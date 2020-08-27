Художник кладет на холст мазки времени

Художник Давид Амбарцумян , живущий в Мюнхене, представил свой новый проект "Мазки времени". На своих пейзажах он широким мазком дает картину совершенно иного времени, совмещая современный Париж с меловой эпохой, а императорских пингвинов - с динозаврами или даже с постапокалиптическим будущим. По мнению художника, этот проект дает необычайный простор для воображения, даря множество странных и необычных встреч.
Зеьра. Переход
Акулы на Монмартре
Туманный взгляд
Инверсия
Конец времени
Перелом
Источник: — переведено специально для fishki.net
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