Бельгийский мастер создал впечатляющий косплей известного персонажа игры World of Warcraft

В минувшие выходные прошла ежегодная игровая конференция BlizzConline 2021, на которой студия Blizzard Entertainment подвела итоги конкурса косплея. Победителем категорий «Лучший косплей» и «Лучший косплей персонажа Blizzard» стал бельгиец Hartigan Cosplay, создавший косплей персонажа World of Warcraft Болвара Фордрагона.
Во время создания образа Болвара автор использовал EVA-пену, поролон, клей, латекс и более 1000 светодиодов. На создание костюма у автора ушло 638 часов. За победу на конкурсе косплеер получит $ 8000.
Congratulations @HartiganCosplay for winning Best in Show at the #BlizzConline Cosplay Contest! pic.twitter.com/prrF4XjDHM— World of Warcraft (@Warcraft) February 20, 2021
Процесс облачения. Костюм во всей красе с 3:30
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