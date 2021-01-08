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Земля разверзлась: автомобили возле неапольской больницы поглотила воронка

Земля разверзлась: автомобили возле неапольской больницы поглотила воронка (8 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2021 20:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: COVID   больница   взрыв   воронка   италия   неаполь   парковка   провал   
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Сегодня на рассвете пациентов Морского госпиталя на юге Италии разбудил сильный грохот, и многие подумали: что-то сильно рвануло. А на месте автостоянки для посетителей госпиталя образовался провал площадью под две тысячи квадратных метров, глубиной около 12 метров.

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Метки: COVID   больница   взрыв   воронка   италия   неаполь   парковка   провал   
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ah3007 2 часа назад
Хорошо без жертв
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Dmitry 44 минуты назад
Явно же какое-то подземное сооружение было.
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Serg Dex Час назад
Рисковый город, весь в катокомбах и ещё Везувий под боком дремает.
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33k
parallax Час назад
В провале видны сваи и пустоты. Катакомбы?
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