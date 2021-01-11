Жизнь уже не будет прежней: честные фото от родителей до и после рождения детей

Кто-то говорит, что дети совершенно не меняют жизнь, а только делают ее лучше. Они врут! Дети - это прекрасно, но вот жизнь родителей с их появлением кардинально меняется. Давайте посмотрим реальные и комичные фотосравнения, которыми поделились новоиспеченные мамы и папы.

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1. Типичные кадры от мам до и после 0 Источник:

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2. Отпуск теперь немного другой 0 Источник:

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4. Всегда поддерживает дочурку 0 Источник:

5. И все вещи для ребенка 0 Источник:

6. Уже не до фотосессий 0 Источник:

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8. Знакомо? 0 Источник:

9. Вечеринки поменялись 0 Источник:

10. Романтика теперь в другом 0 Источник:

11. Типичные селфи молодых мам 0 Источник:

12. Папам тоже достается 0 Источник:

13. Сон для слабаков 0 Источник: