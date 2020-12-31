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В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на "Кавказскую пленницу"

В Барнауле местные жители сделали новогодний косплей на "Кавказскую пленницу" (4 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2020 15:24
Сообщество : Жить в России
Метки: барнаул   видео   инвалидка   кавказская пленница   кино   косплей   
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А вот Нины нам, к сожалению, не показали. Зато Трус, Балбес и Бывалый получились отличными.

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Метки: барнаул   видео   инвалидка   кавказская пленница   кино   косплей   
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Дмитрий Час назад
Только вот косплееры малость перепутали фильмы. Костюмы и СМЗ были в фильме "Операция Ы".
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Alexander 55 минут назад
пост- ПОЗИТИВ, спасибо!
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2k
Агасфер 57 минут назад
В Чечне тоже сделали подобное. Нина не пострадала, а вот ишак...
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