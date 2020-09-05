Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали

Фаиг Ахмед - один из самых знаменитых современных представителей традиционного азербайджанского ковроткачества. Но его работы знают и покупают не только в Азербайджане, но и во всем мире. Думаете, ковры в дизайне дома - пережиток прошлого? Психоделические работы Ахмеда, напоминающие картины Дали разубедят вас в этом!

0

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник:

0 Источник: