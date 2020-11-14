Актеры, которые часто играли вместе

Есть в киноиндустрии такие пары актёров, которые разок сыграли друг с другом в одном фильме… и понеслось! На самом деле мир большого кино — это закрытая тусовка, и звёзд первой величины в ней не бесчисленное количество. Поэтому их пересечения в разных проектах неизбежны.





Однако мы хотим отметить те случаи, когда пары актёров первого плана снимались вместе несколько раз в полнометражных фильмах (никаких сериалов, озвучки мультфильмов и документалок), желательно пересекаясь в кадре и тем самым как бы навязывая зрителю ассоциацию друг с другом.



Важно оговориться, что здесь мы не будем учитывать франшизы — только отдельные фильмы. То бишь троицы Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые сыграли друг с другом в восьми фильмах о Гарри Поттере, и других подобных примеров, типа актёров из фильмов вселенной Марвел, здесь не будет.



Также мы вовсе не пытаемся показать все пары актёров, у которых три и более общих фильмов, так как подобных очень много. Давайте вспомним о, вероятно, самых прославленных экранных союзах.