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Жизнь уже не будет прежней: честные фото от родителей до и после рождения детей

Жизнь уже не будет прежней: честные фото от родителей до и после рождения детей (16 фото)

Автор:
11 января 2021 10:24
Сообщество : Юмор
Метки: before and after kids   Юмор   до и после   до и после рождения детей   забавно   прикол   родители поймут   
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16
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Кто-то говорит, что дети совершенно не меняют жизнь, а только делают ее лучше. Они врут! Дети - это прекрасно, но вот жизнь родителей с их появлением кардинально меняется. Давайте посмотрим реальные и комичные фотосравнения, которыми поделились новоиспеченные мамы и папы.
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Метки: before and after kids   Юмор   до и после   до и после рождения детей   забавно   прикол   родители поймут   
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9k
ss 19 минут назад
Да это прямо целый рассказ, как женщина ловила попутку...

Да это прямо целый рассказ, как женщина ловила попутку...
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3k
fin4all Минуту назад
Не будет никакого "понимающего лайка". Надоело это нытье! Реально тяжело в 40 лет заводить детей, когда уже твои жены родители нуждаются в заботе. И то, эмоции, которые дарит ребенок с лихвой перекрывают все неудобства! а в 20-30 лет это вообще в кайф!
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4k
Regerald 11 минут назад
Я вот о детях думал, что молодым отстреляюсь - весь зрелый возраст для себя. А уже в зрелом возрасте подумал - нафига мне это "для себя"? У детей теперь разница в 13 лет :)
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