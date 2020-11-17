Дуэйн Джонсон не смог влезть в машину на съемках фильма

Актер настолько велик, что не влез в автомобиль на съёмках «Красного уведомления».
На съёмках фильмов не всё идёт как по маслу: на площадках казусы случаются чуть ли не чаще чем в обычной жизни. Причём не важно, насколько вы крутой парень, хоть даже Дуэйн «Скала» Джонсон — ведь и он не застрахован от провала. О своих не очень удачных съёмках актёр рассказал у себя в Инстаграме: оказалось, что он попал в неловкую ситуацию из-за своей широкой спины.
Дуэйн Джонсон рассказал о провале на съёмках нового фильма
Сейчас актёр снимается в фильме-ограблении «Red Notice», который должен выйти в 2021 году на стриминговой платформе Netflix. Режиссёром и сценаристом фильма стал Роусон Тёрбер.
Для одной из сцен Тёрбер написал мощную адреналиновую погоню с участием Дуэйна Джонсона на Porsche. Актёр должен был лихо запрыгнуть в него и помчаться за рулём дорогого автомобиля, на доставку которого была потрачена куча времени и денег.
Вот только одна беда — машина для «Скалы» оказалась маловата.
Для одной из сцен Тёрбер написал мощную адреналиновую погоню с участием Дуэйна Джонсона на Porsche. Актёр должен был лихо запрыгнуть в него и помчаться за рулём дорогого автомобиля, на доставку которого была потрачена куча времени и денег.
Вот только одна беда — машина для «Скалы» оказалась маловата.
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У себя в Инстаграме актёр поделился примерным диалогом, который произошёл в тот злополучный момент.
Роусон: Эй, давай ты сядешь в машину, а я это сниму.
ДД (Дуэйн Джонсон): Давай.
*ДД пытается сесть в машину, но застревает, потому что его спина немного широковата*
Роусон: *смеётся*
ДД: *продолжает пытаться влезть в Porsche, как большая коричневая зефирка, которую пихают в прорезь для монет*
Роусон: Погоди, ты что, не помещаешься?
ДД: Нет.
Роусон: *нервно смеётся*
Роусон: Ты шутишь?
ДД: Нет.
Роусон: Боже мой.
ДД (Дуэйн Джонсон): Давай.
*ДД пытается сесть в машину, но застревает, потому что его спина немного широковата*
Роусон: *смеётся*
ДД: *продолжает пытаться влезть в Porsche, как большая коричневая зефирка, которую пихают в прорезь для монет*
Роусон: Погоди, ты что, не помещаешься?
ДД: Нет.
Роусон: *нервно смеётся*
Роусон: Ты шутишь?
ДД: Нет.
Роусон: Боже мой.
Боль режиссёра можно понять — машина была дорогая, на её покупку и транспортировку на место съёмок потратили несколько месяцев. А всё для того, чтобы герой в неё не влез.
По словам Дуэйна Джонсона, через несколько секунд неловкого молчания все уже смеялись над ситуацией.
По словам Дуэйна Джонсона, через несколько секунд неловкого молчания все уже смеялись над ситуацией.
Актёр признался, что они всё-таки смогли снять эту сцену, но не без смекалочки
Как именно съёмочная группа вышла из такой затруднительной ситуации и уместила актёра в машину, «Скала» не рассказал. Зрители смогут узнать о решении ситуации в 2021 году — на это время назначена премьера «Red Notice».
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