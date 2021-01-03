FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории 4461 пост • 1154 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Новый год удался! Парня занесло в Химки

Новый год удался! Парня занесло в Химки (2 фото)

Автор:
03 января 2021 22:27
Сообщество : Истории
Метки: WhatsApp   истории   история   новый год   переписка   переписка WhatsApp   
2341
2
Ну хотя бы телефон и деньги не потерял...

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: WhatsApp   истории   история   новый год   переписка   переписка WhatsApp   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
RomaXz 39 минут назад
Кого то ещё смешат выдуманные переписки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
197k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 17 минут назад
Chupa_Ka_Bra это такой диагноз?
Наподобие дебилизма?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Roninsamuray Полчаса назад
Новый год удался! Парня занесло в Химки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Великий Кормчий Полчаса назад
Не смешно....
То что у меня завтра утром поезд в Анапу- я ещё помню....
А как сегодня из Тверской области вернулся - с трудом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho 47 минут назад
Новый год удался! Парня занесло в Химки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Женатый каменщик прорыл тоннель к любовнице, но был обнаружен ее мужем (2 фото) Знакомство двух немолодых людей Знакомство двух немолодых людей Когда постоянно знакомишься с какими-то "уродами" Когда постоянно знакомишься с какими-то "уродами" Сама бы с ним замутила, но жалко его, жизнь сломаю Сама бы с ним замутила, но жалко его, жизнь сломаю Пиво VS подкаблучные отмазки Пиво VS подкаблучные отмазки Горе-мать проснулась Горе-мать проснулась
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

106120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скажи спасибо 2020 году
1
143
Скажи спасибо 2020 году
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
4
131
17 колоритнейших скульптур и памятников из России
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
1
Автовсячина
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
0
45
Военные РФ отказались от сопровождения гражданских машин на трассе М-4, в Сирии
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Wondershare PDFelement 8: обзор PDF-редактора (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#картинки#приколы#кот#на различный вкус#забавно#китай#позитив
#Юмор#подборка#природа#прикольные#сша#девушки#новый год#истории#комментарии#птицы
#факты#интересно#история#люди#интересное#смешные#Интересные#кино#новости#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться