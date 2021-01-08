Крещенская история. Не политкорректная, но зато правда. Негры, не обижайтесь!



Моя знакомая Наташа, учитель английского в третьем поколении, приехала со своим американским мужем Джимом в Саратов. Неделю еë муж гулял по Саратову, удивлялся многому. Не так он представлял себе Россию, не так. А через неделю он спрашивает Наташу:



- Наташа, а где негры?



Наташа отвечает, мол нет в Саратове негров, совсем нет.



Джим говорит:



- Я это понял, что нет. А что вы с ними сделали?



И тут Наташина бабушка, бывший учитель английского, отвечает Джиму:



- Как Джим, ты не знаешь? У нас традиция такая: мы как негра увидим, тащим его на Волгу и в проруби топим.



Джим офигел:



- А как же полиция?



Бабушка:



- Так они и тащат, а мы им только помогаем.



Наташа говорит Джиму:



- Да не верь ты ей, она так шутит.



А бабуля смотрит на Джима:



- Джим, ты мне не веришь? Я тебе докажу!



Бабуля залезла в Интернет и нашла фото негров, купающихся в рождественской купели. А рядом с купелью стояли полицейские! (наверное для порядка).



У Джима от этой фотки глаза на лоб полезли. И как не убеждали Наташа и еë мама Джима, что это бабушка так пошутила, не поверил Джим им. С тех пор в Россию не приезжал. А бабушка жива до сих пор. Ей скоро 80.