Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника

В Барнауле к людям, пренебрегающими средствами защиты, отношение особое. В октябре 2020 года антимасочники своей акцией застопорили движение трамваев на несколько часов во всем городе.
В Барнауле пассажиры трамвая устроили драку с антимасочником, пытаясь вышвырнуть его из транспорта.
По словам очевидцев, мужчина в грубой форме отказался надевать маску, после чего трое мужчин решили его выпроводить из трамвая. Впрочем, далеко не все были на стороне блюстителей масочного режима. В ролике слышно, как одна из пассажирок проклинает мужчин, устроивших потасовку.
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Надо сказать, что в Барнауле особое отношение к антимасочникам. В конце октября 2020 года их акция за право не надевать "намордники" на несколько часов парализовало трамвайное движение в городе. Теперь, видимо, настала их очередь страдать.
По поводу инцидента в трамвае №7 в полицию заявлений не поступало.
А это вчерашнее видео из Перми:
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Антимасочника выкинул из автобуса и избил один из пассажиров. Тут тоже все произошло по классике: мужчина, отказывавшийся надевать маску, грубо выражался в адрес кондуктора, который предупредил, что из-за пассажиров без средств защиты могут оштрафовать как водителя, так и кондуктора.
Ехавшие в автобусе люди тоже несколько раз просили мужчину надеть маску. Но и их просьбы он не принял к сведению и продолжил огрызаться. В итоге один из пассажиров не выдержал. Результат можно увидеть в ролике.
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НЕ БЫЛО задержки в движении!Бешенные собаки,а не люди!
Аноним, 26 января 2021 19:29
Ещё совсем недавно удивлялся, насколько быстро смогли перепрошить психологию братьев-украинцев. Теперь не просто удивляюсь, а негодую и (нецензурно), что этот эксперимент сволочной и у нас состоялся.
Люди, невзирая на вашу веру, будь то Аллах, Телевизор или ещё чего, оставайтесь людьми! Применяйте голову не только для шапки и еды, но чтоб думать. Никто же не запрещает думать, ни законы, ни религии, думайте!
Бертран Рассел, 26 января 2021 21:37
Многие люди предпочитают умереть, чем начать думать. Обычно им это удаётся.
Аноним, 26 января 2021 18:11
Этих точно необходимо прививать
Аноним, 26 января 2021 18:25
Это уже не люди, а зомбированные животные.
Аноним, 26 января 2021 19:11
Смотрел детский вроде фильм про фей и волшебников.
Эби-гейл называется.
Там людей уже только с подозрением на заболевание вирусом(по сюжету - фейковым)сразу убивали на месте.
Фильм 2019.
Мдя....
Катимся в сказку.
уж не знаю, что им предложить в комплекте - или право не подлежать госпитализации или экскурсию к умирающим ковидникам...
Не хочешь носить маску, езжай на машине или иди пешком.
ТРУХЛЯ ВЫЙ - Рассыпающийся от гнили, превращающийся в труху.
"..В Барнауле начали капитальный ремонт трамваев. Как сообщает горэлектротранс, износ электротранспорта составляет 97%. Эти цифры не удивительны, ведь средний возраст барнаульских трамваев – 33 года..."
https://altai.aif.ru/society/v_barnaule_nachali_remontirovat_iznoshennye_tramvaihttps://altai.aif.ru/society/v_barnaule_nachali_remontirovat_iznoshennye_tramvai