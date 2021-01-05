Оказывается, я и не знал, как называется эта видеоаппаратура

Вот недостатков гораздо больше: у моноблоков экран телевизора достаточно маленький для стационарного использования, в случай ремонта- ни телевизора, ни видика дома не останется, если надумаете купить новый видеомагнитофон, придется купить и новый телевизор.

Тем не менее, на аппаратуру этого класса всегда был спрос. За покупателя, предпочитающего "все в одном корпусе", оказывается даже боролись советские производители!

В 1991 году, на Московском телевизионном заводе "РУБИН" разработали.... ВИДЕОЛУ "Рубин 54-ВПТ-401". Телевизионная часть схемы ВИДЕОЛЫ использовалась собственной разработки, а вот систему записи -воспроизведения и лентопротяжный механизм использовали корейского производства фирмы "Gold Star". Видимо было выпущено небольшой серией-в сети удалось найти только фотографию инструкции.