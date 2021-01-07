Почему голодали люди в стране, которая кормила хлебом всю Европу

"Идти в кусочки" в царской России означало вешать через плечо холщовую сумку, и идти по соседним деревням просить еду. Обычно этим занимались дети и старики.
В зажиточных семьях пекли хлеб заранее, резали его небольшими квадратными кусочками и подавали каждому пришедшему по одному. Отсюда и выражение "идти в кусочки", по-другому "кусочничать".
В зажиточных семьях пекли хлеб заранее, резали его небольшими квадратными кусочками и подавали каждому пришедшему по одному. Отсюда и выражение "идти в кусочки", по-другому "кусочничать".
Скорее всего на картине Чистякова "Нищие дети", изображено именно хождение детей в кусочки. Мы видим на ней двух бедно одетых малышей, вероятно пришедших просить еду, рядом с порогом на столе стоит уже приготовленный для подаяния хлеб.
Люди, ходившие в кусочки, не были профессиональными нищими. Это обычные крестьяне, идти на такие меры их вынуждал голод, вызванный не только неурожаями, но и политикой Российской Империи.
Что такое неурожай, всем понятно. Давайте более подробно поговорим про политику царской России.
Люди, ходившие в кусочки, не были профессиональными нищими. Это обычные крестьяне, идти на такие меры их вынуждал голод, вызванный не только неурожаями, но и политикой Российской Империи.
Что такое неурожай, всем понятно. Давайте более подробно поговорим про политику царской России.
Отмена крепостного права
Отмена крепостного права произошла в 1861 году при Александе II. По факту, от этой реформы получили выгоду не крестьяне, а помещики и государство. Сами же крестьяне попали в такие кабальные условия, что были совершенно не рады освобождению. Вместе с личной свободой и гражданскими правами крестьяне получили непомерно высокие долги. За землю они были обязаны выплачивать выкуп государству. Сумма была настолько существенной для крестьян, что большинство с трудом могли ее выплатить даже за несколько десятков лет.
Для выкупа земли у помещика крестьянин получал от государства ссуду в размере 75-80% от ее стоимости. Эта сумма передавалась помещику. Крестьяне обязаны были гасить долг выкупными платежами в течении сорока девяти лет из расчета 6 процентов годовых.
Реформа и ее последствия привели к тому, что с 1860 по 1880 годы средний крестьянский надел сократился примерно на треть. Люди стали разоряться. В деревнях начались голод и нищета.
Для выкупа земли у помещика крестьянин получал от государства ссуду в размере 75-80% от ее стоимости. Эта сумма передавалась помещику. Крестьяне обязаны были гасить долг выкупными платежами в течении сорока девяти лет из расчета 6 процентов годовых.
Реформа и ее последствия привели к тому, что с 1860 по 1880 годы средний крестьянский надел сократился примерно на треть. Люди стали разоряться. В деревнях начались голод и нищета.
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Самая крупная вспышка голода случилась в 1891, 1892 годах. По данным официальных источников погибло более 300 000 человек, но власть вела подсчет только взрослых и при этом всячески старалась скрыть масштабы бедствия. Если учесть, что в крестьянских семьях было по 5-10 детей цифру можно смело умножать в несколько раз. Некоторые интернет- источники показывают цифру более 2 млн человек. Помимо неурожая, причиной голода было отсутствие у крестьян средств для покупки хлеба, так как большая часть заработанных средств отдавалась государству в счет долга.
В 1891 году, когда весь восток Европейской России был объят неурожаем, урожай хлебов в малороссийских, новороссийских, юго-западных, прибалтийских губерниях и на севере Кавказа был таков, что всего в России уродилось на каждую душу несравненно больше тех 14 пудов, которые были признаны тогда достаточными для продовольствия души в течение года. (Википедия)
Вспышка голода в 1891-1892 г. была самой крупной, но далеко не единственной в Российской империи.
За вторую половину XIX столетия особой жестокостью отличались голодные годы, порождённые неурожаями, — 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897 и 1898 годы.В XX веке особенно выделялись голодные 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913 годы. (Википедия)
Смертность крестьянских детей в первый год жизни составляла около 40% даже в нормальные годы, даже смертность молодняка домашнего скота у богатых господ была значительно ниже.
Другой немаловажной причиной голода и нищеты крестьян был экспорт зерна за границу.
В 1891 году, когда весь восток Европейской России был объят неурожаем, урожай хлебов в малороссийских, новороссийских, юго-западных, прибалтийских губерниях и на севере Кавказа был таков, что всего в России уродилось на каждую душу несравненно больше тех 14 пудов, которые были признаны тогда достаточными для продовольствия души в течение года. (Википедия)
Вспышка голода в 1891-1892 г. была самой крупной, но далеко не единственной в Российской империи.
За вторую половину XIX столетия особой жестокостью отличались голодные годы, порождённые неурожаями, — 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897 и 1898 годы.В XX веке особенно выделялись голодные 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913 годы. (Википедия)
Смертность крестьянских детей в первый год жизни составляла около 40% даже в нормальные годы, даже смертность молодняка домашнего скота у богатых господ была значительно ниже.
Другой немаловажной причиной голода и нищеты крестьян был экспорт зерна за границу.
Экспорт зерна в Российской Империи
"Голод крестьян — важнейшая часть экономики, на которой практически стоит страна, и все гласно или негласно делается для того, чтобы крестьянин был голоден, иначе катастрофа ждет все общество", писал в своих работах доктор химии Александр Николаевич Энгельгардт (1832–1893).
Зерно выкупалось у крестьян частными и государственными компаниями по бросовым ценам в период сбора урожая. Именно в это время крестьян заставляли платить подати. Значительная урожая шла на экспорт за границу, так же из зерна делали водку, корм казенному скоту. Немалая часть урожая просто сгнивала в амбарах спекулянтов.
Экспортировали пшеницу вовсе не от изобилия, это делалось за счёт систематического недоедания простого русского народа. Пока знать танцевала вальсы Шуберта под хруст французской булки и проматывала деньги за границей, крестьяне умирали от голода.
Зерно выкупалось у крестьян частными и государственными компаниями по бросовым ценам в период сбора урожая. Именно в это время крестьян заставляли платить подати. Значительная урожая шла на экспорт за границу, так же из зерна делали водку, корм казенному скоту. Немалая часть урожая просто сгнивала в амбарах спекулянтов.
Экспортировали пшеницу вовсе не от изобилия, это делалось за счёт систематического недоедания простого русского народа. Пока знать танцевала вальсы Шуберта под хруст французской булки и проматывала деньги за границей, крестьяне умирали от голода.
«В старинные времена в каждой усадьбе и у каждого зажиточного мужика бывали многолетние запасы хлеба, иногда прямо сгнивавшие за отсутствием сбыта. Эти запасы застраховывали от неурожаев, засух, гесенских мух, саранчи и т.п. Мужик выходил из ряда голодных лет всё ещё сытым, необессиленным, как теперь, когда каждое лишнее зерно вывозится за границу», пишет публицист Михаил Осипович Меньшиков.
Через несколько месяцев после сбора податей цены на рожь взлетали до небес.
Прошедшей осенью у нас говядина обходилась скупщикам скота по 80 копеек за пуд, знаю даже несколько покупок по 50 копеек пуд. Между тем ржаная мука была от 1 рубля до 1 рубля 10 копеек за пуд. Мужик приводил на рынок корову, продавал ее за бесценок и на вырученные деньги покупал ржаную муку». А.Н. Энгельгардт.
Люди, не имевшие возможности купить хлеб, вынуждены были отправлять своих детей и стариков в кусочки, иногда ходили и целыми семьями. Многим крестьянам приходилось за еду наниматься в батраки к более крупным землевладельцам. В этом случае, в сезон им приходилось работать дополнительно на чужих участках, в то время как их собственные простаивали, из-за чего снижалась урожайность.
Через несколько месяцев после сбора податей цены на рожь взлетали до небес.
Прошедшей осенью у нас говядина обходилась скупщикам скота по 80 копеек за пуд, знаю даже несколько покупок по 50 копеек пуд. Между тем ржаная мука была от 1 рубля до 1 рубля 10 копеек за пуд. Мужик приводил на рынок корову, продавал ее за бесценок и на вырученные деньги покупал ржаную муку». А.Н. Энгельгардт.
Люди, не имевшие возможности купить хлеб, вынуждены были отправлять своих детей и стариков в кусочки, иногда ходили и целыми семьями. Многим крестьянам приходилось за еду наниматься в батраки к более крупным землевладельцам. В этом случае, в сезон им приходилось работать дополнительно на чужих участках, в то время как их собственные простаивали, из-за чего снижалась урожайность.
Очень подробно о проблеме голода в деревнях и о кусочничестве писал Лев Толстой, я приведу небольшой отрывок.
Отечественные издания отказывались публиковать статьи Толстого о голоде, и он отправил их за границу. В результате активной деятельности, писателю удалось получить денежную помощь от неравнодушных соотечественников, и из-за рубежа. На эти деньги было построено 72 столовые, где крестьянам раздавали бесплатную еду, таким образом удалось спасти тысячи людей.
Сегодня я наблюдаю как хрустобулочники, якобы патриоты, пускают сопли по временам Российской Империи и мечтают о ее возрождении. Как же можно желать такого своему народу? Люди, которые хотят этого не патриоты, а подлинные русофобы, либо невежды, не знающие своей истории.
(с) Бердчанка
Сегодня я наблюдаю как хрустобулочники, якобы патриоты, пускают сопли по временам Российской Империи и мечтают о ее возрождении. Как же можно желать такого своему народу? Люди, которые хотят этого не патриоты, а подлинные русофобы, либо невежды, не знающие своей истории.
(с) Бердчанка
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Помимо выкупных платежей крестьянам запрещалось покидать общину - так себе свобода.
Результатом реформы 1861 года стала революция 1917 года, которая решила накопившиеся в обществе проблемы, в частности с голодом.
А почему возрождение империи автоматически приравнивается к неурожаям и голоду?
Прошёл по ссылке , а там на первом месте Википедия .
Айвазовский "раздача продовольствия" 1892 г.
И еще один момент. Можно ссылку на "официальную идеологию США"?
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
И да голод был не когда хлеб не уродился, голод, из-за вас был, когда на лебеду не урожай был.
Да нет, конечно.
Я всегда говорил и говорю: не надо ничего идеализировать, ни времена СССР, ни нынешние времена. Что-то было лучше тогда, что-то сейчас.
Чтобы сразу отсечь лишние вопросы, уточню, что мне 61 год, есть что и с чем сравнить.