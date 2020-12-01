Куда пропала пышногрудая дама из фильма "Афоня"

Татьяна Распутина родилась в 1943 году. Она с детства мечтала о карьере актрисы, однако ее желание исполнилось лишь в 28 лет. Она окончила ГИТИС, но поздно начала сниматься в кино. На ее счету немного ролей, однако все они - в значимых картинах: "Хождение по мукам", "Место встречи изменить нельзя", "Зима в раю", "Мимино", "Кин-дза-дза". Татьяна была больше известна, как театральная актриса, она участвовала в спектаклях на сцене Московского ТЮЗа.