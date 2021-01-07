Почему голодали люди в стране, которая кормила хлебом всю Европу

Самая крупная вспышка голода случилась в 1891, 1892 годах. По данным официальных источников погибло более 300 000 человек, но власть вела подсчет только взрослых и при этом всячески старалась скрыть масштабы бедствия. Если учесть, что в крестьянских семьях было по 5-10 детей цифру можно смело умножать в несколько раз. Некоторые интернет- источники показывают цифру более 2 млн человек. Помимо неурожая, причиной голода было отсутствие у крестьян средств для покупки хлеба, так как большая часть заработанных средств отдавалась государству в счет долга.



В 1891 году, когда весь восток Европейской России был объят неурожаем, урожай хлебов в малороссийских, новороссийских, юго-западных, прибалтийских губерниях и на севере Кавказа был таков, что всего в России уродилось на каждую душу несравненно больше тех 14 пудов, которые были признаны тогда достаточными для продовольствия души в течение года. (Википедия)

Вспышка голода в 1891-1892 г. была самой крупной, но далеко не единственной в Российской империи.



За вторую половину XIX столетия особой жестокостью отличались голодные годы, порождённые неурожаями, — 1873, 1880, 1883, 1891, 1892, 1897 и 1898 годы.В XX веке особенно выделялись голодные 1901, 1905, 1906, 1907, 1908, 1911 и 1913 годы. (Википедия)

Смертность крестьянских детей в первый год жизни составляла около 40% даже в нормальные годы, даже смертность молодняка домашнего скота у богатых господ была значительно ниже.



Другой немаловажной причиной голода и нищеты крестьян был экспорт зерна за границу.