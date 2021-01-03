Дикие рецепты от похмелья со всего света

Маринады не только утоляют жажду, но и восстанавливают солевой и электролитный баланс в организме. В Японии лучшим средством от похмелья считаются умебоси - маринованные сливы. Можно есть их так, но из-за горечи японцы предпочитают класть их в зеленый чай и пить получившийся напиток. Поляки заботливо сохнаняют рассол от съеденных под водку маринованных огурчиков и пьют его похмельным утром. А немцы с утра предпочитают поесть маринованной селедки, заворачивая в нее маринованный лук и огурцы и обильно орошая все пивом.