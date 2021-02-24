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Бельгийский мастер создал впечатляющий косплей известного персонажа игры World of Warcraft

Бельгийский мастер создал впечатляющий косплей известного персонажа игры World of Warcraft (7 фото + 4 видео)

Автор:
24 февраля 2021 11:45
Сообщество : Игромир
Метки: warcraft   world of warcraft   Болвар Фордрагон   видео   игры   интересно   косплей   
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В минувшие выходные прошла ежегодная игровая конференция BlizzConline 2021, на которой студия Blizzard Entertainment подвела итоги конкурса косплея. Победителем категорий «Лучший косплей» и «Лучший косплей персонажа Blizzard» стал бельгиец Hartigan Cosplay, создавший косплей персонажа World of Warcraft Болвара Фордрагона.

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Метки: warcraft   world of warcraft   Болвар Фордрагон   видео   игры   интересно   косплей   
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SerGProS Час назад
Почему у Сильваны вечно течет тушь?Плачет много или бананы целиком глотает?
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Mr.Adamson

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