Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо

Мужчина совершил странный поступок, который едва не стоил ему жизни. Он зачем-то решил прикурить сигарету от емкости, в которой находился, скорей всего, горящий спирт. Результат не заставил себя ждать...
Сегодня утром в одном из домов на проспекте Победы в Оренбурге мужчина случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо. Он спускался с 16 этажа, держа в руке полный стакан с прозрачной жидкостью, судя по всему, со спиртом. Внезапно ему захотелось курить и он поднес зажигалку не к сигарете во рту, а к стакану - видимо, хотел эффектно прикурить.
Курильщик, похоже, и не подозревал о существовании премии Дарвина, иначе бы знал, чем могут быть чреваты подобные необдуманные и бессмысленные поступки в замкнутом пространстве.
Горящую жидкость он, конечно, расплескал. Огонь до потолка вспыхнул моментально. Бежать некуда. Мужчина попытался потушить пожар курткой, но вскоре загорелась и она... А затем огонь перекинулся и на штаны героя ролика.
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Мужчина упал на пол, видимо, потеряв сознание, но был спасен дверями лифта, которые открывшись, "разбудили" его.
О дальнейшей судьбе незадачливого курильщика ничего неизвестно. Но очевидно, что он еще очень долго будет лечить подгоревшую задницу.
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А в детстве он в лифте наверное еще и ссал, уе.б.ок блин
Ж - Пил?
ЗГ - Нет.
Ж - А ну дыхни!
Глупая, нелепая смерть...
Вопрос к генетике.
Может папа имбецил, а может мама алкоголичка.
Всё может быть....