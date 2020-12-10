Горячие мамочки из 1960-х!

Пользователи сети поделились фотографиями своих молодых мам из 1960-х. Чувсвтвуется стиль!
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"Мама с коллегой, 1961. Они были стюардессами Braniff Airlines и должны были носить только такие прически"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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