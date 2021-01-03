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Дикие рецепты от похмелья со всего света

Дикие рецепты от похмелья со всего света (11 фото)

Автор:
03 января 2021 12:37
Сообщество : Факты
Метки: безумство храбрых   интересно   оригинально   познавательно   поправить здоровье   похмелье   рецепты   факты   
405
11
Праздники в разгаре - самое время познакомиться с оригинальными рецептами борьбы с похмельем из разных стран! Правда, в некоторых из них оригинальность зашкаливает.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: безумство храбрых   интересно   оригинально   познавательно   поправить здоровье   похмелье   рецепты   факты   
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4  комментария
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9k
Леонович 3 часа назад
Сомнительная польза бани при похмелье. Разве если срочно нужен инсульт или инфаркт.
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3k
Tuskub 24 минуты назад
От половину этих средств облегчение только одно - вывернет сразу после приема ))
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6k
uutb 2 часа назад
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59k
Доктор Джонс 3 часа назад
Как лечили Дока от передоза алкоголем...
Жаль, не нашел с русской озвучкой...
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