а в KB диапазонах они включались параллельно.

Также использовались балансные смесители каскадов на полевых транзисторах. Аппарат имел три раздельные группы шкал с отдельными ручками для настройки в каждой группе, была предусмотрена и возможность фиксированной настройки на четыре заранее выбранные станции в диапазонах УКВ и КВ.

В приемнике были световые индикаторы стереофонических передач и многолучевого приема в диапазоне УКВ, стрелочные индикаторы точной настройки, напряженности поля и напряжения источника питания.

К аппарату также можно было подключить внешние антенны, магнитофон, проигрыватель грампластинок и наушники.

В акустических системах применялись широкополосные громкоговорители ЗГД-32. Питался аппарат от шести элементов А-373 либо от электрической сети.

Диапазон воспроизводимых частот в диапазонах ЧМ достигал 80 – 12500 Гц. Максимальная выходная мощность при питании от батарей была 2 х 1,5 Ватта, от сети – 2 х 4 Ватта. Это был серьезный аппарат – он весил в сборе 9,5 килограммов, а цена составляла 375 рублей.