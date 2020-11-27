Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо

Сегодня утром в одном из домов на проспекте Победы в Оренбурге мужчина случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо. Он спускался с 16 этажа, держа в руке полный стакан с прозрачной жидкостью, судя по всему, со спиртом. Внезапно ему захотелось курить и он поднес зажигалку не к сигарете во рту, а к стакану - видимо, хотел эффектно прикурить.





Курильщик, похоже, и не подозревал о существовании премии Дарвина, иначе бы знал, чем могут быть чреваты подобные необдуманные и бессмысленные поступки в замкнутом пространстве.





Горящую жидкость он, конечно, расплескал. Огонь до потолка вспыхнул моментально. Бежать некуда. Мужчина попытался потушить пожар курткой, но вскоре загорелась и она... А затем огонь перекинулся и на штаны героя ролика.