Земля разверзлась: автомобили возле неапольской больницы поглотила воронка

Нет ничего страшнее, чем когда земля буквально уходит из-под ног. Карстовые воронки имеют свойство появляться где угодно и когда угодно – почва просто проваливается без какого-либо предупреждения. Человек может лечь спать, а утром выглянуть в окно и увидеть вместо детской площадки или соседского дома гигантскую дыру до 600 метров в глубину...