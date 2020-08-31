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Художница рисует мусором ради человечества

Художница рисует мусором ради человечества (23 фото)

Автор:
31 августа 2020 10:12
Сообщество : Искусство
Метки: Кристин Роуз Карри   интересно   искусство   необычно   пластиковые отходы   творчество   художница   экология   
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Художница Кристин Роуз Карри из Колорадо создала серию картин из пластиковых отходов. По ее словам, этим она преследовала двоякую цель: еще раз предупредить людей о том несметном количестве пластиковых отходов, которым они ежедневно засоряют планету, и избавить Землю хотя бы от части пластикового мусора. "Хотя бы некоторая его часть таким образом не попадет в океан", - говорит художница.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кристин Роуз Карри   интересно   искусство   необычно   пластиковые отходы   творчество   художница   экология   
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Сибирячка Час назад
что так мусор . что эдак
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