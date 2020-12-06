Тогда и сейчас: как изменились артисты программы «Аншлаг»

«Аншлаг», «Кривое зеркало» и «Смехопанорама» — если вам знакомы эти передачи, значит вы точно видели выступления артистов, о которых мы сегодня вспомним. В начале 21-го века до появления Comedy Club, пародийных передач и стендапов именно они представляли собой центр телевизионного юмора (параллельно с КВН) и были большими звёздами.





Сейчас их время для большинства зрителей всё-таки прошло, поэтому за многими вы могли не следить уже много лет. Давайте же посмотрим на то, как эстрадные юмористы, имена которых вы наверняка отлично знаете, выглядят сейчас!