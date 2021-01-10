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Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород

Взрыв на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород (2 фото + 3 видео)

Автор:
10 января 2021 08:54
Метки: Помары   взрыв   газопровод   ужгород   уренгой   
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В Полтавской области в городе Лубны произошел взрыв на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород, который обслуживает "Оператор газотранспортной системы украины" (укртрансгаз). Рвануло судя по видео, довольно сильно.
Взрыв произошел на участке вблизи с. Калайдинцы около 16:00. Предварительно, чрезвычайная ситуация затронула ГРС "Новаки" и ГРС "Вишневое" Оржица.

Источник:

Метки: Помары   взрыв   газопровод   ужгород   уренгой   
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5k
Владимир 2 часа назад
Виновных уже назначили?
Виновных уже назначили?
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8k
Иван Акимов 2 минуты назад
У укропов уже вопли идут что москали виноваты.
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41k
zloykoyot 13 минут назад
Вот почему я не удивлён? "Предположительно, ЧП могло стать результатом спланированной диверсии, говорится в опубликованном в тот же день заявлении на странице ОГТС в Facebook". https://ukraina.ru/news/20210110/1030186669.htmlhttps://ukraina.ru/news/20210110/1030186669.html
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10k
Хью́берт 40 минут назад
Сейчас всё, что украли спишут на аварию, вот увидите.
Сейчас всё, что украли спишут на аварию, вот увидите.
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30k
Alex 2 часа назад
Да не, это у нациков пуканы взорвались из за событий в сша
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8k
Александр 2 часа назад
Что примечательно, место взрыва никто из силовиков не оцепил и там их даже не было.
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51k
Андрей 2 часа назад
Если сократится поток газа в Европу вследствие аварии - к России предъявят претензии за недопоставку газа. Потом объявят Россию ненадёжным поставщиком. Потом - появятся версии, что этот взрыв подстроила Россия, дабы усилить газовый шантаж Европы. Появятся призывы отказаться от СП-2, т.к. это добровольное подчинение этому шантажу, в пользу СПГ из Америки.
Так вижу.
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26k
Сталин подтвердил бы!! 2 часа назад
СБУ уже обвинила Россию в диверсии ???
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Иван Кемеров

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