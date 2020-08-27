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Художник кладет на холст мазки времени

Художник кладет на холст мазки времени (16 фото)

Автор:
27 августа 2020 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: Давид Амбарцумян   интересно   искусство   картины   мазки времени   необычно   творчество   художник   
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Художник Давид Амбарцумян , живущий в Мюнхене, представил свой новый проект "Мазки времени". На своих пейзажах он широким мазком дает картину совершенно иного времени, совмещая современный Париж с меловой эпохой, а императорских пингвинов - с динозаврами или даже с постапокалиптическим будущим. По мнению художника, этот проект дает необычайный простор для воображения, даря множество странных и необычных встреч.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Давид Амбарцумян   интересно   искусство   картины   мазки времени   необычно   творчество   художник   
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