"Приходят поесть и поспать:" чиновница из Забайкалья объяснила нерентабельность больницы в селе

Еще в августе жители семи сел Хилокского района обратились к губернатору региона Александру Осипову с просьбой остановить закрытие круглосуточного стационара в харагунской участковой больницы. На встречу с жителями поселка Харагун выехала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина. Разговаривая с сельчанами, она объяснила, что местная больница нерентабельна. Говоря о закрытии ночного стационара, чиновница сетует, что "переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".