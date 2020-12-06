Тогда и сейчас: как изменились артисты программы «Аншлаг»

Эти юмористы смешили всю Россию ещё в начале века, и до сих пор выступают на сцене.
«Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» — если вам знакомы эти передачи, значит вы точно видели выступления артистов, о которых мы сегодня вспомним. В начале 21-го века до появления Comedy Club, пародийных передач и стендапов именно они представляли собой центр телевизионного юмора (параллельно с КВН) и были большими звёздами.
Сейчас их время для большинства зрителей всё-таки прошло, поэтому за многими вы могли не следить уже много лет. Давайте же посмотрим на то, как эстрадные юмористы, имена которых вы наверняка отлично знаете, выглядят сейчас!
Сейчас их время для большинства зрителей всё-таки прошло, поэтому за многими вы могли не следить уже много лет. Давайте же посмотрим на то, как эстрадные юмористы, имена которых вы наверняка отлично знаете, выглядят сейчас!
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