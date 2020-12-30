Потрясающее видео: полная реставрация старого мотоцикла «Урал» из 1960-х

Видео демонстрирует подробности полной разборки мотоцикла: реставратор разобрал не только ходовую часть и двигатель, но и спицованные колёса. Наиболее «уставшие» детали отправ­лялись на свалку, однако то, что можно было сохранить, автор старался вернуть к жизни — вплоть до оригинальных гаек. Разбирались и восстанавливались даже игольчатые подшипники.