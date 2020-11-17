Дуэйн Джонсон не смог влезть в машину на съемках фильма

На съёмках фильмов не всё идёт как по маслу: на площадках казусы случаются чуть ли не чаще чем в обычной жизни. Причём не важно, насколько вы крутой парень, хоть даже Дуэйн «Скала» Джонсон — ведь и он не застрахован от провала. О своих не очень удачных съёмках актёр рассказал у себя в Инстаграме: оказалось, что он попал в неловкую ситуацию из-за своей широкой спины.