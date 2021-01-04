Неочевидная очевидность: сон в шкафу

Может показаться странным и алогичным, но вплоть до начала прошлого века европейцы предпочитали спать… в шкафу. Забравшись в недра предмета меблировки, приготовившиеся к ночному отдыху люди принимали полусидячее положение, подкладывали под спину подушку и засыпали.
Чем же был обусловлен выбор такого места для сна? В качестве вероятных причин можно выделить следующие:
1. Готовность быстро отреагировать. Междоусобные войны были явлением обыденным, а уровень преступности как в сельской, так и городской местности был ужасающим. Поэтому логично, что такой роскоши как погружение в объятия Морфея на пуховых перинах жители европейских стран позволить себе не могли. Спали вполглаза, привалившись спиной к стене, а мужчины держали под рукой оружие. Кстати, раздеваться на ночь тоже было не принято, поскольку на то, чтобы облачиться в сложные многослойные конструкции, уходило слишком много времени.
2. Здоровье превыше всего. Разного рода суеверия крепко засели в подкорках мозга европейского народонаселения. Оно крепко верило, что сон лежа – это имитация смерти. И если так баловаться, то и настоящая старушка с косой не преминет посетить и забрать душу и жизнь. Очень уж спящий лежа человек напоминает покойника. Лекари настаивали, что здоровая с физиологической точки зрения поза – полусидя. Так кровь не приливает к голове, сохраняя ясность ума, зрение, слух.
3. Право на уединение. Не секрет, что в бедных домах одна комната использовалась и как кухня, и как гостиная, и как спальня. Сон в шкафу позволял создать иллюзию пусть призрачного, но уединения хотя бы для одного-двух человек.
4. Животворящее тепло. Во времена, когда о системе центрального отопления еще не шло и речи, сон в шкафу хотя бы частично защищал от морозов.
5. Красота наше все. После введения моды на сложные многослойные прически, украшенные корзинами цветов и моделями кораблей, дамам, обзаведшимся такими шедеврами парикмахерского искусства, приходилось спать лежа. Даже обеспеченные и состоятельные не могли позволить себе обращаться к мастерам на регулярной основе. Поэтому прически приходилось беречь и спать, подложив под голову несколько плоских подушечек, в одной и той же позе. Благодаря такому садистскому способу экономии конструкции из локонов, волн и кудрей получалось сохранить на срок до двух недель.
Источник:
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Сидят два товарища в баре. Проходит мимо потрясающая женщина, один другому говорит:
Неделю бы не ел, не пил… Только бы переспать с ней… Подруга это дело слышит, оборачивается и говорит:
Легко! Если неделю не ешь, не пьешь я тебе отдамся!
Короче, приводит она товарища к себе домой и закрывает в шкаф. Проходит неделя, выпускает она его из шкафа, раздевается, ложится на кровать, говорит, мол, выиграл ты спор, я твоя. Он подходит к девушке, трогает грудь и вздыхая говорит:
Мягкая такая… Как ХЛЕБУШЕК…