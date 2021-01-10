В Полтавской области в городе Лубны произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы украины" (укртрансгаз). Рвануло судя по видео, довольно сильно.
Взрыв произошел на участке вблизи с. Калайдинцы около 16:00. Предварительно, чрезвычайная ситуация затронула ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.
Взрыв произошел на участке вблизи с. Калайдинцы около 16:00. Предварительно, чрезвычайная ситуация затронула ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.
Предварительно - жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 40 чел. о/с и 7 ед. техники ГосЧС. Для личного состава ГУ ГосЧС в Полтавской области объявлен сигнал "Сбор-Авария".
Взрыв мог произойти в результате нелегальной врезки в газопровод для кражи газа.
"Уренгой - Помары - Ужгород" - магистральный экспортный газопровод (МГ), построенный СССР в 1983 году для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири потребителям в странах Центральной и Западной Европы, по маршруту Уренгой - Помары - Ужгород. Один из крупнейших проектов при разработке Тюменской нефти.
Да! европейцам в первую очередь нужна надежность поставок газа. А тут получается, кто хочет врезается. И как результат-взрывы.
Руки у них не из того места. СССР всё построил и оставил готовое, но они даже это содержать не могут.
Руки у них не из того места. СССР всё построил и оставил готовое, но они даже это содержать не могут.
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Метки: Помары взрыв газопровод ужгород уренгой
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