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Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути

Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути (15 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2021 20:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   интересно   кино   
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Адриано Челентано и Орнелла Мути. Один из самых замечательных актёрских дуэтов мирового кино. Очаровательная, харизматичная пара.

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Метки: актеры   интересно   кино   
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7  комментариев
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575
ДенисКолесов 2 часа назад
Как изменились Адриано Челентано и Орнелла Мути
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3k
Tuskub 55 минут назад
Красивая и загадочная женщина в фильмах! Глаза - АХ! ))
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1k
South Tuskub 3 минуты назад
Сестра ее еще лучше была по молодости.
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33k
parallax Час назад
Очень позитивный дядька. Хороший актёр и певец.
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