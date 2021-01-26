Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника

Надо сказать, что в Барнауле особое отношение к антимасочникам. В конце октября 2020 года их акция за право не надевать "намордники" на несколько часов парализовало трамвайное движение в городе. Теперь, видимо, настала их очередь страдать.





По поводу инцидента в трамвае №7 в полицию заявлений не поступало.