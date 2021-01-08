Земля разверзлась: автомобили возле неапольской больницы поглотила воронка

Сегодня на рассвете пациентов Морского госпиталя на юге Италии разбудил сильный грохот, и многие подумали: что-то сильно рвануло. А на месте автостоянки для посетителей госпиталя образовался провал площадью под две тысячи квадратных метров, глубиной около 12 метров.
Еще во время первой волны пандемии здесь открыли центр по приему пациентов с Covid. После того как в седьмом часу утра часть больничной территории провалились, их всех эвакуировали. Первоначальная версия о взрыве уже отставлена, теперь расследуется обрушение.
Его "жертвами" стали только несколько автомобилей. Больничные корпуса устояли, никто из людей не пострадал. Нарушены коммуникации, и госпиталь на какое-то время остался без воды и электричества.
Местные власти сообщили, что причиной ЧП стали некие "гидрогеологические проблемы". Хорошо, что они (пока) затронули только территорию стоянки...
Спецслужбы не нашли никаких признаков преднамеренного взрыва. В общем, забот у местных властей теперь достаточно...
Napoli,Ospedale del Mare... pic.twitter.com/vb6OcAAqMO— Nicole Elisei (@EliseiNicole) January 8, 2021
А год назад в Китае подобная воронка поглотила автобус с пассажирами и несколько пешеходов
Это выглядело, как сцена из фильма-катастрофы: автобус подъезжает к остановке, высаживает пассажиров... И вдруг асфальт под ним будто растворяется! А транспортное средство вместе с людьми в секунды проваливается под землю.
Нет ничего страшнее, чем когда земля буквально уходит из-под ног. Карстовые воронки имеют свойство появляться где угодно и когда угодно – почва просто проваливается без какого-либо предупреждения. Человек может лечь спать, а утром выглянуть в окно и увидеть вместо детской площадки или соседского дома гигантскую дыру до 600 метров в глубину...
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