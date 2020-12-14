Чем были хорошие 90-е? Ну, хотя бы тем, что это был новый виток в жизни целого мира, который многое изменил. И именно в это время в нашей стране появилась вседозволенность, о которой мечтали многие, но не имели возможности её лицезреть. И вот в разгар 90-х на эстраде произошёл настоящий «взрыв», на певицах стало гораздо меньше одежды и больше вызывающего макияжа, а некоторые из певцов стали эпатировать публику как могли. Сегодня мы решили вспомнить как российские звёзды 90-х выглядели в то время и как они выглядят сейчас.