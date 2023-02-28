30 случаев, когда разверзлась земля

В последние годы новости о провалах появляются то в одной, то в другой части мира. Кажется, земле уже сложно выносить тяжесть человеческих строений, фабрик, заводов, дорожного покрытия. Вот лишь немного примеров того, как под ногами людей неожиданно разверзлась земля.
Дорога, обрушившаяся после шторма недалеко от деревни Пало Бланко на испанском острове Тенерифе 23 ноября 2009 года.
Местные жители осматривают дорогу, которая рухнула во время наводнения в Тувумбуе, городе к западу от Брисбена, 10 января 2001 года.
Эта воронка образовалась из-за прорыва водопровода в Чикаго, штат Иллинойс, 18 апреля 2013 года.
Спасатели выносят тело погибшего при провале дороги в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай, 21 мая 2013 года.
28 января 2013 года техника закапывает воронку размером около 100 квадратных метров площади и около 10 метров в глубину.
Эта яма образовалась за одну ночь в Пекине 26 апреля 2011 года.
Летом 2012 года на Ист-Монумент-стрит в Балтиморе образовался большой провал.
Гостиница Summer Bay в Клермонте, Флорида, 12 августа 2013 г. У гостей было всего 10–15 минут, чтобы выбежать из проваливающегося здания.
Автомобиль с двумя пассажирами провалился в воронку в Балтиморе 28 апреля 2004 года.
Женщина смотрит в яму размером 3 на 3 метра, образовавшуюся на ее подъездной дорожке в марте 2003 года.
Машина, упавшая в большой провал в Миннесоте. 20 июня 2011 г.
Вертолет над воронкой шириной 36 метров и глубиной 54 метра в Новом Уэльсе, 29 июня 1994 года.
Автомобили в провале, образовавшемся в результате обрушения дороги в систему подземных пещер в южном итальянском городе Галлиполи, 30 марта 2007 года.
12 марта 2008 г. Этот провал был вызван штормом, который потопил множество лодок и нанес значительный ущерб поселениям в районе Бискайского залива.
Прохожие смотрят на обрушившийся участок дороги Шуньвай в Наньчане, китайская провинция Цзянси, 25 апреля 2007 года.
Воронка рядом с начальной школой Цинцюань в городе Дачэнцяо провинции Нинсян, 15 июня 2010 года.
Воронка, которая, по словам ливийских властей, образовалась в результате авиаударов коалиции, видна в районе комплекса Баб аль-Азизия в Триполи 12 мая 2011 года.
Грузовик упал в провал после того, как часть конструкции моста рухнула в реку в Чанчуне, провинция Цзилинь, 29 мая 2011 года.
Обрушение участка дороги в Островец-Свентокшиски, Южная Польша, 19 декабря 2012 года из-за образования воронки размерами 10 метров в глубину и 40 метров в ширину.
Спасатели вытаскивают автобус краном из провала в Лиссабоне, 25 ноября 2003 года.
Пожарный стоит рядом со свежим провалом в Тайюане, Шаньси, 26 декабря 2012 года.
Люди стоят у воронки в уезде Фукоу, провинция Хунань, 12 января 2013 года.
Обломки жилого дома и разрушенная дорога в поселке Нахтерштедт, где 18 июля 2009 г. образовался огромный провал. Трое жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.
Провал перегородил съезд с национальной автомагистрали 15 в Сан-Диего 24 февраля 1998 года.
Цунами обрушилось на Нагапаттинам, город в индийском штате Тамил Наду, 27 декабря 2004 г., вызвав многочисленные провалы.
Рабочие заделывают провал на дороге в Сиане, Шэньси, 27 мая 2012 года.
Полицейские инспектируют воронку в Хэфэйе, Аньхой, 8 августа 2009 года.
Автомобиль поднимают из воронки в Гуанчжоу, провинция Гуандун, 7 сентября 2008 года.
Спасатели на дороге в Луди, провинция Хунань, 18 июня 2013 года. Поверхность дороги просела после того, как по ней проехал грузовик.
Автомобиль-цистерна провалился в воронку на дороге в Сиане, провинция Шэньси, 27 июля 2013 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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