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Горячие мамочки из 1960-х!

Горячие мамочки из 1960-х! (31 фото)

Автор:
10 декабря 2020 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: 1960-е   интересно   история   красавицы и спортсменки   мамочки   ретро фото   фото   фотографии   
678
31
Пользователи сети поделились фотографиями своих молодых мам из 1960-х. Чувсвтвуется стиль!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 1960-е   интересно   история   красавицы и спортсменки   мамочки   ретро фото   фото   фотографии   
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12k
Объект реальности Минуту назад
Так вот, кто всех этих пендосов нарожал.
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9k
Антон Семёныч 2 часа назад
И бобры у них были знатные. Прям даже не пойму...и как они с такими мохнатками жили. И ведь любил друг друга,семьи создавали, сексом занимались, детей рожали и никто им это в упрёк не ставил, что у них там волосики.....прямо нонсенс какой-то.
То ли дело сейчас, бритая лысятина, как у куклы пластмассовой, есть признак "ухоженности"


И бобры у них были знатные. Прям даже не пойму...и как они с такими мохнатками жили. И ведь любил друг друга,семьи создавали, сексом занимались, детей рожали и никто им это в упрёк не ставил, что у них там волосики.....прямо нонсенс какой-то. То ли дело сейчас, бритая лысятина, как у куклы пластмассовой, есть признак "ухоженности"
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