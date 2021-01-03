Дикие рецепты от похмелья со всего света

Праздники в разгаре - самое время познакомиться с оригинальными рецептами борьбы с похмельем из разных стран! Правда, в некоторых из них оригинальность зашкаливает.
Шерстинка того самого пса
Лечить подобное подобным популярно у многих народов. Англичане метафорически советуют при похмелье "принять шерстинку того самого пса, который кусал вас вчера". Датчане утром предпочитают хлебнуть пивка, называя утреннюю кружку "починочным пивом". Намибийцы именуют утренний напиток "буйволиным молоком"- он, по традиции, состоит из сливок, сливочного ликера и темного рома со специями.
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Животный мир
Многие народы верят в противопохмельную силу разнообразных органов животных. Монголы рекомендуют при похмелье томатный сок с маринованным глазом овцы (да, овечьи глаза специально маринуются для подобных случаев). А во Вьетнаме лучшим напитком от похмелья считается вода, настоянная на роге носорога, причем рог на местном черном рынке обойдется вам не меньше, чем в $300.
Маринады
Маринады не только утоляют жажду, но и восстанавливают солевой и электролитный баланс в организме. В Японии лучшим средством от похмелья считаются умебоси - маринованные сливы. Можно есть их так, но из-за горечи японцы предпочитают класть их в зеленый чай и пить получившийся напиток. Поляки заботливо сохнаняют рассол от съеденных под водку маринованных огурчиков и пьют его похмельным утром. А немцы с утра предпочитают поесть маринованной селедки, заворачивая в нее маринованный лук и огурцы и обильно орошая все пивом.
С легким паром
В Финляндии, как и у нас, в России, отличным средством от похмелья считается баня. Действительно, с потом из организма выходят токсины, и после бани чувствуешь себя как новенький! Только с ныряниями в прорубь, сугробы и холодную купель нужно быть осторожнее - о сердце с похмелья тоже стоит позаботиться.
Молоко тигра
Так называется популярный антипохмельный коктейль в Перу. Его основа - сырая рыба, взбитая в блендере с небольшим количеством воды и многочисленными специями - сельдереем, кинзой, чесноком, перцем чили, имбирем, луком и соком лайма. Такой соус часто подают вечером к севиче, но основную часть оставляют на утро - для лечения.
Субпродукты
Во многих странах средства от похмелья готовятся на основе животных субпродуктов. Одно из самых известных - хаш, по сути, горячий холодец из говяжьих копыт и желудка (не забудьте сдобрить чесноком, уксусом и перцем!). В Турции для этих целей используются кокоречи - толстые колбаски-гриль из бараньих кишок с добавлением томатов, перца и специй. А в Мексике похмелье от текилы лечат с помощью менудо - густого супа из коровьего желудка и перца чили.
Яйцо страуса
В Южной Африке лучшим средством от похмелья считается омлет из яйца страуса. Весит такое яйцо около 1,5 кг и заменяет 24 обычных куриных яйца, так что похмеляться им удобнее всего в боольшой компании.
Утиные зародыши
На Филиппинах самое лучшее средство от похмелья - утиные яйца с недоразвившимся зародышем. Такие яйца держат в инкубаторе от 14 до 20 дней, а затем варят вкрутую. Едят их целиком, с солью и острым перцем. Правда, кое у кого одна мысль о таком блюде способна вызвать вторую серию похмельных эффектов.
Хлорофилл
Не так давно появилась научная теория о лечебных свойствах растительного хлорофилла. В частности, утверждается, чт он может снимать похмелье, возвращая организму потраченную на борьбу со спиртом энергию. Правда, для этого придется сжевать несколько пучков зелени - но если вы не большой любитель зеленой жвачки, ее можно заменить витаминными средствами с содержанием хлорофилла - такими, как хлорофиллин.
Средство вуду
Наконец, самое оригинальное средство от похмелья было придумано на Гаити. По вудуистским поверьям, чтобы избавиться от темных вражеских чар, надо наказать своего врага. Так вот, колдуны вуду советуют воткнуть 13 булавок в продку выпитой вчера бутылки - и похмелье пройдет, как по волшебству.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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