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Художник расписывает улицы в стиле вандализма

Художник расписывает улицы в стиле вандализма (31 фото)

Автор:
25 ноября 2020 11:19
Сообщество : Искусство
Метки: Кэл Дессан   граффити   интересно   искусство   необычно   творчество   уличная живопись   франция   
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31
французский уличный художник Кэл Дессан - настоящий творческий хулиган! Он расписывает городские стены и тротуары в стиле уличных вандалов - увидев какое-нибудь пятно на стене, непременно добавит к нему что-нибудь свое. Но в результате его работы город становится красивее и уютнее, а его остроумные сюжеты любого заставят улыбнуться!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кэл Дессан   граффити   интересно   искусство   необычно   творчество   уличная живопись   франция   
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6  комментариев
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5k
Trenzel2003 2 часа назад
Побольше бы такого вандализма! А то и видно только слава кпсс, да кто то там чемпион.
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18k
SerGProS Час назад
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6k
Саша Смирнов 2 часа назад
Креативненько.
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9k
Алексей 2 часа назад
Почти как Бэнкси по таланту)
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lem02 Алексей Полчаса назад
Не согласен с вами. Бэнкси не рисует собачек и рыбок. У Бэнкси все же более социальный смысл, нежели эстетический.
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1k
Гарри Слепнер 2 часа назад
Может кое-где и не надо было, а так интересно.
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