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Как выглядит и чем сейчас занимается актриса, сыгравшая Катю Пушкареву

Как выглядит и чем сейчас занимается актриса, сыгравшая Катю Пушкареву (13 фото + 1 видео)

Автор:
08 января 2021 00:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Нелли Уварова   Пушкарева   кино   не родись красивой   судьба   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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Нелли Уварова многим зрителям запомнилась в роли неказистой секретарши Кати, в которую, в финале фильма влюбляется главный герой, успешный и симпатичный бизнесмен. С момента выхода сериала "Не родись красивой" прошло много лет, и актрису сейчас просто не узнать!

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Метки: Нелли Уварова   Пушкарева   кино   не родись красивой   судьба   тогда и сейчас   шоу бизнес   
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25  комментариев
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11k
Erorist 8 часов назад
всегда грущу, когда вижу короткие женские стрижки... Называйте меня сексистом, шовинистом, белым спермотанком, но прямые или волнистые волосы ниже плеч у дамы мне милее всего. Ну а в целом, женщина как женщина. Лично я её не знаю, поэтому о характере и личности судить не могу. А внешность... я и сам не Аполлон. По крайней мере, я не слышал, чтобы она звездилась, и, судя по фото и отсутствию губищ, вряд ли она злоупотребляла пластикой. Аккуратная дама средних лет, нашедшая свою нишу в этом мире и не считающая себя пупом Земли.
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8k
GRuslan 59 минут назад
Видимо у меня специфический вкус на женскую красоту, но то что сейчас общепринято считать за эталон, мне не нравится (мягко выражаясь). А Нэлли красотка, как по мне, что в сериале, что в жизни, для меня не скроешь красоту шмотками и макияжем.
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6k
Перст Указующий GRuslan Полчаса назад
нет сейчас никакого эталона :) я бы даже сказал, имеется тяга к экзотике
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5k
Silantij 4 часа назад
А какую ее в сериале адаптация сделали...
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−81
Мутный 5 часов назад
Евреи, евреи, кругом одни евреи
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1k
Sergiy Rambus 6 часов назад
Шикарная женщина
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8k
Васильевна 7 часов назад
Судя по сериалу, да и по тому, что я вижу в жизни, люди думают, что накрасившись, ты становишься красивой. А на деле, у тебя лишь красивая маска на лице.
Если ты смыв макияж, ощущаешь себя жабой, это о многом говорит.
Но возраст украсил эту актрису, сейчас она и с минимальным макияжем привлекательна, на мой вкус.
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141
tttyyyy Васильевна Час назад
Вообще нет
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30k
Mamin Sibiriak 9 часов назад
Ну уж покрасивше Юргенс
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43k
Daniel Rumiantsev 9 часов назад
комутонепох?
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16k
Андрей Иванов 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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−71
Владимир 10 часов назад
и таких Бог любит
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−51
Алексей 10 часов назад
О чем статья? Кто этот человек?
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3k
Дарвин и аморальная премия Алексей 10 часов назад
Что ты,Леха не договариваешь,раз зашел в этот пост-точно с бабушкой в 2006 м этот сериальчик посматривал
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5k
Летучий Мыш 10 часов назад
Юморной сериал))
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−71
Владимир 10 часов назад
обычно евреечки прикольные, даже круче хохлушек...
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19k
Ратибор 10 часов назад
Как была жабой, так и осталась, как ни гримируй.
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3k
Дарвин и аморальная премия Ратибор 10 часов назад
Да и ты на прынца не особо так похож
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1k
Sergiy Rambus Ратибор 6 часов назад
Её в отличие от вас, не запрещают в России
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20k
Мерзавец... 10 часов назад
Сёравно СТРАШНАЯ!!!
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141
tttyyyy Мерзавец... Час назад
Страшная сейчас; после съемок есть в посте очень милые фото
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1k
Radugananebe 10 часов назад
Чудесная женщина.
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