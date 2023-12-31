Диетологи назвали самые вредные и самые полезные блюда на новогоднем столе

А чтобы окончательно добить и лишить вообще всего вкусного, диетологи заявили, что жареная курица тоже не сильно полезна, особенно с кожей.

Под ней много жира, и он весь впитывается в мясо, а вкусная жареная корочка богата канцерогеном бензпиреном.

Им осталось запретить на столе алкоголь и праздник можно сворачивать.