В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на "Кавказскую пленницу"

А вот Нины нам, к сожалению, не показали. Зато Трус, Балбес и Бывалый получились отличными.
Несколько парней из Барнаула сделали новогодний косплей на "Кавказскую пленницу". Они перевоплотились в Труса, Балбеса и Бывалого и прокатились по городу на красной "инвалидке".
Говорят, гаишники не препятствовали движению необычных персонажей на необычном авто, и штрафов не выписывали.
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Вот только интересно, откуда у местных жителей такой раритет как СМЗ С-3А.
Ну, а косплей "Иронии судьбы" на днях нам уже показывали.
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