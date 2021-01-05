Трюкачество на скейтборде не довело до добра

Во время разговора по телефону парень запрыгнул на свой скейтборд и решил сделать эффектный трюк. Однако чудачество пошло не по плану. Последствия неудачного трюка испортили планы автора как минимум на оставшуюся часть дня.
Главный герой этого видеоролика утверждает, что проделывал подобные трюки уже не раз и не два. Однако, в этот злосчастный день всё вышло боком. Мужчина, разговаривая по телефону, вошёл в комнату, кинул рассеянный взгляд на скейтборд и встал на него.
Увы, но шоу не состоялось — трюкач оказался на полу, крича от боли, что и неудивительно, ведь он сломал ключицу.
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