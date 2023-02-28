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30 случаев, когда разверзлась земля

30 случаев, когда разверзлась земля

Автор:
28 февраля 2023 19:22
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   воронки   гигантские ямы   земля проваливается   машина провалилась   неожиданно   провалы   страшно   
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В последние годы новости о провалах появляются то в одной, то в другой части мира. Кажется, земле уже сложно выносить тяжесть человеческих строений, фабрик, заводов, дорожного покрытия. Вот лишь немного примеров того, как под ногами людей неожиданно разверзлась земля.

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Дорога, обрушившаяся после шторма недалеко от деревни Пало Бланко на испанском острове Тенерифе 23 ноября 2009 года.


Местные жители осматривают дорогу, которая рухнула во время наводнения в Тувумбуе, городе к западу от Брисбена, 10 января 2001 года.

Эта воронка образовалась из-за прорыва водопровода в Чикаго, штат Иллинойс, 18 апреля 2013 года.


Спасатели выносят тело погибшего при провале дороги в Шэньчжэне, провинция Гуандун, Китай, 21 мая 2013 года.


28 января 2013 года техника закапывает воронку размером около 100 квадратных метров площади и около 10 метров в глубину.


Эта яма образовалась за одну ночь в Пекине 26 апреля 2011 года.


Летом 2012 года на Ист-Монумент-стрит в Балтиморе образовался большой провал.


Гостиница Summer Bay в Клермонте, Флорида, 12 августа 2013 г. У гостей было всего 10–15 минут, чтобы выбежать из проваливающегося здания.


Автомобиль с двумя пассажирами провалился в воронку в Балтиморе 28 апреля 2004 года.


Женщина смотрит в яму размером 3 на 3 метра, образовавшуюся на ее подъездной дорожке в марте 2003 года.


Машина, упавшая в большой провал в Миннесоте. 20 июня 2011 г.


Вертолет над воронкой шириной 36 метров и глубиной 54 метра в Новом Уэльсе, 29 июня 1994 года.


Автомобили в провале, образовавшемся в результате обрушения дороги в систему подземных пещер в южном итальянском городе Галлиполи, 30 марта 2007 года.


12 марта 2008 г. Этот провал был вызван штормом, который потопил множество лодок и нанес значительный ущерб поселениям в районе Бискайского залива.


Прохожие смотрят на обрушившийся участок дороги Шуньвай в Наньчане, китайская провинция Цзянси, 25 апреля 2007 года.


Воронка рядом с начальной школой Цинцюань в городе Дачэнцяо провинции Нинсян, 15 июня 2010 года.


Воронка, которая, по словам ливийских властей, образовалась в результате авиаударов коалиции, видна в районе комплекса Баб аль-Азизия в Триполи 12 мая 2011 года.


Грузовик упал в провал после того, как часть конструкции моста рухнула в реку в Чанчуне, провинция Цзилинь, 29 мая 2011 года.


Обрушение участка дороги в Островец-Свентокшиски, Южная Польша, 19 декабря 2012 года из-за образования воронки размерами 10 метров в глубину и 40 метров в ширину.


Спасатели вытаскивают автобус краном из провала в Лиссабоне, 25 ноября 2003 года.


Пожарный стоит рядом со свежим провалом в Тайюане, Шаньси, 26 декабря 2012 года.


Люди стоят у воронки в уезде Фукоу, провинция Хунань, 12 января 2013 года.


Обломки жилого дома и разрушенная дорога в поселке Нахтерштедт, где 18 июля 2009 г. образовался огромный провал. Трое жителей до сих пор числятся пропавшими без вести.


Провал перегородил съезд с национальной автомагистрали 15 в Сан-Диего 24 февраля 1998 года.


Цунами обрушилось на Нагапаттинам, город в индийском штате Тамил Наду, 27 декабря 2004 г., вызвав многочисленные провалы.


Рабочие заделывают провал на дороге в Сиане, Шэньси, 27 мая 2012 года.


Полицейские инспектируют воронку в Хэфэйе, Аньхой, 8 августа 2009 года.


Автомобиль поднимают из воронки в Гуанчжоу, провинция Гуандун, 7 сентября 2008 года.


Спасатели на дороге в Луди, провинция Хунань, 18 июня 2013 года. Поверхность дороги просела после того, как по ней проехал грузовик.


Автомобиль-цистерна провалился в воронку на дороге в Сиане, провинция Шэньси, 27 июля 2013 года.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: аварии   воронки   гигантские ямы   земля проваливается   машина провалилась   неожиданно   провалы   страшно   
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3  комментария
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907
Шурман Час назад
8 лет назад повез дочку в садик , проехал по этой дороге и еду назад и не понял что за нафиг менты все перекрыли , оказалось что пол дороги под землю ушло , ровно 15-20 минут прошло с того момента как там проезжал .
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5k
perekrestok 8 минут назад
Бывают провалы карстовых полостей. Но тут много где видно что при строительстве отсыпку вели песком. А при такой отсыпке если потечет вода, то песок постепенно уйдет и образуется пустота, в которую и провалится дорога.
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1k
Змей Горыныч 43 минуты назад
Про карстовые полости никто не слышал?
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