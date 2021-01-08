Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути

Но, к сожалению, на этом фильме их актёрское сотрудничество и закончилось. Возможно одной из причин стали слухи об их романе.

Сейчас Адриано Челентано с супругой Клаудией Мори живёт на своей вилле в провинции Лекко. Он ведёт не очень публичную жизнь. Вот один из немногих современных снимков супружеской четы.