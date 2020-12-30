Потрясающее видео: полная реставрация старого мотоцикла «Урал» из 1960-х

Залипательное видео по восстановлению одним человеком мотоцикла «Урал М63» 1969 года выпуска, который простоял без движения долгие годы. За полторы недели видео набрало почти 4 миллиона просмотров. Браво, мастер!
Автор видео отмечает в описании, что владеть собственным «Уралом» мечтал ещё с детства — со времени поездок на реку с дедушкой на аналогичном мотоцикле. Обзаведясь много лет простоявшим без движения «Уралом» с коляской в плачевном состоянии, автор решил отреставрировать его собственными силами.
Видео демонстрирует подробности полной разборки мотоцикла: реставратор разобрал не только ходовую часть и двигатель, но и спицованные колёса. Наиболее «уставшие» детали отправлялись на свалку, однако то, что можно было сохранить, автор старался вернуть к жизни — вплоть до оригинальных гаек. Разбирались и восстанавливались даже игольчатые подшипники.
При очистке деталей мотоцикла от ржавчины, грязи и старой краски использовались самые разные химические соединения: смесь керосина и моторного масла, лимонная кислота, раствор бытовой соды, средство для мытья посуды в сочетании с димексидом и карбонатом натрия, и даже медный купорос, растворённый в электролите.
После очистки все подлежащие окраске детали были окрашены и покрыты несколькими слоями лака, не подлежащие — отполированы или подвергнуты воронению. При сборке мотоцикла автор часть компонентов заменил новыми. Например, достал новую поршневую группу и электрооборудование, топливопроводы и спицы для колёс.
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