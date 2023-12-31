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Диетологи назвали самые вредные и самые полезные блюда на новогоднем столе

Диетологи назвали самые вредные и самые полезные блюда на новогоднем столе

Автор:
31 декабря 2023 17:24
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: Новый год   блюда   диетологи   жареная курица   красная икра   оливье   
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В их числе оказались мясная нарезка и красная икра.

Все мясные нарезки, колбасу и прочие вкусности объявили одними из самых вредных блюд на праздничном столе. Из которых «в организме образуются нитрозамины - канцерогены высокого класса опасности».

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Затем идут новогодние салаты с майонезом: оливье и селёдка под шубой.

А чтобы окончательно добить и лишить вообще всего вкусного, диетологи заявили, что жареная курица тоже не сильно полезна, особенно с кожей.

Под ней много жира, и он весь впитывается в мясо, а вкусная жареная корочка богата канцерогеном бензпиреном.

Им осталось запретить на столе алкоголь и праздник можно сворачивать.

Зато появился список и полезного: бутерброды с красной икрой, в ней содержатся витамины для укрепления иммунитета.

И холодец, в блюде есть коллаген для здоровой кожи. Ну и фрукты с овощами - это и так понятно.

Заодно диетологи рассказали, как сделать блюда менее жирными. Например, те же вкуснейшие новогодние салаты: исключить оттуда майонез. Взять немного сметаны, добавить туда соевый соус и немного чеснока. И получится полноценная замена.  А вместо колбасы в Оливье использовать мясо птицы - ту же курицу.

Несмотря на предупреждения специалистов - лишних килограммов не избежать. А иначе зачем нужны праздники? Как раз для отдыха и застолья.

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Метки: Новый год   блюда   диетологи   жареная курица   красная икра   оливье   
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19  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
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Человек 8 минут назад
Я люблю жаренные курицы. Вкусно.
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44k
Валерий Полчаса назад
идите на хер с вашей сметаной вместо майонеза, на святое покусились ироды
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Walther Полчаса назад
Дилетанты какие-то. ПРАВИЛЬНЫЕ диетологи советуют перед едой принять 50 грамм коньяка. Коньяк притупляет чувство страха!
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12k
Властелин 36 минут назад
расстрелять всех ученых замахнувшиеся на святое а если они ещё и британские то замучать и расстрелять.
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27k
ПаганецЪ 55 минут назад
(С)...исключить оттуда майонез... (/С)

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5k
ZiDAN10 58 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Дмитрий Час назад
Видимо таким "соусом" заменяют Мазик теже гомосяо что кладут в оливье яблоко и свежие огурцы вместо соленых. А пропаганда у нас запрещена как вы знаете, поэтому диетологов выпороть...
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6k
Wadim Час назад
Ну вы поняли, диетологи

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15k
Antique computer Час назад
В новогоднюю ночь диетолога принято связывать и затыкать ему кляпом рот.
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Прораб Час назад
Убедительная просьба к диетологам и прочим пид.арасам - встать из-за стола, построиться в колонну и проследовать нах.уй
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10k
Дмитрий 2 часа назад
Ну да. Бутерброды с икрой на белом хлебе! Соль и белый хлеб! Мега полезно. Для диабетиков и "страдающих" лишним весом особенно!
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58k
zloykoyot 2 часа назад
Напомнило старый анекдот, есть много его вариантов, но все заканчиваются фразой "нахер жизнь такую".
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19k
Алексей Теуш 2 часа назад
Диетологи! Руки прочь от шубы и оливье!!!
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