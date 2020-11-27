Болонка королевы
Премия Architecture MasterPrize отметила архитектурные шедевры года
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27 ноября 2020 08:30
Премия Architecture MasterPrize, отмечающая лучшие архитекутрные проекты года, представила победителей - шедевры современной архитектуры 2020-го.
Кафе Nocenco, Ханой - Лучший дизайн интерьера
Городская ферма на крыше, Бангкок - Лучший ландшафтный дизайн
"Глаза Праги": перестройка пространств под набережной Влтавы под кафе и сувенирные лавки - Реновация года
Мост "Пируэт", Нанцзинь, Китай - Транспортно-дорожный дизайн года
Клуб Zen, Китай - Лучший коммерческий ландшафтный дизайн
Небоскреб на улице Робинсон, 18, Сингапур - Лучшее высотное здание года
Кинотеатр Singha d'Luck, Паттайя, Таиланд - Лучший коммерческий архитектурный дизайн-проект
Музей естественной истории камня, Сямынь, Китай - Реставрация года
Фабрика Jacob, Хо Ши Мин, Вьетнам - Зеленый дизайн года
Дом, полностью обеспечивающий себя солнечной энергией - Экологический дизайн года
Жилой комплекс IDEO 02, Бангкок - Лучшая ландшафтная архитектура в жилой зоне
Клиника Пантакурну, Ньюман, Австралия - Лучший архитектурный дизайн для учреждения здравоохранения
"Луна", Вуси, Китай - Лучшая инсталляция
Лабораторный комплекс соледобывающей компании, Хуайань, Китай - Лучший промышленный дизайн
Павильон "Внутри как снаружи", Нью-Йорк, США - Лучшая ландшафтная инсталляция
Городской парк, Сычанг, Китай - Лучший ландшафтный дизайн общественного пространства
Дом из пробкового дерева, Итон, Великобритания - Лучший экологичный дизайн
Музей искусств, Шунде, Китай - Архитектурный дизайн года
"Красная крыша, зеленая крыша", Куанг Нгай, Вьетнам - Зеленый проект года
Животные-навесы, Южный Перт, Австралия - Ландшафтная инсталляция года
Детский сад "Лесная прогулка", Китай - Лучшая архитектура образовательного учреждения
Деревня "Хлебное дерево", Ханой, Вьетнам - Лучший экологичный архитектурный дизайн
Архитектурная библиотека, университет Чулалонгкорн, Бангкок, Таиланд - Лучший дизайн интерьера общественного пространства
Малая симфоническая звукозаписывающая студия в театре "Мейлан", Гуаньчжоу, Китай - Лучший дизайн интерьера
Инсталляция "Эгалигило", Мексика - Лучшая инсталляция
Парк пересадочного узла, Сан-Франциско - Лучший широкомасштабный ландшафтный проект
Треснутый мост, Шэньчжень, Китай - Лучшая инсталляция
Парфюмерный магазин, Барселона, Испания - Лучший дизайн интерьера торговой точки
Вилла "Каса Балада", Майами, США - Лучший ландшафтный дизайн для частного жилья
Книжный магазин "Фангсуо", Китай - Лучший дизайн интерьера торговой точки
Источник: — переведено специально для fishki.net
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