Бельгийский мастер создал впечатляющий косплей известного персонажа игры World of Warcraft

По сюжету World of Warcraft Болвар Фордрагон считается одним из самых знаменитых воинов Альянса. Он возглавлял экспедицию в Нордскол, где герои обоих фракций сражались с нежитью и Королем-личом Артасом Менетилом, знакомым многим по игре Warcraft III. Болвар некоторое время считался погибшим, однако позже выяснилось, что герой выжил, а его тело обгорело в пламени драконов. После победы над Артасом Менетилом герои узнали, что для сдерживания нежити «всегда должен быть Король-лич». Им согласился стать именно Болвар.