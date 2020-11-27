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Премия Architecture MasterPrize отметила архитектурные шедевры года

Премия Architecture MasterPrize отметила архитектурные шедевры года (31 фото)

Автор:
27 ноября 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Architecture MasterPrize   архитектура   архитектурная премия   архитектурные шедевры   искусство   красиво   лучшие проекты   необычно   
378
31
Премия Architecture MasterPrize, отмечающая лучшие архитекутрные проекты года, представила победителей - шедевры современной архитектуры 2020-го.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Architecture MasterPrize   архитектура   архитектурная премия   архитектурные шедевры   искусство   красиво   лучшие проекты   необычно   
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3  комментария
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1k
Светлана Минаенко 36 минут назад
Какое -то неприятное чувство, что жизнь проходит мимо.... мимо России...
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1k
tessio Светлана Минаенко 5 минут назад
А Китая всё больше. Вполне очевидно, что в 91 свернули сильно не туда: надо было чуть чуть подрулить, а мы пошли обратно...
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710
Дамир Саражаков 14 минут назад
Пара вопросов конечно есть, тем не менее - красиво. Что действительно не понял, так это "Парфюмерный магазин, Барселона, Испания - Лучший дизайн интерьера торговой точки", тут либо фотки не те, либо я совсем ничего в дизайне не понимаю, что тоже вполне может быть.
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