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Почему голодали люди в стране, которая кормила хлебом всю Европу

Почему голодали люди в стране, которая кормила хлебом всю Европу (5 фото)

Автор:
07 января 2021 10:16
Метки: Россия   история   нищета   
1171
5
"Идти в кусочки" в царской России означало вешать через плечо холщовую сумку, и идти по соседним деревням просить еду. Обычно этим занимались дети и старики.
В зажиточных семьях пекли хлеб заранее, резали его небольшими квадратными кусочками и подавали каждому пришедшему по одному. Отсюда и выражение "идти в кусочки", по-другому "кусочничать".
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Метки: Россия   история   нищета   
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2k
Том Джоуд 2 часа назад
А потом пришли "палачи русского народа"-большевики и испортили всё. Всё это боголепие и душевность.
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63
Roman Sh Минуту назад
Хорошая статья.
Помимо выкупных платежей крестьянам запрещалось покидать общину - так себе свобода.
Результатом реформы 1861 года стала революция 1917 года, которая решила накопившиеся в обществе проблемы, в частности с голодом.
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63
Roman Sh 3 минуты назад
Хорошая статья.
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31k
Олег 9 минут назад
в начале 30-х годов 21 века создание фейковых постов о России приобрело массовый характер и редко наказывалось ударом в челюсть из-за трусости автора и сложности его поимки. Такое явление приобрело название "ху-ев-ничать".
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6k
Kazimir Myshkin 12 минут назад
Любители дворян, балов и хруста почему то решили, что они будут пить шампанское и хрустеть булками. На самом деле они будут булками очень шустро шевелить, своими чтоб с голодухи ноги не протянуть. Всех дворян вывели как класс и это факт
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717
пенс 22 минуты назад
Голодать в России в 19 веке и в 21 , мне кажется немножечко другое?
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469
Кукулькан 37 минут назад
Социализм спасет Человечество
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1k
lekha-fil Час назад
Кусочничали? Что за бред?
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12k
Corvus Corax Час назад
"Сегодня я наблюдаю как хрустобулочники, якобы патриоты, пускают сопли по временам Российской Империи и мечтают о ее возрождении. Как же можно желать такого своему народу?"

А почему возрождение империи автоматически приравнивается к неурожаям и голоду?
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643
Обратная сторона Луны Corvus Corax 46 минут назад
Вы хотите возразить империю? А на какой, позвольте, идеологической базе?
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51k
Андрей 2 часа назад
Сегодня Индия входит в список крупнейших производителей зерна. И Пакистан. Почему же там голодают?
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7k
diman02 2 часа назад
Хороши источники !
Прошёл по ссылке , а там на первом месте Википедия .
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
автор my,дак пост гавно,шарованик напиши ещё что голодали только хохлы
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3k
Vasiliy Pakazyava ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
На, это чтоб у тебя конкретно бомбануло.
Айвазовский "раздача продовольствия" 1892 г.
На, это чтоб у тебя конкретно бомбануло. Айвазовский "раздача продовольствия" 1892 г.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Почему в это время во всех странах голодали? В США - оплоте промышленности и сельского хозяйства в 20-30 годы 20 века массовый голод был. Почему? Почему в США в 21 веке люди массово голодают и стоят в бесконечных очередях за бесплатной похлебкой. Почему так? Вот в чем вопрос.
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9k
Олегbl4 Горожанин Полчаса назад
Ой, опять скатились до "Вас не живущего в России...". Вы, наверное, хотите сказать, что я хохол? Хохол-бандеровец-либераст? Это всё на что Вы способны? Тогда скажите, а как Вас затрагивают "массово голодающие" в США, стоящие за бесплатной похлебкой и совсем не интересуют свои граждане? Вы хотите сказать, что в Вашей стране нет голодающих?
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Олегbl4 Горожанин Полчаса назад
Соглашусь с Вами, что проблемы есть в любых странах, только, когда указываешь на положительные примеры стран, то вы начинаете указывать, искать отрицательные примеры, при этом всех называть "либерастами". Зачем? Вы так пытаетесь кого-то оправдать?
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Горожанин Олегbl4 15 минут назад
Какие положительных примеры, кто "Вы"? Приемы демагогии оставьте при себе. Кого всех "либералами' называю? Официальная идеология. США в виде глобалистской идеи - либерализм. Это официально. Поборники сами гордо величают себя либералами. Потом, что за нытье - вы,вы, там так называете, здесь так, почему так, сяк.. Что за сопли? Перестаньте лить демагогическую воду. С чем конкретно не согласны?
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Олегbl4 Горожанин 4 минуты назад
Господи, Вы в своем первом комментарии сослались на современные США. А на вопрос так и не ответили: Вы стояли в этих очередях, чтобы утверждать о массовых голодающих? А привести в пример попытки оправдать, мол в других странах хуже,я думаю, не за заставит себя ждать. В данный момент, я не могу указать на тот ли иной комментарий, но время покажет.
И еще один момент. Можно ссылку на "официальную идеологию США"?
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Олегbl4 Горожанин 2 минуты назад
А кто "Вы" ? Ну, наверное, все те, кто "живет" в России, в отличие от нас "хохлов-бандеровцев-либерастов".
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216
Valeri Nikolkin 2 часа назад
Мало что меняется в этой стране
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Горожанин Valeri Nikolkin 2 часа назад
Как это мало. Из твоей страны уже миллионы сбежали в Россию на прокорм.
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120k
Игорь 3 часа назад
Мнение что Россия кого то там кормила в корне не верно. Зерно которое поставляла Россия за рубеж было либо фуражное, либо техническое. Главной статьёй экспорта зерна был овёс, да да овёс, а не пшеница. И это тоже зерно, ну если кто из либерастов не в курсе. А то у них всё что поставлялось это пшеница. И этот овёс шёл в основном на фураж скоту. Вторая статья зернового экспорта это ячмень. В основном он шёл на производство пива. И даже рож за границу поставлялась в большем объёме чем пшеница. Рож шла в страны Азии, от Ирана и до Китая. А вот пшеница шла за рубеж на технические нужды. Производство спирта например. А продовольственную пшеницу Россия даже экспортировала. Например такая её часть как Финляндия полностью экспортировала пищевую пшеницу. Причём, о привет либерастам, вы можете себе представить, пищевая пшеница поставлялась туда из Германии.
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51k
Андрей Игорь 2 часа назад
Извините, РожЬ. А в остальном всё правильно.
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3k
Vasiliy Pakazyava Игорь Час назад
Короче! Вы поняли либерасты? Не было ни каких голодоморов, это все гоздеп звиздит, не верите? Спросите у этого папуаса, выше отписавшегося
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120k
Игорь Vasiliy Pakazyava Час назад
Но если туп, как дерево, родишься баобабом.
И будешь баобабом тыщу лет, пока помрешь.
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3k
Vasiliy Pakazyava Игорь 36 минут назад
Нех. тут Высоцкого вставлять, крестьянам пох было, фуражное то зерно или техникс, не видели они муки высшего сорта
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120k
Игорь Vasiliy Pakazyava Полчаса назад
Ну так благодаря таким как вы они лебеду и жрали.
И да голод был не когда хлеб не уродился, голод, из-за вас был, когда на лебеду не урожай был.
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400
Виталий Касандров 3 часа назад
Дык и сейчас почти то же самое. Мальчики стоят в очереди за куриными шкурками,бабушки покупают одну картошку . Перед молами кусочники, детей правда нет ,тиран говорят их на завтрак съедает . Столовые бесплатные для пострадавных от недорода в каждом городе .
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400
Виталий Касандров Горожанин 2 часа назад
Наверное вы правы.Сам стараюсь посты говтоавтора аолти стороной обходить , но раз уж зашел то почему бы не потроллить свинорылых .
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51k
Андрей Виталий Касандров 2 часа назад
Судя по дизлайкам - до кого-то дошло, а кому-то не вошло.
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643
Обратная сторона Луны Андрей 43 минуты назад
Вам, видимо, вошло....
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Андрей Обратная сторона Луны Полчаса назад
Не судите по себе - я человек старенький, мне разжёвывать не надо, и так понятно.
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643
Обратная сторона Луны Андрей 11 минут назад
Я сужу по вашим комментариям
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29k
Азат Баширов 3 часа назад
Почему голодали люди в стране, которая кормила хлебом всю Европу
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7k
Andrei Андрей Час назад
Дело в том, что у каждого индивидуума есть свой личный опыт, который, за давностью лет, неизбежно переносится на всё и всех.
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51k
Андрей Andrei Час назад
...особенно, если опыт осознанного житья в СССР невелик...
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4k
КремлеКот Азат Баширов 58 минут назад
Неужели кто-то думает, что в те времена, когда "не собирали денег на лечение", дети не болели так же, как сейчас, когда собирают ? Простая житейская логика говорит, что болели. И неужели кто-то думает, что абсолютно всех детей лечили и вылечивали ?
Да нет, конечно.
Я всегда говорил и говорю: не надо ничего идеализировать, ни времена СССР, ни нынешние времена. Что-то было лучше тогда, что-то сейчас.
Чтобы сразу отсечь лишние вопросы, уточню, что мне 61 год, есть что и с чем сравнить.
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29k
Азат Баширов Izrin Maria Полчаса назад
дИтятька мне 50 лет, и я тоже прекрасно помню, как лечили в те времена, и поверь мне я не платил ни копейки
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727
Сергей Азат Баширов 6 минут назад
Это понятно, как и то, что лечение было соответствующим (т.е. очень поверхностным). Выжил после лечения, выздоровел - молодец, умер или стал инвалидом - не повезло, судьба у тебя такая.
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