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Неочевидная очевидность: сон в шкафу

Неочевидная очевидность: сон в шкафу (3 фото)

Автор:
04 января 2021 18:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: здоровые   история   опасность   приватность   прическа   сон   тепло   шкаф   
2379
3

Может показаться странным и алогичным, но вплоть до начала прошлого века европейцы предпочитали спать… в шкафу. Забравшись в недра предмета меблировки, приготовившиеся к ночному отдыху люди принимали полусидячее положение, подкладывали под спину подушку и засыпали.

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Метки: здоровые   история   опасность   приватность   прическа   сон   тепло   шкаф   
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13  комментариев
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452
Vladimirs Orlovskis 3 часа назад
Любой сон-это хорошо. Любая работа-это плохо.
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13k
Hairy. Vladimirs Orlovskis 3 часа назад
Лучше переесть, чем недоспать.
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3k
Alexbux1 21 минуту назад
вообще то это и называлось будуар ,уединение в проходных комнатах даже во дворцах и тепло сохраняется . кстати простолюдины о таком не мечтали , а те кто мог позволить , могли позволить и охраную
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651
Oort Час назад
Что за бред. ппц начался год, через пост помойка.
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5k
Игорь Час назад
Как же они в шкафах детей заводили?
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6k
Dima Час назад
Ну раз пошла тема шкафов:

Сидят два товарища в баре. Проходит мимо потрясающая женщина, один другому говорит:
Неделю бы не ел, не пил… Только бы переспать с ней… Подруга это дело слышит, оборачивается и говорит:
Легко! Если неделю не ешь, не пьешь я тебе отдамся!
Короче, приводит она товарища к себе домой и закрывает в шкаф. Проходит неделя, выпускает она его из шкафа, раздевается, ложится на кровать, говорит, мол, выиграл ты спор, я твоя. Он подходит к девушке, трогает грудь и вздыхая говорит:
Мягкая такая… Как ХЛЕБУШЕК…
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Комментарий удален
−10
35k
Бабай 2 часа назад
Чёт всё это по-моему БРЯХНЯ!
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7k
Prostovopros 2 часа назад
Выдумки современных невежд и просто больных на голову графоманов.
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1k
zenon 3 часа назад
Лучше сидеть, чем стоять. Лучше лежать, чем сидеть! Вот так предки закаляли следующие поколенно и ниже.
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40k
Митрий 3 часа назад
Дикари.
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5k
Андрей Крылов 3 часа назад
Подобных статей на фишках ЯП-а, и других ресурсах одобных за год было штук пять! Не меньше. Кто хочет, те проверьте. Мне лениво. И про сложные причёски и как спали разные такие, я помню со времён школы СССР. У нас был замечательный историк, ещё в 197.. каком-то 7 ли 8-том году. ... Сколько можно повторяться и постить то. что все знают, кто хотели знать?
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269
Миша 3 часа назад
Это же очевидно. Боялись, что неожиданно муж вернётся с командировки.
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