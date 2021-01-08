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Крещенская история. Не политкорректная, но зато правда

Крещенская история. Не политкорректная, но зато правда (1 фото)

Автор:
08 января 2021 08:01
Метки: Юмор   авто   видео   прикол   ржака   смех   черный юмор   шутка   
715
1
Крещенская история. Не политкорректная, но зато правда. Негры, не обижайтесь!

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Метки: Юмор   авто   видео   прикол   ржака   смех   черный юмор   шутка   
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38k
doker 55 минут назад
После проруби эти черные пацаны так сильно афроамериканцев не любят, что просто кушать не могут...

После проруби эти черные пацаны так сильно афроамериканцев не любят, что просто кушать не могут...
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5k
Горец Ю 44 минуты назад
Полиционеры следят, что бы подтшумок, армянина под лёд не затолкали.
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8k
Uron 2 часа назад
Вот на таких бабушках Россия и держится.
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7k
Izrin Maria 3 часа назад
История не закончена!
То-ли бабушка оставила внучку без мужа, то-ли Саратов - без учительницы.
Короче: на каком языке бабушка теперь разговаривает с внуками?
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14k
Юрий Izrin Maria 2 часа назад
На русском.... Тут ведь только про Джима сказано, что он не приезжал в Россию. Что мешало одной Наташе с внуками приехать?
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73k
Броненосец Потелкам Izrin Maria Час назад
Судя по всему, Джим - сам ниггер
Распереживался
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