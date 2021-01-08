Как выглядит и чем сейчас занимается актриса, сыгравшая Катю Пушкареву

К сожалению, этот брак просуществовал недолго: всего три года. Как после объясняла Нелли, разрыв объяснялся сильным эмоциональным выгоранием. "Не отдавая себе отчет, я пыталась выдавить Сергея, а он этого совершенно не заслуживал. Мне нужна была тишина, уединение. Мы разъезжались, Сергей даже ночевал в машине".

После разрыва с мужем актриса полностью посвятила себя театру, не появлялась на светских мероприятиях и не давала интервью. А потом, спустя время, вышла замуж за своего театрального коллегу Александра Гришина.