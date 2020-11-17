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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4358 постов • 618 подписчиков подписаться
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Дуэйн Джонсон не смог влезть в машину на съемках фильма

Дуэйн Джонсон не смог влезть в машину на съемках фильма (4 фото)

Автор:
17 ноября 2020 09:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дуэйн Джонсон   актер   знаменитости   кино   машина   фильм   фото   шоу бизнес   
546
4
Актер настолько велик, что не влез в автомобиль на съёмках «Красного уведомления».
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Метки: Дуэйн Джонсон   актер   знаменитости   кино   машина   фильм   фото   шоу бизнес   
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10k
Taximaxi 50 минут назад
Фрик стероидный.
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62
Serega Минуту назад
Сиденье разобрали и все. Афигенная смекалка! Просто верх изобретательности!
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5k
Кирилл 8 минут назад
Дак способ давно известен:))
Ссылка youtu.be
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13k
Габит Калыков 36 минут назад
"Как именно съёмочная группа вышла из такой затруднительной ситуации и уместила актёра в машину, «Скала» не рассказал."

Крышу спилили?!
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2k
Том Сойер 50 минут назад
Ну, потому-то он и "Скала"....
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