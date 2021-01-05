Оказывается, я и не знал, как называется эта видеоаппаратура

На днях, с товарищем, у нас вышел спор: как правильно называлась видеоаппаратура, сочетающие в себе видеомагнитофон (видеоплеер) и телевизор. У нас их одинаково часто называли и моноблоками и видеодвойками. Как не назови, всегда правильно понимали, о чем идет речь.
Товарищ же утверждал, что правильное название только моноблок, а видеодвойка это отдельный телевизор с отдельным видеомагнитофоном (видеоплеером), но обязательно производства одной фирмы.
Поиск истины привел к неожиданному выводу-мы оба не правы!
Вообще история бытовой видеоаппаратуры началась не с отдельного видеомагнитофона, а именно с комбайна в комплекте с телевизором в общем корпусе-это здорово упрощало схему подключения. Вот так выглядел первый бытовой видеомагнитофон (комбайн, моноблок, видеодвойка и т.д.) SONY 1965 года
Видеомагнитофоны тех лет, даже японские, очень часто ломались. Тащить на ремонт шкаф-комбайн удовольствие не из приятных, да и покупателя на время ремонта оставлять без телевизора не дело. Поэтому покупатели старались покупать видеомагнитофоны в отдельном корпусе, даже не смотря на более высокую цену и хлопоты с неудобными шнурами подключения.
Начало 70х годов ознаменовалось появлением первых видеокассет. Фирма SONY усиленно продвигает свой формат видеозаписи Betamax. Наряду с отдельными видеомагнитофонами
выпускаются так же моноблоки с телевизором
В 1976 году на рынок видеозаписи выходит стандарт VHS. Первые модели видеомагнитофонов нового стандарта так же не отличались надежностью, да и стоили очень дорого-около 1500 долларов. В США даже был рекламный слоган в 1978 году: "Продай автомобиль и купи видеомагнитофон". Естественно моноблоки не пользовались спросом.
Ситуация изменилась в середине 80х годов. Стандарт VHS стал уверенным лидером рынка видеозаписи. Конструкция лентопротяжного механизма существенно упростилась и повысилась надежность. Массовый выпуск резко снизил цены. Изготовители, в поисках способа привлечения покупательского интереса, вспомнили про моноблоки.
Началось поистине "нашествие" этого класса видеоаппаратуры. Каждая фирма предлагала по несколько моделей одновременно.
Если так рассудить, ведь достоинств то такой компоновки было не так уж и много: Цена? За счет общего блока питания и тюнера намного цену не снизишь. Удобство? Для переноски действительно удобнее единый блок. В других случаях никаких удобств нет.
Вот недостатков гораздо больше: у моноблоков экран телевизора достаточно маленький для стационарного использования, в случай ремонта- ни телевизора, ни видика дома не останется, если надумаете купить новый видеомагнитофон, придется купить и новый телевизор.
Тем не менее, на аппаратуру этого класса всегда был спрос. За покупателя, предпочитающего "все в одном корпусе", оказывается даже боролись советские производители!
В 1991 году, на Московском телевизионном заводе "РУБИН" разработали.... ВИДЕОЛУ "Рубин 54-ВПТ-401". Телевизионная часть схемы ВИДЕОЛЫ использовалась собственной разработки, а вот систему записи -воспроизведения и лентопротяжный механизм использовали корейского производства фирмы "Gold Star". Видимо было выпущено небольшой серией-в сети удалось найти только фотографию инструкции.
В том же году на Московском радиотехническом заводе разработали ВИДЕОЦЕНТР "YUNOST", но сведений о серийном производстве нет.
Вот такое название оказывается у этого класса видео аппаратуры: ВИДЕОЛА или ВИДЕОЦЕНТР, а никак не ВИДЕОДВОЙКА или МОНОБЛОК
Источник:
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https://www.elkor.lv/rus/shimano-68-121.htmlhttps://www.elkor.lv/rus/shimano-68-121.html
Почему? эти аппараты имеют Видео Аудио- входы, у некоторых вы можете наблюдать на передней панели, при наличии отдельного видака можно было одновременно переписывать и смотреть....