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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4428 постов • 622 подписчика подписаться
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Тогда и сейчас: как изменились артисты программы «Аншлаг»

Тогда и сейчас: как изменились артисты программы «Аншлаг» (16 фото)

Автор:
06 декабря 2020 10:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: аншлаг   знаменитости   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   юмор   юмористы   
8127
16
Эти юмористы смешили всю Россию ещё в начале века, и до сих пор выступают на сцене.
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Метки: аншлаг   знаменитости   тогда и сейчас   фото   шоу бизнес   юмор   юмористы   
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30  комментариев
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25k
Acu900 3 часа назад
Да уж, время беспощадно, Регина Дубовицкая в высохшую старушку превратилась, Петросян так вообще облысел.
Зато Шифрин молодец, держит форму....
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6
Александр Гетманцев 7 минут назад
А чего удивляться, люди никогда не работали физически, куча бабла для поддержания себя любимого в форме. Хочешь пластика, хочешь, спортзал.
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7k
Лещ 22 минуты назад
Дробатенко гомосек
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7k
Bely Полчаса назад
когда-то их шутки казались смешными. раньше и КВН смешным был. из всех этих персонажей ужасно раздражает воробей. ну не получается у неё. одни кривляния. бесит
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−5
ильич 38 минут назад
клара новикова на линдси лохан смахивает..или наоборот?
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Петросян почти не поменялся,постоянно всей деревней смотрим его шутки ,смеемся
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4k
Фомич Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Да, с Петросяном хорошо...он первый начинает над своей шуткой смяться и всем сразу понятно когда можно...
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2k
Mellivora Час назад
Старость не радость. Кое-кто подтянулся.
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1k
Alexandr Час назад
Гальцев симпатяга, рожа располагает к встречной улыбке.
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5k
disevenvis Час назад
Клара Новикова все больше напоминает Шив Палпатина, императора из звездных войн
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192
Александр Поликарпов Час назад
Дубовицкая что, даже радиоуглеродному анализу не поддается?
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360
... Час назад
сборище уродов, степаненка вообще уродливая сука
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3k
Дарвин и аморальная премия ... Полчаса назад
Ты позови свою семью,встаньте перед зеркалрм-вот тебе и сборище уродов
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1k
Кирилл Жукович 2 часа назад
Да по мне, что дом2, что аншлаг, что кривое зеркало - уроды, расстрелять к членам собачьим.... Пугачиху, румына, колбаскова - вообще в газовую камеру...
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14k
dimitr 2 часа назад
"смешили всю Россию ещё в начале века"
Вообще-то ещё в прошлом веке.
А некоторые выглядят так, как будто в начале прошлого века это делали.
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3k
Aleksandr Kovaljov dimitr 41 минуту назад
Веке? В прошло тысячелетии!)
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1k
Скальпы Гуронов 3 часа назад
- Весело живём!
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8k
Vacony 3 часа назад
Шифрин чего с лицо сделал то ?
А по Степаненко явно камаз проехал ...

Мда... доходчивое доказательство, что мужчины стареют красивее
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6k
Administrator Vacony Час назад
Степаненко явно после пластики
Но по мне так неплохо выглядит для 67 лет, правда лицо не ее конечно.
Степаненко явно после пластики Но по мне так неплохо выглядит для 67 лет, правда лицо не ее конечно.
Ссылка youtu.be
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2k
Алексей 3 часа назад
Не думал, что Ветров старше Гальцева. Выглядят наоборот.
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11k
Corvus Corax 3 часа назад
Дабы сохранить стиль:
Регина Дубовицкая скоро (31-го) 72...
Евгений Петросян 75...
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