Как сегодня выглядят 20 эстрадных звёзд 90-х, которые раньше были главными кумирами страны.
Чем были хорошие 90-е? Ну, хотя бы тем, что это был новый виток в жизни целого мира, который многое изменил. И именно в это время в нашей стране появилась вседозволенность, о которой мечтали многие, но не имели возможности её лицезреть. И вот в разгар 90-х на эстраде произошёл настоящий «взрыв», на певицах стало гораздо меньше одежды и больше вызывающего макияжа, а некоторые из певцов стали эпатировать публику как могли. Сегодня мы решили вспомнить как российские звёзды 90-х выглядели в то время и как они выглядят сейчас.
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