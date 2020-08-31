Художница рисует мусором ради человечества

Художница Кристин Роуз Карри из Колорадо создала серию картин из пластиковых отходов. По ее словам, этим она преследовала двоякую цель: еще раз предупредить людей о том несметном количестве пластиковых отходов, которым они ежедневно засоряют планету, и избавить Землю хотя бы от части пластикового мусора. "Хотя бы некоторая его часть таким образом не попадет в океан", - говорит художница.
Венера
Бетонные джунгли
Пластиковая мадонна
Пластиковый Иисус
Кальмар
Китаю больше не нужен наш мусор
Сад осьминога
Спасибо!
Нефтехимическое цунами
Пластиковая бумага
Уколы
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Кристин Роуз Карри интересно искусство необычно пластиковые отходы творчество художница экология
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