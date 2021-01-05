Трюкачество на скейтборде не довело до добра

Главный герой этого видеоролика утверждает, что проделывал подобные трюки уже не раз и не два. Однако, в этот злосчастный день всё вышло боком. Мужчина, разговаривая по телефону, вошёл в комнату, кинул рассеянный взгляд на скейтборд и встал на него.