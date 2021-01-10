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10 транзисторных приемников из СССР 1970-х Радио для геологов и политруков

10 транзисторных приемников из СССР 1970-х Радио для геологов и политруков (10 фото)

Автор:
10 января 2021 20:17
Сообщество : Ламповый обзор
Метки: СССР   Транзисторные приёмники   интересно   фотографии   
762
10
В эпоху застоя, пришедшуюся на 1970-80-е годы, портативные транзисторные приемники были, пожалуй, самым распространенным источником музыкального сигнала и информации.
Именно через них узнавали последние новости не только горожане и сельские жители, но и участники геологоразведочных и других экспедиций, а также политруки в войсках. Некоторые из моделей даже претендовали на лавры настоящего Hi-Fi!
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Метки: СССР   Транзисторные приёмники   интересно   фотографии   
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15  комментариев
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−68
Владимир 3 часа назад
сейчас этот приемник включи (ну естественно с живми батареями)
и он сука будет работать

или какой нибудь холодильник времен СССР
включи и будет работать

или автомат калашникова, если в мгазине есть патроны он будет стрелять

или вертолет Ка-52
двдуать лет в поле в Польше простоял
залили киросина, привезли баллоны с кислородом
движок прочихался пару минут и вертолет полетел

Сделано в СССР!!!!
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404
Cергей 6 минут назад
Океан 209 это классика,единственное приходится перестраивать диапазон УКВ на современный, так как на старом диапазоне то и послушать нечего
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3k
ZmeyUA Полчаса назад
В политотделах был вот такой штатный "Интеграл". В продаже, естественно, не поступал. Любой "голос" от помех можно было отстроить. 3-й, готеродин, одна боковая (SSB) и куча других ништяков. Не хуже Р-250
В политотделах был вот такой штатный "Интеграл". В продаже, естественно, не поступал. Любой "голос" от помех можно было отстроить. 3-й, готеродин, одна боковая (SSB) и куча других ништяков. Не хуже Р-250
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30k
Mamin Sibiriak 2 часа назад
<<< Именно через них узнавали последние новости горожане, сельские жители, а также политруки в войсках >>>

Т.е. все вышеперечисленные не смотрели телевизор, не читали газет, не общались друг с другом?
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3k
Taf Taffus 2 часа назад
Где-то завалялся совсем побитый жизнью Спидола-232, и вот это чудо инженерной мысли - Урал Авто-2
Где-то завалялся совсем побитый жизнью Спидола-232, и вот это чудо инженерной мысли - Урал Авто-2
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21k
Ваня 2 часа назад
ленинград 010 был у товарища... мощный аппарат...
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
Океан 209 у моего бати до сих пор работает, купленный батей в 1973 году на деньги заработанные в стройотряде. Батя на нем даже какой то эфир на коротких волнах пытается поймать, на мои упреки что сегодня все вещание можно в интернете найти и без помех, отмахивается, иди- , говорит, н.и.ху.я ты не понимаешь)))
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19k
BillyBonzz 3 часа назад
10 транзисторных приемников из СССР 1970-х Радио для геологов и политруков
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28
Евгений Эдельштейн BillyBonzz 2 часа назад
Конечно!Болеешь дома. Никого нет. Играешь с батиным транзистором(Рига 103),.. А там и сведенья для геологов,цифровые радиостанции,рыбаки,милиция,колхозы,голоса... Вообще другой мир. Таинственный,пугающий. Вот я Вашего батю понимаю. Респект!
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19k
BillyBonzz Евгений Эдельштейн Час назад
Да дело в том что эфирных радиостанций на коротких волнах и на укв диапазоне практически нет больше. Все эфирное вещание ведётся сегодня на fm диапазоне, ( 87,5 -108 МГц), а УКВ диапазон Океана 209 составляет 65,9-74 МГц, в этом диапазоне уже ничего не вещают, а ФМ диапазон где сегодня все вещание Океан 209 поймать не может.
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8k
Бендер Родригес BillyBonzz Час назад
Если перепаять пару кондеев, можно и расширить ему диапазон. Кстати, на чем тренировался в своë время : частота - 10.100.800, ЧМ2, 50Бод, 7СТ5. Вещает погоду на пол европпы.
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21k
Vazari 3 часа назад
А у меня был вот это аппарат. И "голос америки" ,"радио свобода", а также сотни музыкальных станций он ловил на раз. Единственная альтернатива нынешнему интернету(
А у меня был вот это аппарат. И "голос америки" ,"радио свобода", а также сотни музыкальных станций он ловил на раз. Единственная альтернатива нынешнему интернету(
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37k
Сергей 3 часа назад
Хорошая была аппаратура.
Попадался приемник Геолог, так там добрая половина деталей была с военной приемкой. Наверное в конце месяца план выполняли. А народу продавали за обычные деньги.
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−68
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