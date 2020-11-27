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Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо

Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 13:11
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   глупость   горение   лифт   мужчина   оренбург   пожар   
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Мужчина совершил странный поступок, который едва не стоил ему жизни. Он зачем-то решил прикурить сигарету от емкости, в которой находился, скорей всего, горящий спирт. Результат не заставил себя ждать...

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Метки: видео   глупость   горение   лифт   мужчина   оренбург   пожар   
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38  комментариев
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20k
Vazari Час назад
Мгновенная карма за курение в лифте.
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KOSTELLO Минуту назад
Любитель покурить в лифтах.
А в детстве он в лифте наверное еще и ссал, уе.б.ок блин
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3k
Enigma Kuutar 3 минуты назад
Сказочный ....
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23k
Sergey 10 минут назад
Приходит Змей Горыныч после бурной пьянки домой, у входа в пещеру его встречает злая жена
Ж - Пил?
ЗГ - Нет.
Ж - А ну дыхни!
Глупая, нелепая смерть...
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29k
Alex 12 минут назад
Просто нет слов.. Вот откуда такие ... берутся?
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8k
KOSTELLO Alex Минуту назад
Не поверишь, из обычной пи.з.ды.
Вопрос к генетике.
Может папа имбецил, а может мама алкоголичка.
Всё может быть....
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7k
KarabasBarabas 16 минут назад
С каждым ублюдком, который курит в лифте, должно произойти такое. Посмотрел с наслаждением.
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8k
Rihovich 23 минуты назад
Ох дурак... Мне очень интересно, каким чудом он дожил до такого возраста?
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4k
Ya 23 минуты назад
Жаль не сгорел. Мир стал бы чище. Жалко жильцов, из за такого урода может и дом сгореть. А ведь таких уродов вокруг нас миллионы.
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25k
Fat Lynx Полчаса назад
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
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4k
SuperTroll Полчаса назад
Не, ну таких дураков даже не жалко. Премия Дарвина почти случилась))
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939
Kruma SuperTroll Полчаса назад
Лифт жалко! И соседей
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413
LinkLine 36 минут назад
конченый
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26
Миша 36 минут назад
премию Дарвина вдруг захотел
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14k
Александр 37 минут назад
Так этому сучаре и надо, как же надоел всякий биомусор, а тут хоть ответочка заехала, от призраков Дарвинизма.
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7k
Шурум-бурум 38 минут назад
биомусор
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13k
Hairy. 53 минуты назад
Сферической долбое.б в вакууме. Курящим в лифтах отдельный котёл с кипящей смолой.
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17k
Аня Hairy. Полчаса назад
Штош. Демо версия котла со смолой опробована успешно!
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17k
Аня 53 минуты назад
В ролике, правда, одно слабоумие налицо. И на ж.пу.
В ролике, правда, одно слабоумие налицо. И на ж.пу.
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8k
Vlad 55 минут назад
Спиртом прикуривать!... это даже не расточительство, это дибилизм. Жаль премию Дарвина нельзя дать.
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8k
MakDag 56 минут назад
Оренбуржец случайно поджег себя в лифте и едва не сгорел заживо
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39k
Raush MakDag 42 минуты назад
Ссылка youtu.be
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1k
kosterok 58 минут назад
Надеюсь в лифте он теперь никогда курить не будет.
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2k
Hallo FreeSpace 59 минут назад
Я даже стесняюсь его имбецилом назвать ...
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192
Леший Час назад
Да он синий, а загорелся походу спирт.
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