"Приходят поесть и поспать:" чиновница из Забайкалья объяснила нерентабельность больницы в селе

Оптимизация здравоохранения продолжается. Закрываются небольшие поселковые больницы, и чиновники даже не думают подыскивать для объяснения этого более-менее правдоподобные причины, оперируя термином "нерентабельность".
Участковая больница Харагуна
Еще в августе жители семи сел Хилокского района обратились к губернатору региона Александру Осипову с просьбой остановить закрытие круглосуточного стационара в харагунской участковой больницы. На встречу с жителями поселка Харагун выехала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина. Разговаривая с сельчанами, она объяснила, что местная больница нерентабельна. Говоря о закрытии ночного стационара, чиновница сетует, что "переночевать и поесть вы сюда приходите, я так понимаю".
Между тем, участковая больница Харагуна обслуживает не одно, а несколько близлежащих сел, и закрытие ночного стационара означает то, что пациенты даже в плохом состоянии не смогут оставаться под присмотром медиков, а будут вынуждены либо отлеживаться дома, либо ехать в другую клинику.
Объясняя на пальцах свою точку зрения, чиновница заявляет, что в их поселке нет крупного гипермаркета, потому что он нерентабелен. Так и со стационаром. На возражения сельчан, что районная больница не справится с потоком пациентов, та отговаривается, что содержание в поселке ночного стационара "экономически невыгодно". И точка. После общественного резонанса по следам выступления Шангиной она была вынуждена извиниться за свои слова и объяснила ситуацию. "Прошу простить меня за резкое высказывание, за "поесть и поспать в больнице". Перевод больницы во врачебную амбулаторию не ухудшит качества оказываемых медицинских услуг. Мы расширили число коек до 15 (было 8). Приобретается шестиканальный электрокардиограф, стоматологическая установка. Также планируется выделение санитарного автотранспорта для транспортировки лекарственных препаратов, биоматериала. Еще раз подчеркну то, что говорила на встрече с инициативными жителями: участковая больница не будет закрыта, она поменяет статус", - цитирует Шангину агентство РИА Новости.
В больнице с стационаре ночуют для того, чтобы не прерывать чистоту наблюдения врача, процедур и соблюдения приёма лекарств, а также приёма лекарственных форм и методов лечения, которые требуют наблюдения; чтобы больной был 24 под контролем.— Heinz Wilhelm Guderian (@HeinzWilhelmGu6) January 11, 2021
..очередная "макарошка", бл.!— smarinos (@st_smarinos) January 11, 2021
..гнать таких тварей в шею..!
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Вроде бы больницы в ведении государства,так какое ее дело " в рентабельности"?
И если там среди пациентов есть "не пациенты" то все вопросы к врачам,чего они берут на постой не больных?
Куда отправлять? Цитата:
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Расположено на правобережье реки Хилок (в 2 км от главного русла), на Транссибирской магистрали, в 59 км к северо-востоку от районного центра города Хилок.
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То есть, час-полтора до райцентра. В отдельных случаях можно воспользоваться ЖД транспортом, там хоть до Москвы.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Харагун_(Забайкальский_край)https://ru.wikipedia.org/wiki/Харагун_(Забайкальский_край)
В России: нужно меньше людей, чтобы не мешали.
Везде в мире: нужно больше людей, чтобы работали.
Поэтому и плотность населения в РФ никакая.
На то оно и бюджетное.
Госпоже чиновнице следовало бы это знать
Я просто живу почти в такой деревне и всё это вижу своими глазами.
Выход, на мой взгляд, один-обучение за госсчёт и жёсткое распределение в такие места по необходимости на несколько лет.
но млять какого х*уя 3.14здаболы в комментах учились не на врачей, а на юристов, экономистов, манагеров и прочую х*уету ради корочки, а теперь 3.14здят что их некому лечить?