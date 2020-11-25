Художник расписывает улицы в стиле вандализма

французский уличный художник Кэл Дессан - настоящий творческий хулиган! Он расписывает городские стены и тротуары в стиле уличных вандалов - увидев какое-нибудь пятно на стене, непременно добавит к нему что-нибудь свое. Но в результате его работы город становится красивее и уютнее, а его остроумные сюжеты любого заставят улыбнуться!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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