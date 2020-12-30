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Потрясающее видео: полная реставрация старого мотоцикла «Урал» из 1960-х

Потрясающее видео: полная реставрация старого мотоцикла «Урал» из 1960-х (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 декабря 2020 14:30
Сообщество : Мото
Метки: авто   автомир   видео   восстановление   мото   мотоцикл   мотоцикл урал   реставрация   
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Залипательное видео по восстановлению одним человеком мотоцикла «Урал М63» 1969 года выпуска, который простоял без движения долгие годы. За полторы недели видео набрало почти 4 миллиона просмотров. Браво, мастер!

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Метки: авто   автомир   видео   восстановление   мото   мотоцикл   мотоцикл урал   реставрация   
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1  комментарий
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Viktor 56 минут назад
Мастеру канешн респект, но и первоначальное состояние не такое уж и плачевное!
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