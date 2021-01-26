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Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника

Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника (1 фото + 2 видео)

Автор:
26 января 2021 15:52
Сообщество : Жить в России
Метки: барнаул   видео   конфликт   коронавирус   маска   трамвай   
4648
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В Барнауле к людям, пренебрегающими средствами защиты, отношение особое. В октябре 2020 года антимасочники своей акцией застопорили движение трамваев на несколько часов во всем городе.

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Метки: барнаул   видео   конфликт   коронавирус   маска   трамвай   
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89  комментариев
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50k
pynh 9 часов назад
антимасочник может получить максимум штраф, а пассажиры статью.
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480
Алексей 43 минуты назад
Это битьё? три мудка говно месят. Два норм поставленных удара и пусть на улице дышит воздухом свободы. Я не фанат, не нравиться порядок, ходи пешком. А уроды кто против не гавкайте, похороните пару тройку родственников от этой пакости, тогда поговорим
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739
Moon24 56 минут назад
когда антимасочники слов не понимают можно и нужно их бить
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4k
prostoVetal22 Час назад
Интересно,трамвай долго стоял?Наверное часа 3-4,да?Ушлепки под названием "люди",цивилизованные,млять.Комментарий кондуктора-Днем 24 января между пассажирами трамвая завязалась драка,мы даже не успели вмешаться и вызвать наряд полиции. Мужчина зашел в вагон без маски на остановке Молодежная“, я попросила его рассчитаться. Несколько мужчин поддались на провокацию и грубо высадили антимасочника на остановке Площадь Победы“. Дальше трамвай пошел по маршруту, задержки движения не произошло», рассказала кондуктор Ирина Соловьева. https://altapress.ru/https://altapress.ru/
НЕ БЫЛО задержки в движении!Бешенные собаки,а не люди!
Аноним, 26 января 2021 19:29
Ещё совсем недавно удивлялся, насколько быстро смогли перепрошить психологию братьев-украинцев. Теперь не просто удивляюсь, а негодую и (нецензурно), что этот эксперимент сволочной и у нас состоялся.
Люди, невзирая на вашу веру, будь то Аллах, Телевизор или ещё чего, оставайтесь людьми! Применяйте голову не только для шапки и еды, но чтоб думать. Никто же не запрещает думать, ни законы, ни религии, думайте!

Бертран Рассел, 26 января 2021 21:37
Многие люди предпочитают умереть, чем начать думать. Обычно им это удаётся.
Аноним, 26 января 2021 18:11
Этих точно необходимо прививать

Аноним, 26 января 2021 18:25
Это уже не люди, а зомбированные животные.

Аноним, 26 января 2021 19:11
Смотрел детский вроде фильм про фей и волшебников.
Эби-гейл называется.
Там людей уже только с подозрением на заболевание вирусом(по сюжету - фейковым)сразу убивали на месте.
Фильм 2019.
Мдя....
Катимся в сказку.
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7k
? ? ? Час назад
не могу понять..это тупоупёртое легкомыслие или идейное "право личной свободы дороже чьей-то жизни"?
уж не знаю, что им предложить в комплекте - или право не подлежать госпитализации или экскурсию к умирающим ковидникам...
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14k
Kvadro 2 часа назад
Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника
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1k
anatolis 2 часа назад
Сергей Лавров уже был???
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57
МолодоеВино. 2 часа назад
скоты((
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402
Сергей иванов 3 часа назад
Если он заразный без маски, так пока эти с ним дрались, возились, заразились нах. Во классно будет.
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2k
Bhaal 4 часа назад
Сдурели люди.
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8k
Сатанеев 4 часа назад
Совсем озверели люди. Печально.
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6k
BenderRodriguez 4 часа назад
Все правильно сделали!
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4k
prostoVetal22 BenderRodriguez 2 часа назад
Я чет не понял,они ведь не хохлы,не за НавальноФургалоПидераста,что здесь комментить-то?
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1k
zenon 5 часов назад
Вообще нужно в каждом городе и посёлке завести оплачиваемых людей на которых граждане могут согнать злость. Оплачиваемые люди не имеют права, оборонятся, или падать в обморок раньше времени, оплаты не будет. Надо поставить счётчик и перевести эту работу от выработки. Чем больше морд его изобьют, тем выше зарплата. Да, нужно поставить объектив и избиение ногами будет считаться, как избиение двумя руками и на 0.10% дороже.
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4k
prostoVetal22 zenon 2 часа назад
Так 23 выгоняли их,не успел?Вроде директор дурки хочет 31 вывести.
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35k
parallax 6 часов назад
Правильно сделали. Этот клоун может быть носителем и заражать людей.
Не хочешь носить маску, езжай на машине или иди пешком.
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67
Кто-то Там parallax 5 часов назад
Лесом широкими шагами
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2k
Варг 6 часов назад
люди превращаются в масочных зомби и им хочется других превратить...
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34k
Алексей 6 часов назад
лицемерные людишки, с при спущенными масками, бьют других) лавров скажи чтонить... ты нам нужен)
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6k
Сгусток позитива 6 часов назад
А что от этого масочного стада ожидать, они как религиозные фанатики. Даже хуже
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19k
Мойша Сгусток позитива 4 часа назад
Таки согласен, что когда заболеешь, тебя лечить не будут, просто заварят дверь, и жратву будут подавать в окошко. И за твои деньги.
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6k
Сгусток позитива Мойша 2 часа назад
Вот ещё один дятел всплыл
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480
Алексей Сгусток позитива 41 минуту назад
дятел дед твой от чего и сдох [мат].
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1k
Lefterov 6 часов назад
Видимо водитель трамвая сказал что не поеду пока маску не наденет и простояли так минут 15-20 вот люди и не выдержали! из-за одной паршивой овцы все сидят и ждут пока трамвай поедет!!а тетка что всех проклинала видимо жена мужика которого бьют
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17k
Vital Idol 7 часов назад
вот разъё*баный трухлявый трамвай их нисколько не волнует....
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4k
Roman Vital Idol 5 часов назад
20 тонн железа. Оно трухлявое только в твоих фантазиях. Сломанный трамвай не видел уже чёрт знает сколько времени.
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17k
Vital Idol Roman 5 часов назад
ну, просветись...речь о ржавчине, если тебе не понятно употреблении аллегории "трухлявый"
ТРУХЛЯ ВЫЙ - Рассыпающийся от гнили, превращающийся в труху.
ну, просветись...речь о ржавчине, если тебе не понятно употреблении аллегории "трухлявый" ТРУХЛЯ ВЫЙ - Рассыпающийся от гнили, превращающийся в труху.
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2k
ganimedx Vital Idol 4 часа назад
Да ладно, это шОха твоя
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17k
Vital Idol ganimedx Минуту назад
ага, и трамваи мои! вот, эти ,конкретно, барнаульские...
"..В Барнауле начали капитальный ремонт трамваев. Как сообщает горэлектротранс, износ электротранспорта составляет 97%. Эти цифры не удивительны, ведь средний возраст барнаульских трамваев – 33 года..."
https://altai.aif.ru/society/v_barnaule_nachali_remontirovat_iznoshennye_tramvaihttps://altai.aif.ru/society/v_barnaule_nachali_remontirovat_iznoshennye_tramvai
ага, и трамваи мои! вот, эти ,конкретно, барнаульские... "..В Барнауле начали капитальный ремонт трамваев. Как сообщает горэлектротранс, износ электротранспорта составляет 97%. Эти цифры не удивительны, ведь средний возраст барнаульских трамваев – 33 года..."
ага, и трамваи мои! вот, эти ,конкретно, барнаульские... "..В Барнауле начали капитальный ремонт трамваев. Как сообщает горэлектротранс, износ электротранспорта составляет 97%. Эти цифры не удивительны, ведь средний возраст барнаульских трамваев – 33 года..."
ага, и трамваи мои! вот, эти ,конкретно, барнаульские... "..В Барнауле начали капитальный ремонт трамваев. Как сообщает горэлектротранс, износ электротранспорта составляет 97%. Эти цифры не удивительны, ведь средний возраст барнаульских трамваев – 33 года..."
ага, и трамваи мои! вот, эти ,конкретно, барнаульские... "..В Барнауле начали капитальный ремонт трамваев. Как сообщает горэлектротранс, износ электротранспорта составляет 97%. Эти цифры не удивительны, ведь средний возраст барнаульских трамваев – 33 года..."
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617
Анисимов Вадим 7 часов назад
К ним ещё не пришла волшебная вакцина?
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4k
Рыжий Скромняшка 7 часов назад
Антимасочник может и без маски, но остальные свои маски приспустили, хоть и одели, разница конечно...
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