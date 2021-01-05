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Оказывается, я и не знал, как называется эта видеоаппаратура

Оказывается, я и не знал, как называется эта видеоаппаратура (29 фото)

Автор:
05 января 2021 10:47
Сообщество : Факты
Метки: интересно   познавательно   радиотехника   
534
29

На днях, с товарищем, у нас вышел спор: как правильно называлась видеоаппаратура, сочетающие в себе видеомагнитофон (видеоплеер) и телевизор. У нас их одинаково часто называли и моноблоками и видеодвойками. Как не назови, всегда правильно понимали, о чем идет речь.

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Метки: интересно   познавательно   радиотехника   
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Вениамин Каверин Час назад
Чушь.
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6k
Саша Смирнов 4 минуты назад
Велосипедисты моноблоком называют иные устройства.
https://velobazar.com/tovary-bez-kategorii/monoblok_shimano_acera__st-ef65.htmlhttps://velobazar.com/tovary-bez-kategorii/monoblok_shimano_acera__st-ef65.html
https://www.elkor.lv/rus/shimano-68-121.htmlhttps://www.elkor.lv/rus/shimano-68-121.html
Велосипедисты моноблоком называют иные устройства.
Велосипедисты моноблоком называют иные устройства.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 44 минуты назад
такой вот был
такой вот был
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15k
Александр Сучков Час назад
..."если надумаете купить новый видеомагнитофон, придется купить и новый телевизор"...

Почему? эти аппараты имеют Видео Аудио- входы, у некоторых вы можете наблюдать на передней панели, при наличии отдельного видака можно было одновременно переписывать и смотреть....
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15k
Александр Сучков Час назад
и да- ВИДЕОДВОЙКА одно из правильных названий. А вот моноблоком мало кто называл, для красивого словца только. Даже в ВиКи упаминается видеодвойка, как представитель моноблока. Чушь собачья...
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