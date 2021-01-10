10 транзисторных приемников из СССР 1970-х Радио для геологов и политруков

В эпоху застоя, пришедшуюся на 1970-80-е годы, портативные транзисторные приемники были, пожалуй, самым распространенным источником музыкального сигнала и информации.
Именно через них узнавали последние новости не только горожане и сельские жители, но и участники геологоразведочных и других экспедиций, а также политруки в войсках. Некоторые из моделей даже претендовали на лавры настоящего Hi-Fi!
Именно через них узнавали последние новости не только горожане и сельские жители, но и участники геологоразведочных и других экспедиций, а также политруки в войсках. Некоторые из моделей даже претендовали на лавры настоящего Hi-Fi!
1.
Океан-209
Лучшая модель из серии популярных приемников под маркой «Океан», она выпускалась с 1976 года Минским ПТО «Горизонт».
Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ (целых пять поддиапазонов!) и УКВ.
В диапазоне УКВ подстройка частоты была автоматической.
Аппарат имел раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ, а также стрелочный индикатор настройки и подсветку шкалы.
Номинальная выходная мощность составляла 0,5 Ватт. Питание было возможно от сети или от 6 элементов 373.
Размеры аппарата были 365 х 259 х 125 мм, весил он 4,6 килограмма.
Это был настоящий долгожитель – с незначительными изменениями модель выпускалась по 1984 год.
Лучшая модель из серии популярных приемников под маркой «Океан», она выпускалась с 1976 года Минским ПТО «Горизонт».
Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ (целых пять поддиапазонов!) и УКВ.
В диапазоне УКВ подстройка частоты была автоматической.
Аппарат имел раздельные регуляторы тембра по ВЧ и НЧ, а также стрелочный индикатор настройки и подсветку шкалы.
Номинальная выходная мощность составляла 0,5 Ватт. Питание было возможно от сети или от 6 элементов 373.
Размеры аппарата были 365 х 259 х 125 мм, весил он 4,6 килограмма.
Это был настоящий долгожитель – с незначительными изменениями модель выпускалась по 1984 год.
2.
Селга-402
Первый советский радиоприемник на кремниевых транзисторах с начала 1970 года производил Рижский радиозавод имени Попова.
Он работал в диапазонах ДВ и СВ, прием осуществлялся на внутреннюю магнитную антенну, также присутствовали гнезда для подключения внешней антенны и миниатюрного наушника.
В комплект поставки входил кожаный футляр для переноски.
Номинальная выходная мощность составляла 100 мВт, максимальная – 200 мВт. Габариты радиоприемника были 170 х 100 х 47 мм, масса – 0,5 килограмма. Питание приемник получал от батарейки типа «Крона ВЦ» или аккумуляторной батареи 7Д-0,1.
Первый советский радиоприемник на кремниевых транзисторах с начала 1970 года производил Рижский радиозавод имени Попова.
Он работал в диапазонах ДВ и СВ, прием осуществлялся на внутреннюю магнитную антенну, также присутствовали гнезда для подключения внешней антенны и миниатюрного наушника.
В комплект поставки входил кожаный футляр для переноски.
Номинальная выходная мощность составляла 100 мВт, максимальная – 200 мВт. Габариты радиоприемника были 170 х 100 х 47 мм, масса – 0,5 килограмма. Питание приемник получал от батарейки типа «Крона ВЦ» или аккумуляторной батареи 7Д-0,1.
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3.
Россия-301
Продукция Челябинского радиозавода, выпускавшаяся с 1970 года.
Радиоприемник также именовался иногда просто «Россия», а на экспорт он шел под брендом «Astrad».
Модель предназначалась для приема программ в диапазонах ДВ, СВ и двух поддиапазонах КВ и была собрана на 8 транзисторах.
Номинальная выходная мощность встроенного динамика – 100 мВт.
Питался приемник от четырех батареек типа А-316. Размеры – 215 х 125 х 47 мм, без батареек модель весила около 1 килограмма.
Продукция Челябинского радиозавода, выпускавшаяся с 1970 года.
Радиоприемник также именовался иногда просто «Россия», а на экспорт он шел под брендом «Astrad».
Модель предназначалась для приема программ в диапазонах ДВ, СВ и двух поддиапазонах КВ и была собрана на 8 транзисторах.
Номинальная выходная мощность встроенного динамика – 100 мВт.
Питался приемник от четырех батареек типа А-316. Размеры – 215 х 125 х 47 мм, без батареек модель весила около 1 килограмма.
4.
Геолог
Данный портативный транзисторный радиоприемник с 1971 года выпускался Днепропетровским радиозаводом.
Раз существовала модель для альпинистов, то почему бы и не для геологов? Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ.
Выходная мощность встроенного усилителя достигала 0,7 Ватт, а диапазон воспроизводимых частот на встроенный громкоговоритель был от 200 от 4000 Гц. Питался приемник от 6 элементов типа 373, весил он 2,8 килограмма.
Поскольку аппарат был предназначен для людей, много времени проводящих на открытом воздухе, то его корпус был надежно защищен от влаги и пыли.
Данный портативный транзисторный радиоприемник с 1971 года выпускался Днепропетровским радиозаводом.
Раз существовала модель для альпинистов, то почему бы и не для геологов? Приемник работал в диапазонах ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ.
Выходная мощность встроенного усилителя достигала 0,7 Ватт, а диапазон воспроизводимых частот на встроенный громкоговоритель был от 200 от 4000 Гц. Питался приемник от 6 элементов типа 373, весил он 2,8 килограмма.
Поскольку аппарат был предназначен для людей, много времени проводящих на открытом воздухе, то его корпус был надежно защищен от влаги и пыли.
5.
Мрия-301
Под личиной обычного портативного приемника скрывалась радиола!
Эта оригинальная модель с 1971 выпускалась Днепропетровским радиозаводом и включала в себя проигрыватель грампластинок.
Диапазоны принимаемых волн - ДВ, СВ, КВ-1 и КВ-2.
Полоса воспроизводимых звуковых частот на встроенный динамик – от 300 до 3500 Гц, номинальная выходная мощность составляла 250 мВт.
Питание модель получала от шести элементов типа 373, напряжение питания – 9 В. Длительность работы при средней громкости от одного комплекта батареек была не менее 100 часов.
Проигрыватель винила поддерживал три скорости вращения – 33, 45 и 78 об/мин. Габариты радиолы составляли 288 х 117 х 90 мм, вместе с батареями она весила 3 килограмма.
Под личиной обычного портативного приемника скрывалась радиола!
Эта оригинальная модель с 1971 выпускалась Днепропетровским радиозаводом и включала в себя проигрыватель грампластинок.
Диапазоны принимаемых волн - ДВ, СВ, КВ-1 и КВ-2.
Полоса воспроизводимых звуковых частот на встроенный динамик – от 300 до 3500 Гц, номинальная выходная мощность составляла 250 мВт.
Питание модель получала от шести элементов типа 373, напряжение питания – 9 В. Длительность работы при средней громкости от одного комплекта батареек была не менее 100 часов.
Проигрыватель винила поддерживал три скорости вращения – 33, 45 и 78 об/мин. Габариты радиолы составляли 288 х 117 х 90 мм, вместе с батареями она весила 3 килограмма.
6.
Рига-104
Солидный переносной аппарат производил Рижский радиозавод имени А.С.Попова с 1973 года.
Он работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а система АРУ обеспечивала ему высокую помехоустойчивость, в приемнике также был индикатор точной настройки на станцию.
Номинальная выходная мощность усилителя составляла 0,8 Ватта, максимальная достигала 2,5 Ватта.
Модель имела плавную регулировку громкости и тембров, встроенный громкоговоритель – 3ГД-32. Были предусмотрены гнезда для подключения внешней антенны, УКВ диполя, проигрывателя винила, магнитофона, внешнего громкоговорителя, а также наушников.
Для питания требовались шесть батареек типа 373, аппарат также работал от сети через встроенный выпрямитель.
Размеры – 389 х 240 х 135 мм, вес вместе с батареями - 6,3 килограмма.
Приемник поставлялся на экспорт не только в страны СЭВ, но и по всему миру.
Солидный переносной аппарат производил Рижский радиозавод имени А.С.Попова с 1973 года.
Он работал в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а система АРУ обеспечивала ему высокую помехоустойчивость, в приемнике также был индикатор точной настройки на станцию.
Номинальная выходная мощность усилителя составляла 0,8 Ватта, максимальная достигала 2,5 Ватта.
Модель имела плавную регулировку громкости и тембров, встроенный громкоговоритель – 3ГД-32. Были предусмотрены гнезда для подключения внешней антенны, УКВ диполя, проигрывателя винила, магнитофона, внешнего громкоговорителя, а также наушников.
Для питания требовались шесть батареек типа 373, аппарат также работал от сети через встроенный выпрямитель.
Размеры – 389 х 240 х 135 мм, вес вместе с батареями - 6,3 килограмма.
Приемник поставлялся на экспорт не только в страны СЭВ, но и по всему миру.
7.
Восход-303
Эту модель с 1975 года выпускал Днепропетровский радиозавод.
Аудитория данного радиоприемника была весьма оригинальной, поскольку производился он в основном на экспорт, а также как войсковой для…политруков. Работал приемник в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ.
Конструкция приемника и его схема была аналогична модели «Орион-302».
Полоса звуковых частот в АМ была от 200 до 3550 Гц, в ЧМ – от 200 до 7100 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 250 мВт. Габариты модели были 295 х 195 х 90 мм, вес – 3,6 килограмма.
Эту модель с 1975 года выпускал Днепропетровский радиозавод.
Аудитория данного радиоприемника была весьма оригинальной, поскольку производился он в основном на экспорт, а также как войсковой для…политруков. Работал приемник в диапазонах ДВ, СВ, KB и УКВ.
Конструкция приемника и его схема была аналогична модели «Орион-302».
Полоса звуковых частот в АМ была от 200 до 3550 Гц, в ЧМ – от 200 до 7100 Гц. Номинальная выходная мощность составляла 250 мВт. Габариты модели были 295 х 195 х 90 мм, вес – 3,6 килограмма.
8.
Сокол-308
Этот всеволновый портативный приемник с начала 1976 года производился Московским производственным объединением «ТЕМП».
В нем уже применены интегральные микросхемы, присутствует автоматическая подстройка частоты в УКВ диапазоне.
Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах СВ и KB - от 315 до 3550 Гц, а в диапазоне УКВ-ЧМ – от 315 до 7100 Гц.
Номинальная выходная мощность - 0,3 Ватта, максимальная - 0,5 Ватта. Необходимое напряжение питания – 9 вольт.
Масса радиоприемника с батареями питания составляла 1,3 килограмма, стоил он 77 рублей. Также производился экспортный вариант модели с обычным УКВ ЧМ и европейским FM диапазоном.
Этот всеволновый портативный приемник с начала 1976 года производился Московским производственным объединением «ТЕМП».
В нем уже применены интегральные микросхемы, присутствует автоматическая подстройка частоты в УКВ диапазоне.
Полоса воспроизводимых звуковых частот в диапазонах СВ и KB - от 315 до 3550 Гц, а в диапазоне УКВ-ЧМ – от 315 до 7100 Гц.
Номинальная выходная мощность - 0,3 Ватта, максимальная - 0,5 Ватта. Необходимое напряжение питания – 9 вольт.
Масса радиоприемника с батареями питания составляла 1,3 килограмма, стоил он 77 рублей. Также производился экспортный вариант модели с обычным УКВ ЧМ и европейским FM диапазоном.
9.
Спидола-232
Данный портативный радиоприемник выпускался Рижским электротехническим заводом ВЭФ с 1979 года.
Он был рассчитан на работу в диапазонах ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ, прием велся на внутренние магнитную и телескопическую антенны.
В нем был светодиодный индикатор настройки, одновременно служивший для контроля степени разряда батарей, а также подсветка шкалы, разъемы для подключения наушников, внешней антенны и магнитофона для записи.
Была предусмотрена раздельная регулировка тембра по НЧ и по ВЧ.
Для питания использовались 6 элементов 373 либо внешний блок питания типа «БП-24».
Номинальная выходная мощность составляла 0,4 Ватта, диапазон воспроизводимых звуковых частот – 125 - 4000 Гц. Габариты приемника были 260 х 360 х 110 мм, вес без батарей - 3,4 килограмма. Стоила модель 120 рублей.
Данный портативный радиоприемник выпускался Рижским электротехническим заводом ВЭФ с 1979 года.
Он был рассчитан на работу в диапазонах ДВ, СВ и четырех поддиапазонах КВ, прием велся на внутренние магнитную и телескопическую антенны.
В нем был светодиодный индикатор настройки, одновременно служивший для контроля степени разряда батарей, а также подсветка шкалы, разъемы для подключения наушников, внешней антенны и магнитофона для записи.
Была предусмотрена раздельная регулировка тембра по НЧ и по ВЧ.
Для питания использовались 6 элементов 373 либо внешний блок питания типа «БП-24».
Номинальная выходная мощность составляла 0,4 Ватта, диапазон воспроизводимых звуковых частот – 125 - 4000 Гц. Габариты приемника были 260 х 360 х 110 мм, вес без батарей - 3,4 килограмма. Стоила модель 120 рублей.
10.
Ленинград-010-стерео
Это не магнитола и не музыкальный центр, а именно радиоприемник, причем стереофонический!
Его с 1979 года выпускал Ленинградский завод «Радиоприбор».
Он был предназначен для приема программ станций в диапазонах ДВ, CB-I, CB-II, пяти коротковолновых и УКВ.
Высокая чувствительность приемника в диапазонах ДВ и СВ обеспечивалась применением двух отдельных магнитных антенн, в диапазоне УКВ – симметричного вибратора из двух телескопических антенн, а в KB диапазонах они включались параллельно.
Также использовались балансные смесители каскадов на полевых транзисторах. Аппарат имел три раздельные группы шкал с отдельными ручками для настройки в каждой группе, была предусмотрена и возможность фиксированной настройки на четыре заранее выбранные станции в диапазонах УКВ и КВ.
В приемнике были световые индикаторы стереофонических передач и многолучевого приема в диапазоне УКВ, стрелочные индикаторы точной настройки, напряженности поля и напряжения источника питания.
К аппарату также можно было подключить внешние антенны, магнитофон, проигрыватель грампластинок и наушники.
В акустических системах применялись широкополосные громкоговорители ЗГД-32. Питался аппарат от шести элементов А-373 либо от электрической сети.
Диапазон воспроизводимых частот в диапазонах ЧМ достигал 80 – 12500 Гц. Максимальная выходная мощность при питании от батарей была 2 х 1,5 Ватта, от сети – 2 х 4 Ватта. Это был серьезный аппарат – он весил в сборе 9,5 килограммов, а цена составляла 375 рублей.
Это не магнитола и не музыкальный центр, а именно радиоприемник, причем стереофонический!
Его с 1979 года выпускал Ленинградский завод «Радиоприбор».
Он был предназначен для приема программ станций в диапазонах ДВ, CB-I, CB-II, пяти коротковолновых и УКВ.
Высокая чувствительность приемника в диапазонах ДВ и СВ обеспечивалась применением двух отдельных магнитных антенн, в диапазоне УКВ – симметричного вибратора из двух телескопических антенн, а в KB диапазонах они включались параллельно.
Также использовались балансные смесители каскадов на полевых транзисторах. Аппарат имел три раздельные группы шкал с отдельными ручками для настройки в каждой группе, была предусмотрена и возможность фиксированной настройки на четыре заранее выбранные станции в диапазонах УКВ и КВ.
В приемнике были световые индикаторы стереофонических передач и многолучевого приема в диапазоне УКВ, стрелочные индикаторы точной настройки, напряженности поля и напряжения источника питания.
К аппарату также можно было подключить внешние антенны, магнитофон, проигрыватель грампластинок и наушники.
В акустических системах применялись широкополосные громкоговорители ЗГД-32. Питался аппарат от шести элементов А-373 либо от электрической сети.
Диапазон воспроизводимых частот в диапазонах ЧМ достигал 80 – 12500 Гц. Максимальная выходная мощность при питании от батарей была 2 х 1,5 Ватта, от сети – 2 х 4 Ватта. Это был серьезный аппарат – он весил в сборе 9,5 килограммов, а цена составляла 375 рублей.
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и он сука будет работать
или какой нибудь холодильник времен СССР
включи и будет работать
или автомат калашникова, если в мгазине есть патроны он будет стрелять
или вертолет Ка-52
двдуать лет в поле в Польше простоял
залили киросина, привезли баллоны с кислородом
движок прочихался пару минут и вертолет полетел
Сделано в СССР!!!!
Т.е. все вышеперечисленные не смотрели телевизор, не читали газет, не общались друг с другом?
Попадался приемник Геолог, так там добрая половина деталей была с военной приемкой. Наверное в конце месяца план выполняли. А народу продавали за обычные деньги.