Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня"

Фильм "Афоня", вышедший в 1975 году, сразу полюбился советским зрителям и кинокритикам. Яркие и неподражаемые фразы из картины мастера комедии - режиссера Георгия Данелии - до сих пор многие помнят наизусть.
"Афоня" - это еще один шедевр советского кинематографа, который пересматривают, несмотря на то, что видели уже не один раз. Леонид Куравлев блестяще сыграл сантехника Борщова, ухлестывающего за дамами, любителя выпить, не пропускающего ни одного способа подзаработать. Все вокруг пытаются его перевоспитать, но он отчаянно сопротивляется.
По сюжету Борщову встречает на пути несколько женщин, каждый эпизод с которыми наполнен юмористическим абсурдом. В круговороте невест одна дама, приглянувшаяся Борщову, выделяется больше всех. Ее яркий образ всплывает в памяти даже у тех, кто видел фильм мельком. Речь идет об актрисе, сыгравшей роль пышногрудой дамы из сцены с "энергичным танцем".
×
Грудастую даму с танцплощадки сыграла Татьяна Распутина (Катаева). Пышный бюст и заводной танец поразили зрителей, отпечатались в их памяти, безоговорочно провозгласив этот момент одним из лучших эпизодов комедии.
Для того, что грудь смотрелась еще эффектнее, добавляя элемент безумия, костюмеры подложили в лиф актрисы пакеты с манной крупой. Уловка возымела действие не только на героя Куравлева, но и на всех зрителей, прильнувших к экранам на моменте, когда появляется Татьяна Распутина - очередная невеста Афони.
Как же сложилась судьба актрисы, сыгравшей яркую эпизодическую роль?
Татьяна Распутина родилась в 1943 году. Она с детства мечтала о карьере актрисы, однако ее желание исполнилось лишь в 28 лет. Она окончила ГИТИС, но поздно начала сниматься в кино. На ее счету немного ролей, однако все они - в значимых картинах: "Хождение по мукам", "Место встречи изменить нельзя", "Зима в раю", "Мимино", "Кин-дза-дза". Татьяна была больше известна, как театральная актриса, она участвовала в спектаклях на сцене Московского ТЮЗа.
Она вышла замуж за известного композитора Илью Катаева. Детей у супругов не было. В 1990-м они решили уехать из России. Татьяна и Илья эмигрировали в США, однако все попытки Татьяны вновь появиться на экране, но уже в Голливуд, не увенчались успехом. Супругам удалось устроиться на русскоязычную радиостанцию "Надежда" в США, где они вместе и работали, создавая авторские передачи, пока у Татьяны не начались проблемы со здоровьем.
Источник:
Ссылки по теме:
- Архивные фото советских и российских знаменитостей, которые мало кто видел
- Плейбой Мэтью Перри наконец-то женится
- Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма
- Ален Делон и Роми Шнайдер: история любви
- Барбара Брыльска - секс-символ советской Польши
36
Понравилось36
Новости партнёров
Загрузка...