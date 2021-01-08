Крещенская история. Не политкорректная, но зато правда. Негры, не обижайтесь!
Крещенская история. Не политкорректная, но зато правда. Негры, не обижайтесь!
Моя знакомая Наташа, учитель английского в третьем поколении, приехала со своим американским мужем Джимом в Саратов. Неделю еë муж гулял по Саратову, удивлялся многому. Не так он представлял себе Россию, не так. А через неделю он спрашивает Наташу:
- Наташа, а где негры?
Наташа отвечает, мол нет в Саратове негров, совсем нет.
Джим говорит:
- Я это понял, что нет. А что вы с ними сделали?
И тут Наташина бабушка, бывший учитель английского, отвечает Джиму:
- Как Джим, ты не знаешь? У нас традиция такая: мы как негра увидим, тащим его на Волгу и в проруби топим.
Джим офигел:
- А как же полиция?
Бабушка:
- Так они и тащат, а мы им только помогаем.
Наташа говорит Джиму:
- Да не верь ты ей, она так шутит.
А бабуля смотрит на Джима:
- Джим, ты мне не веришь? Я тебе докажу!
Бабуля залезла в Интернет и нашла фото негров, купающихся в рождественской купели. А рядом с купелью стояли полицейские! (наверное для порядка).
У Джима от этой фотки глаза на лоб полезли. И как не убеждали Наташа и еë мама Джима, что это бабушка так пошутила, не поверил Джим им. С тех пор в Россию не приезжал. А бабушка жива до сих пор. Ей скоро 80.
Моя знакомая Наташа, учитель английского в третьем поколении, приехала со своим американским мужем Джимом в Саратов. Неделю еë муж гулял по Саратову, удивлялся многому. Не так он представлял себе Россию, не так. А через неделю он спрашивает Наташу:
- Наташа, а где негры?
Наташа отвечает, мол нет в Саратове негров, совсем нет.
Джим говорит:
- Я это понял, что нет. А что вы с ними сделали?
И тут Наташина бабушка, бывший учитель английского, отвечает Джиму:
- Как Джим, ты не знаешь? У нас традиция такая: мы как негра увидим, тащим его на Волгу и в проруби топим.
Джим офигел:
- А как же полиция?
Бабушка:
- Так они и тащат, а мы им только помогаем.
Наташа говорит Джиму:
- Да не верь ты ей, она так шутит.
А бабуля смотрит на Джима:
- Джим, ты мне не веришь? Я тебе докажу!
Бабуля залезла в Интернет и нашла фото негров, купающихся в рождественской купели. А рядом с купелью стояли полицейские! (наверное для порядка).
У Джима от этой фотки глаза на лоб полезли. И как не убеждали Наташа и еë мама Джима, что это бабушка так пошутила, не поверил Джим им. С тех пор в Россию не приезжал. А бабушка жива до сих пор. Ей скоро 80.
Авторский пост
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То-ли бабушка оставила внучку без мужа, то-ли Саратов - без учительницы.
Короче: на каком языке бабушка теперь разговаривает с внуками?
Распереживался