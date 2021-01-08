Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути

Адриано Челентано и Орнелла Мути. Один из самых замечательных актёрских дуэтов мирового кино. Очаровательная, харизматичная пара.
Впервые зритель увидел их вместе на экране в замечательной комедии "Укрощение строптивого".
До сих пор помню, как ребёнком хохотал на этом фильме в кинотеатре (хоть, в силу возраста, не понимал и половины вложенных в фильм шуток)
Но речь сейчас не о фильме, а прекрасном актёрском дуэте
Режиссёр Франко Кастеллано ещё раз использовал эту магию их взаимного очарования - в фильме "Безумно влюблённый". Это такой занятный синтез "Укрощения строптивого" и "Римских каникул".
Да, успех "Укрощения" повторить не удалось. Но фильм всё равно замечательный.
Но, к сожалению, на этом фильме их актёрское сотрудничество и закончилось. Возможно одной из причин стали слухи об их романе.
Сейчас Адриано Челентано с супругой Клаудией Мори живёт на своей вилле в провинции Лекко. Он ведёт не очень публичную жизнь. Вот один из немногих современных снимков супружеской четы.
Тем не менее он периодических появляется на музыкальных фестивалях и концертах.
Участвует в политической жизни страны и занимается своим любимым хобби - ремонтом часов
А недавно в сети появился вот такой ролик, показывающий, что время не властно над актёром и музыкантом
В 2019 году вышел фантастический мультсериал "Адриан", в котором Челентано выступил как режиссёр и сценарист. Главный герой - часовщик Адриан, бросающий вызов коррумпированной власти 2068 года. Догадайтесь, чьим голосом говорит главный герой, имеющий вот такую внешность.
В том же году вышел новый музыкальный альбом музыканта, с тем же названием, включающий в себя саундтреки к мультсериалу
Орнелла Мути ведёт более активную жизнь. Она появляется на различных кинофестивалях.
Продолжает сниматься в кино. Одна из последних работ - главная роль в фильме "Пшеничное море".
Кроме того, актриса добилась успеха в ювелирном бизнесе, у неё собственная линия ювелирных украшений с собственной фишкой - каждое украшение содержит надпись на тибетском, перевод которой звучит: "Освободи меня, если любишь".
Актриса много путешествует и часто приезжает в Россию. Её родственники по материнской линии родом из Санкт-Петербурга. И актриса не раз говорила, что не против получить российское гражданство. (квартира в Москве у неё уже есть).
Источник:
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