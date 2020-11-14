Актеры, которые часто играли вместе

Они всегда оказывались идеальным дополнением друг друга.
Есть в киноиндустрии такие пары актёров, которые разок сыграли друг с другом в одном фильме… и понеслось! На самом деле мир большого кино — это закрытая тусовка, и звёзд первой величины в ней не бесчисленное количество. Поэтому их пересечения в разных проектах неизбежны.
Однако мы хотим отметить те случаи, когда пары актёров первого плана снимались вместе несколько раз в полнометражных фильмах (никаких сериалов, озвучки мультфильмов и документалок), желательно пересекаясь в кадре и тем самым как бы навязывая зрителю ассоциацию друг с другом.
Важно оговориться, что здесь мы не будем учитывать франшизы — только отдельные фильмы. То бишь троицы Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые сыграли друг с другом в восьми фильмах о Гарри Поттере, и других подобных примеров, типа актёров из фильмов вселенной Марвел, здесь не будет.
Также мы вовсе не пытаемся показать все пары актёров, у которых три и более общих фильмов, так как подобных очень много. Давайте вспомним о, вероятно, самых прославленных экранных союзах.
Однако мы хотим отметить те случаи, когда пары актёров первого плана снимались вместе несколько раз в полнометражных фильмах (никаких сериалов, озвучки мультфильмов и документалок), желательно пересекаясь в кадре и тем самым как бы навязывая зрителю ассоциацию друг с другом.
Важно оговориться, что здесь мы не будем учитывать франшизы — только отдельные фильмы. То бишь троицы Дэниэл Рэдклифф, Эмма Уотсон и Руперт Гринт, которые сыграли друг с другом в восьми фильмах о Гарри Поттере, и других подобных примеров, типа актёров из фильмов вселенной Марвел, здесь не будет.
Также мы вовсе не пытаемся показать все пары актёров, у которых три и более общих фильмов, так как подобных очень много. Давайте вспомним о, вероятно, самых прославленных экранных союзах.
Том Круз и Николь Кидман — 3 общих фильма
Дни грома (1990).
Далеко-далеко (1992).
С широко закрытыми глазами (1999).
Далеко-далеко (1992).
С широко закрытыми глазами (1999).
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Райан Гослинг и Эмма Стоун — 3 общих фильма
Эта дурацкая любовь (2011).
Охотники на гангстеров (2013).
Ла-Ла Ленд (2016).
Охотники на гангстеров (2013).
Ла-Ла Ленд (2016).
Пьер Ришар и Жерар Депардье — 3 общих фильма
Невезучие (1981).
Папаши (1983).
Беглецы (1986).
Папаши (1983).
Беглецы (1986).
Аль Пачино и Роберт Де Ниро — 4 общих фильма
Крёстный отец 2 (1974).
Схватка (1995).
Право на убийство (2008).
Ирландец (2019).
Один вопрос: всего четыре?!
Схватка (1995).
Право на убийство (2008).
Ирландец (2019).
Один вопрос: всего четыре?!
Джонни Депп и Хелена Бонем Картер — 5 общих фильмов
Чарли и шоколадная фабрика (2005).
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007).
Алиса в Стране чудес (2010).
Мрачные тени (2012).
Одинокий рейнджер (2013).
Ещё они снялись вместе в «Алисе в Зазеркалье» (2016), но первые части и сиквелы мы будем считать за один фильм.
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007).
Алиса в Стране чудес (2010).
Мрачные тени (2012).
Одинокий рейнджер (2013).
Ещё они снялись вместе в «Алисе в Зазеркалье» (2016), но первые части и сиквелы мы будем считать за один фильм.
Ник Фрост и Саймон Пегг — 5 общих фильмов
Зомби по имени Шон (2004).
Типа крутые легавые (2007).
Пол: Секретный материальчик (2011).
Армагеддец (2013).
Правила бойни (2018).
Типа крутые легавые (2007).
Пол: Секретный материальчик (2011).
Армагеддец (2013).
Правила бойни (2018).
Бэн Стиллер и Оуэн Уилсон — 7 общих фильмов
Кабельщик (1996).
Вечная полночь (1998).
Знакомство с родителями (2000).
Семейка Тененбаум (2001).
Образцовый самец (2001).
Старски и Хач (2004).
Ночь в музее (2006).
У четырёх фильмов из списка есть сиквелы, но мы их опять же не учитываем.
Вечная полночь (1998).
Знакомство с родителями (2000).
Семейка Тененбаум (2001).
Образцовый самец (2001).
Старски и Хач (2004).
Ночь в музее (2006).
У четырёх фильмов из списка есть сиквелы, но мы их опять же не учитываем.
Роберт Де Ниро и Джо Пеши — 7 общих фильмов
Бешеный бык (1980).
Однажды в Америке (1983).
Славные парни (1990).
Бронкская история (1993).
Казино (1995).
Ложное искушение (2006).
Ирландец (2019).
Тот случай, когда пара актёров — любимчики одного режиссёра. Здесь это Мартин Скорсезе.
Однажды в Америке (1983).
Славные парни (1990).
Бронкская история (1993).
Казино (1995).
Ложное искушение (2006).
Ирландец (2019).
Тот случай, когда пара актёров — любимчики одного режиссёра. Здесь это Мартин Скорсезе.
Андрей Миронов и Анатолий Папанов — 7 общих фильмов
Берегись автомобиля (1966).
Бриллиантовая рука (1968).
Семейное счастье (1969).
Маленькие комедии большого дома (1974).
12 стульев (1976).
У времени в плену (1980).
Ревизор (1982).
Бриллиантовая рука (1968).
Семейное счастье (1969).
Маленькие комедии большого дома (1974).
12 стульев (1976).
У времени в плену (1980).
Ревизор (1982).
Бен Аффлек и Мэтт Деймон — 9 общих фильмв
Поле чудес (1989).
Школьные узы (1992).
Блеск славы (1995).
В погоне за Эми (1996).
Умница Уилл Хантинг (1997).
Догма (1999).
Третий лишний (2001).
Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар (2001) + Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка (2019).
Девушка из Джерси (2004).
Школьные узы (1992).
Блеск славы (1995).
В погоне за Эми (1996).
Умница Уилл Хантинг (1997).
Догма (1999).
Третий лишний (2001).
Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар (2001) + Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка (2019).
Девушка из Джерси (2004).
Адам Сэндлер и Роб Шнайдер — 16 общих фильмов
Маменькин сыночек (1998).
Мужчина по вызову (1999).
Большой папа (1999).
Никки, дьявол младший (2000).
Животное (2001).
Цыпочка (2002).
Миллионер поневоле (2002).
50 первых поцелуев (2004).
Всё или ничего (2005).
Клик: с пультом по жизни (2006).
Чак и Ларри: Пожарная свадьба (2007).
Сказки на ночь (2008).
Не шутите с Zоханом (2008).
Одноклассники (2010).
Нелепая шестёрка (2015).
Сэнди Уэкслер (2017).
А какие экранные союзы актёров вспомните вы? И какие из них ваши любимые?
Мужчина по вызову (1999).
Большой папа (1999).
Никки, дьявол младший (2000).
Животное (2001).
Цыпочка (2002).
Миллионер поневоле (2002).
50 первых поцелуев (2004).
Всё или ничего (2005).
Клик: с пультом по жизни (2006).
Чак и Ларри: Пожарная свадьба (2007).
Сказки на ночь (2008).
Не шутите с Zоханом (2008).
Одноклассники (2010).
Нелепая шестёрка (2015).
Сэнди Уэкслер (2017).
А какие экранные союзы актёров вспомните вы? И какие из них ваши любимые?
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