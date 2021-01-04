Неочевидная очевидность: сон в шкафу

2. Здоровье превыше всего. Разного рода суеверия крепко засели в подкорках мозга европейского народонаселения. Оно крепко верило, что сон лежа – это имитация смерти. И если так баловаться, то и настоящая старушка с косой не преминет посетить и забрать душу и жизнь. Очень уж спящий лежа человек напоминает покойника. Лекари настаивали, что здоровая с физиологической точки зрения поза – полусидя. Так кровь не приливает к голове, сохраняя ясность ума, зрение, слух.

3. Право на уединение. Не секрет, что в бедных домах одна комната использовалась и как кухня, и как гостиная, и как спальня. Сон в шкафу позволял создать иллюзию пусть призрачного, но уединения хотя бы для одного-двух человек.

4. Животворящее тепло. Во времена, когда о системе центрального отопления еще не шло и речи, сон в шкафу хотя бы частично защищал от морозов.