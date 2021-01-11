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"Приходят поесть и поспать:" чиновница из Забайкалья объяснила нерентабельность больницы в селе

"Приходят поесть и поспать:" чиновница из Забайкалья объяснила нерентабельность больницы в селе (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 09:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Забайкалье   Рентабельность   больница   здравоохранение   оптимизация   сельский здравпункт   
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Оптимизация здравоохранения продолжается. Закрываются небольшие поселковые больницы, и чиновники даже не думают подыскивать для объяснения этого более-менее правдоподобные причины, оперируя термином "нерентабельность".

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Метки: Забайкалье   Рентабельность   больница   здравоохранение   оптимизация   сельский здравпункт   
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26k
Fat Lynx 2 часа назад
Как всегда, молодая яркая и перспективная пи-з-да-нула то, что думает, а потом заднюю включала: "Я не то, я не это, все не так..."
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31k
Олег Минуту назад
А как эта соплюха стала чиновницей, решающей судьбы целой отрасли? Как проводили найм, кто собеседовал?
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7k
Maddy8 15 минут назад
Капитализм. Развалили Союз. Теперь всё переходит на платное.
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606
Hornet 21 минуту назад
Как вообще к здравоохранению можно применять слово рентабельный? Рентабельный значит прибыльный. Со здоровья людей получать прибыль?
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8k
uehl Полчаса назад
Это она сама нерентабельная.
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2k
Феликс Дзержинский 45 минут назад
Йебучие оптимизаторы, оптимизировали-утилизировали всю страну.
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3k
Владимир 47 минут назад
сколько же лет этому министру?вот пока у нас будут такие министры,ни хрена порядка не будет.
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2k
Mellivora 48 минут назад
А больничка что-ли частное предприятие?
Вроде бы больницы в ведении государства,так какое ее дело " в рентабельности"?
И если там среди пациентов есть "не пациенты" то все вопросы к врачам,чего они берут на постой не больных?
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1k
Алексей Mellivora Полчаса назад
Если больница зарабатывает меньше, чем тратит, то за счет чего покрывать разницу?
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12k
Алексей Алексей 16 минут назад
Про социальную роль государства, в школах не преподают?
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31k
Олег Алексей 51 секунду назад
они еще это не проходили
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4k
Дмитрий Горчилин 58 минут назад
Для понимания сути вопроса, население 2800 человек. Это 2-3 панельных дома, любой микрорайон в любом городе имеет бОльшую численность населения. Пусть с соседними селами 3 тысячи будет- это очень МАЛО. В таких случаях нет смысла содержать отдельную больницу- нельзя будет поддерживать квалификацию врачей на нужном уровне. Есть смысл оказывать на месте первичную помощь и отправлять в специализированные лечебные учреждения.

Куда отправлять? Цитата:
--
Расположено на правобережье реки Хилок (в 2 км от главного русла), на Транссибирской магистрали, в 59 км к северо-востоку от районного центра города Хилок.
--
То есть, час-полтора до райцентра. В отдельных случаях можно воспользоваться ЖД транспортом, там хоть до Москвы.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Харагун_(Забайкальский_край)https://ru.wikipedia.org/wiki/Харагун_(Забайкальский_край)
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539
Александр Туманов Час назад
Я считаю что эта говорящая голова не рентабельна.
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759
Nane First NameLast Час назад
На мой вкус - за щёку можно напихать.
Но не блее того.
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420
Борис Nane First NameLast 39 минут назад
Я своего дружка не на помойке нашёл в каждую дырку пихать.
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394
Роман Час назад
а сама чиновница - рентабельная? какой продукт она производит, который оплачивает ее зряплата? если только эту дуру на органы распилить целиком - толк будет
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40k
Митрий Час назад
Невыгодно людей лечить - это да. Бесплатная медицина совсем жить нашим "избранникам" мешает.
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4k
Артем Кощеев Час назад
Народ в России в целом нерентабельный. Оставить пару миллионов человек на поддержание добывающих отраслей, вот тогда рентабельность будет хорошая. Так у нас руководство страны мыслит
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1k
fraxinus Артем Кощеев 49 минут назад
Примерно так рассуждает власть в России еще с царских времен.

В России: нужно меньше людей, чтобы не мешали.
Везде в мире: нужно больше людей, чтобы работали.

Поэтому и плотность населения в РФ никакая.
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10k
KOSTELLO Час назад
Государственное бюджетное учереждение, в принципе не должно быть рентабельным.
На то оно и бюджетное.
Госпоже чиновнице следовало бы это знать
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17k
Нагайна 2 часа назад
Мадам, конечно изрядная скотина. Но есть одно НО. Речь не идёт о полном закрытии, ликвидируют только ночной стационар. Так вот, на хрен он там нужен? Без персонала, без оборудования, без условий. Если что-то серьёзное и экстренное, то всё равно в ЦРБ повезут (или в область). Круглосуточное врачебное наблюдение? Не смешите. Без лаборатории, нормальной диагностики, интенсивной терапии, да тех же сильнодействующих препаратов - врач пронаблюдает только смерть, при инфаркте, например. Потому что будет ждать бригаду из района. А столько медиков содержать ради 15 коек это всё равно, что топить печку деньгами.
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3k
Алексей Fat Lynx 43 минуты назад
А вы, будучи квалифицированным врачом, переедете жить в наверняка умирающую бесперспективную деревню? Где, возможно, нет газа, хороших дорог, до райцентра ...дцать километров и автобус пару раз в неделю? Где нет людям работы и нормальной инфраструктуры?
Я просто живу почти в такой деревне и всё это вижу своими глазами.
Выход, на мой взгляд, один-обучение за госсчёт и жёсткое распределение в такие места по необходимости на несколько лет.
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3k
Алексей Агент Безопасной Национальности 42 минуты назад
Лови плюс.
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8k
Kostick Fat Lynx Полчаса назад
тоже в курсе) а уж про "династийность" в медицине, можно холиварить до бесконечности.
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11k
робт Алексей Полчаса назад
так есть уже давным-давно программа "земский доктор" вроде называется, там и жилье дают + лям подъемных + льгота по ипотеке и еще хрен знает что....
но млять какого х*уя 3.14здаболы в комментах учились не на врачей, а на юристов, экономистов, манагеров и прочую х*уету ради корочки, а теперь 3.14здят что их некому лечить?
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881
Елена Kostick Полчаса назад
разве? если почитать правила приёма. есть платная, есть бесплатная
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2k
Комсомолец 2 часа назад
Надо и детсады закрыть и пенсионеров усыплять, а то шибко нерентабельны...
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26k
Fat Lynx Комсомолец Час назад
Ты это, того... не подкидывай идеи! С них станется.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Что ещё остаётся делать на местах, если кадров нет? Суточный стационар - там кадров в три раза больше, чем любая амбулатория. А кадров нет. А отчёты не хухры мухры - по нацпроекту. Вот и выкручиваются, как могут. С кадрами вообще такого в мире нигде нет - куча народа учится за счёт бюджета, а потом эти деньги не отрабатываются, обязательной отработки там, как в СССР, нет. Курам на смех. Нигде в мире такого дурдома нет. Миллионы государство затрачивает на обучение одного студента, а он по окончании медвуза или колледжа хрен кладет, за границу или в спекуляцию медпрепаратами харчеваться. За свои деньги учится - пожалуйста. Но на бюджете, за счёт всех граждан, за счёт их налогов. . Какого хрена!? В деревню на 3 года! Пока такого снова не будет, бардак и безответственность будут непобедимы.
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32k
Антон 2 часа назад
Чья-то соска решила что ухватила жирный и богатый член. Про нее можно сказать, лучше сосать, чем рот открывать.
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30k
Alex 2 часа назад
Очередная ТП - менеджериха
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11k
Yasen_Perec 2 часа назад
Сама то Шангина, поди лечиться, за границу летает.
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