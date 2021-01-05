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Трюкачество на скейтборде не довело до добра

Трюкачество на скейтборде не довело до добра (2 фото + 1 видео)

Автор:
05 января 2021 10:34
Метки: видео   неудача   падение   скейт   скейтборд   фейл   
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Во время разговора по телефону парень запрыгнул на свой скейтборд и решил сделать эффектный трюк. Однако чудачество пошло не по плану. Последствия неудачного трюка испортили планы автора как минимум на оставшуюся часть дня.

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Метки: видео   неудача   падение   скейт   скейтборд   фейл   
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5  комментариев
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3k
Горожанин 2 часа назад
Псу очень даже подняло настроение. Обхохатывался, наверное, по собачьи.
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1k
алексей 57 минут назад
Трюкачество на скейтборде не довело до добра
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9k
Сергей Час назад
Сразу видно, в детстве на стройке не гулял. Из таких маминких сынков выростают теперешние футболисты.
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25k
Acu900 Час назад
Телефончик вроде целым остался, экран не треснул...А как на счет косточек трюкача - не знаю...
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14k
Юрий Acu900 Час назад
Написано ведь - "он сломал ключицу."
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