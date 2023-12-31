Диетологи назвали самые вредные и самые полезные блюда на новогоднем столе

В их числе оказались мясная нарезка и красная икра.
Все мясные нарезки, колбасу и прочие вкусности объявили одними из самых вредных блюд на праздничном столе. Из которых «в организме образуются нитрозамины - канцерогены высокого класса опасности».
Затем идут новогодние салаты с майонезом: оливье и селёдка под шубой.
А чтобы окончательно добить и лишить вообще всего вкусного, диетологи заявили, что жареная курица тоже не сильно полезна, особенно с кожей.
Под ней много жира, и он весь впитывается в мясо, а вкусная жареная корочка богата канцерогеном бензпиреном.
Им осталось запретить на столе алкоголь и праздник можно сворачивать.
Зато появился список и полезного: бутерброды с красной икрой, в ней содержатся витамины для укрепления иммунитета.
И холодец, в блюде есть коллаген для здоровой кожи. Ну и фрукты с овощами - это и так понятно.
Заодно диетологи рассказали, как сделать блюда менее жирными. Например, те же вкуснейшие новогодние салаты: исключить оттуда майонез. Взять немного сметаны, добавить туда соевый соус и немного чеснока. И получится полноценная замена. А вместо колбасы в Оливье использовать мясо птицы - ту же курицу.
Несмотря на предупреждения специалистов - лишних килограммов не избежать. А иначе зачем нужны праздники? Как раз для отдыха и застолья.
Источник:
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