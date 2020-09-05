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Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали

Азербайджанский ткач создает ковры в стиле Дали (31 фото)

Автор:
05 сентября 2020 16:32
Сообщество : Искусство
Метки: Фаиг Ахмед   азербайджан   искусство   ковроткачество   ковры   красиво   необычно   творчество   
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31
Фаиг Ахмед - один из самых знаменитых современных представителей традиционного азербайджанского ковроткачества. Но его работы знают и покупают не только в Азербайджане, но и во всем мире. Думаете, ковры в дизайне дома - пережиток прошлого? Психоделические работы Ахмеда, напоминающие картины Дали разубедят вас в этом!

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Метки: Фаиг Ахмед   азербайджан   искусство   ковроткачество   ковры   красиво   необычно   творчество   
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Алексей 15 минут назад
Браво! Это круто!
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semsi Час назад
крутую травку курят ткачи
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