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Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня"

Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня" (7 фото)

Автор:
01 декабря 2020 09:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Афоня   грудастая дама   звезды   знаменитости   кино   советские актеры   советские фильмы   шоу бизнес   
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Фильм "Афоня", вышедший в 1975 году, сразу полюбился советским зрителям и кинокритикам. Яркие и неподражаемые фразы из картины мастера комедии - режиссера Георгия Данелии - до сих пор многие помнят наизусть.
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Метки: Афоня   грудастая дама   звезды   знаменитости   кино   советские актеры   советские фильмы   шоу бизнес   
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WadDad Час назад
А в "Кин-дза-дза" она где? Что-то не припомню.
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Олег 19 минут назад
что только не придумывают, лишь-бы не работать.
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998
Алексей 45 минут назад
Фото с Афоней лучшее из всех представленных.
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