30 случаев, когда разверзлась земля

В последние годы новости о провалах появляются то в одной, то в другой части мира. Кажется, земле уже сложно выносить тяжесть человеческих строений, фабрик, заводов, дорожного покрытия. Вот лишь немного примеров того, как под ногами людей неожиданно разверзлась земля.