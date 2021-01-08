Как выглядит и чем сейчас занимается актриса, сыгравшая Катю Пушкареву

Нелли Уварова многим зрителям запомнилась в роли неказистой секретарши Кати, в которую, в финале фильма влюбляется главный герой, успешный и симпатичный бизнесмен. С момента выхода сериала "Не родись красивой" прошло много лет, и актрису сейчас просто не узнать!
На момент съемок сериала "Не родись красивой" Нелли Уваровой было 26 лет. Актриса так вжилась в роль, что многие зрители думали, что она и на самом деле такая, как на экране: неуклюжая, угловатая и страшненькая.
Конечно, над образом Кати Пушкаревой стилисты потрудились на славу. Одежда старомодного образца (пусть и вполне брендового происхождения), очечки, брекеты и ужасная прическа сделали свое дело. Девушка не выглядела красавицей. Да что там, ее и симпатичной назвать было довольно сложно!
В финале сериала окрыленная любовью Катя совершенно преображается и становится пусть не красавицей, но очень милой и симпатичной невестой, глядя на которую веришь, что от такой реально можно потерять голову.
С момента выхода сериала в 2006 году жизнь актрисы круто изменилась - она стала настолько известна, что ее узнавали на улице, а поклонники мгновенно раскупали билеты на спектакли РАМТа, где была занята Уварова. К такой славе Нелли оказалась не готова.
Одновременно изменения произошли и в личной жизни актрисы - на съемках "Не родись красивой" она влюбилась в режиссера Сергея Пикалова и вскоре вышла за него замуж.
Одновременно изменения произошли и в личной жизни актрисы - на съемках "Не родись красивой" она влюбилась в режиссера Сергея Пикалова и вскоре вышла за него замуж.
К сожалению, этот брак просуществовал недолго: всего три года. Как после объясняла Нелли, разрыв объяснялся сильным эмоциональным выгоранием. "Не отдавая себе отчет, я пыталась выдавить Сергея, а он этого совершенно не заслуживал. Мне нужна была тишина, уединение. Мы разъезжались, Сергей даже ночевал в машине".
После разрыва с мужем актриса полностью посвятила себя театру, не появлялась на светских мероприятиях и не давала интервью. А потом, спустя время, вышла замуж за своего театрального коллегу Александра Гришина.
После разрыва с мужем актриса полностью посвятила себя театру, не появлялась на светских мероприятиях и не давала интервью. А потом, спустя время, вышла замуж за своего театрального коллегу Александра Гришина.
Актриса по-прежнему редко дает интервью, правда, в 2019 году она сделала исключение для программы Бориса Корчевникова.
Помимо театральных работ, Нелли давно и серьезно занимается благотворительностью. Она автор проекта "Наивно? Очень", в котором заняты люди с ограниченными возможностями. Этот проект "открыл миру новых, особых художников, быть может, и не профессиональных, но очень искренних и ни на кого не похожих. Их картины печатаются как принты на футболках, свитшотах, кружка, тарелках. Каждый особый художник уникален, как и те рисунки, что они создают".
С началом пандемии ребята-художники столкнулись с серьезной проблемой: объемы купленных изделий здорово упали, а ведь для многих это было серьезным подспорьем к их небольшим пенсиям. Но Нелли не унывает: проекту исполнилось 10 лет, он пережил карантин и продолжает существовать, давая работу и надежду на лучшее тем, кто особенно уязвим в нашей непростой жизни.
Что касается работы, то Нелли по-прежнему отдает предпочтение театру и практически не снимается в кино, называя себя "неудобной актрисой". Она не хочет однотипных и неинтересных ролей, а иных, увы, режиссеры чаще всего не предлагают.
Так и живет эта удивительная актриса с грустными глазами и потрясающей улыбкой, которой не посчастливилось родиться красивой, однако ей удается дарить счастье всем, кто в нем нуждается.
Так и живет эта удивительная актриса с грустными глазами и потрясающей улыбкой, которой не посчастливилось родиться красивой, однако ей удается дарить счастье всем, кто в нем нуждается.
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Если ты смыв макияж, ощущаешь себя жабой, это о многом говорит.
Но возраст украсил эту актрису, сейчас она и с минимальным макияжем привлекательна, на мой вкус.